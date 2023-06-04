Генсек НАТО: Швеция выполнила требования Турции и имеет право вступить в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Стороны обсудили принятие в альянс Швеции - Анкара уже больше года выступает против этого, объясняя свою позицию якобы поддержкой в Стокгольме запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана».

«Швеция предприняла значительные конкретные шаги, чтобы ответить на опасения Турции. К ним относятся внесение поправок в шведскую конституцию, прекращение эмбарго на поставки оружия и активизация сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против РПК. Всего несколько дней назад вступил в силу новый важный закон о борьбе с терроризмом. Таким образом, Швеция выполнила свои обязательства», - заявил Йенс Столтенберг.

«Членство делает Швецию более безопасной, но также делает НАТО и Турцию сильнее», - сказал генсек НАТО в Стамбуле после встречи с Эрдоганом и недавно назначенным министром иностранных дел Хаканом Фиданом, который ранее возглавлял разведывательное ведомство.

«Я с нетерпением жду скорейшего завершения процесса вступления Швеции в НАТО», - добавил он.

Столтенберг также сообщил, что 12 июня проведет трехстороннюю встречу между странами и организацией, отметив, что у Турции еще есть время для ратификации заявки Швеции до Вильнюсского саммита НАТО, который состоится 11-12 июля.

Турецкая сторона пока не комментировала заявление Столтенберга.

Турция, одна из сильнейших стран НАТО, не спешит принимать Швецию в альянс. Наряду с Венгрией, они являются единственными странами НАТО, которые еще не одобрили стремления Стокгольма в своих парламентах.