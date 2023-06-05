Правительство Эстонии планирует ввести автомобильный налог. Департамент транспорта составил пакет предложений, в соответствии с которым с 2024 года первичная регистрация автомобиля для жителя Эстонии может обойтись от 1800 до 2000 евро, а средняя ставка налога на транспортные средства в год составить от 100 до 120 евро. Одной из целей налога названа стимуляция покупки более экономичных моделей, чьи выбросы СО2 ниже 120 граммов на один километр. Rus.Postimees спросил у как жителей Эстонии о том, может ли автоналог сохранить природу или только наполнит госбюджет.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Автомобильный налог: «2000 за машину - это поборы, а не экология», «автобус не вариант», «заряжать Tesla негде»
Андрей Чернышов, механик (Таллинн)
- Заставит ли автомобильный налог отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта?
- Представим такую картину. Человек живет в Копли, а работает в Ласнамяэ и добраться вовремя до работы и обратно на общественном транспорте невозможно. Особенно сейчас, когда все перекопано. Эта процедура до двух часов забирает времени. Ну и зачем с этим связываться, если легче взять подержанную машину и по окольным дорогам быстро добираться. Общественный транспорт не решит проблему передвижения людей. Автобус не вариант.
- Может ли этот налог положительно повлиять на экологию?
- Тут вопрос не про экологию, а про поборы с народа. Отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания себе могут позволить только очень богатые люди. А те, у кого жизнь зависит от автомобиля под рукой при любых налогах, будет тянуть эту лямку. У нас больше всего загрязняют природу паромы, которые на мазуте ходят, самолеты по три в час прилетают, а от автомобиля пшик. Так что тут цель правительства – налоговый сбор, а не экология.
Екатерина Хамутова, студентка (Тарту)
- Заставит ли автомобильный налог отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта?
- Никто ни от чего не откажется. Люди как ездили на личных машинах, так и будут продолжать. Налог ничего не исправит, потому что легче отдать 100 евро в месяц, чем менять привычки. Вводи налог или не вводи, люди будут пользоваться своим транспортом, несмотря на то, насколько дорого это будет.
- Может ли налог простимулировать отказ от топливных автомобилей?
- Нет. Уверена, что не простимулирует. Электромобили в ближайшее время все равно будут намного дороже, чем бензиновые. И надо учитывать, что мелкий бизнес весь построен на дешевом автотранспорте, который использует бензин и дизельное топливо. Никто своему бизнесу не враг. Это и было, и сейчас есть, что любой электротранспорт дороже, чем бензиновый. И машина дороже, и велосипед, и автобус, если мы сравниваем с аналогами.
- Может ли налог положительно повлиять на экологию?
- Я считаю, что рассчитывать на то, что люди перестанут использовать бензиновые личные автомобили и начнут ездить в трамваях и ходить пешком – глупость. Это утопия думать, что с помощью запретов и налогов можно добиться сознательности или, хоть как-то изменить мышление. Все должно быть в естественном развитии. Мы придем к этому, но путь очень долог, и на нем не может быть давления.
Борис Петров, слесарь (Таллинн)
- Кто выиграет от автомобильного налога?
- Как всегда государству проигрывает обычный человек. Пострадает работяга, который развозкой занимается, пенсионер, который на дачу рассаду возит, мать многодетная с микроавтобусом, чтобы детей по школам развозить. 2000 евро за регистрацию автомобиля - это не экология, как нам говорят, а поборы. У кого подержанный транспорт в хозяйстве? У простых людей. Итак, налогами давят. Это что такое – 22% с доходов, когда инфляция почти 25%, когда спад экономики, а цены на отопление и электричество до неба взлетели? Выигрывает даже не государство, а те, кто эксплуатируют простой народ от его имени.
- А кто от имени государства давит на народ автомобильным налогом?
- Политики. Сейчас большинство власти у Партии реформ. С них и спрос. Не надо было обманывать перед выборами. Им поверили, что бюджетный кризис будет решен за счет снижения госрасходов, а не из нашего кармана. В результате оказалось, что налоги поднимают и вводят новые, а расходы государства растут, и кстати, зарплаты депутатов и министров тоже. Между прочим, такие политики лишают доверия народа к государству, и автоналог сеет недоверие к власти, и ненависть.
Людмила Вышотская, доктор (Тарту)
- Кто выиграет от автомобильного налога?
- Это уже пробовали в других странах и ни к чему хорошему эта инициатива не привела. В итоге получалось, что люди среднего класса вынуждены были платить огромные деньги. Те, что побогаче, которые могут купить из салонов новые обычные или дорогие электроавтомобили, они ничего не заметили. Поэтому государство от этого не выиграло. Средний класс массово избавляется от машин и перестает покупать подержанные, рынок проседает, а богатые не платят, так как их автомобили новые. Проигрывают все, кроме богатых. Как это будет у нас, пока непонятно, но уже сомнительно.
- Улучшится ли экология при отказе от поддержанных топливных автомобилей?
- Не думаю, что все кинуться покупать дорогие автомобили из салонов, и экология улучшиться. Также сомневаюсь, что все люди откажутся от личного транспорта и станут пользоваться общественным.
Александр Колесниченко, предприниматель (Таллинн)
- Насколько сейчас необходим Эстонии автомобильный налог?
- Я считаю, что правительство выбрало не самое лучшее время для его введения. Можно позже его принять, потому что автомобильный парк у нас довольно старый, и можно дать ему дослужить уже.
- Может ли налог положительно повлиять на экологию?
- У меня автомобиль 1998 года и да, он выбросы СО2 делает большие, но электростанции делают их еще больше. Где-то статистика была, что около 60% выбросов СО2 идет от электростанций. Ну и где смысл в том, что даже если я куплю электроавтомобиль, то я заряжать-то его буду от электростанции, тем самым увеличу нагрузку на нее же. И кто тут больше влияет на экологию? Не думаю, что я.
- Значит налог не может стимулировать отказ от топливных автомобилей?
- Давайте для начала создадим инфраструктуру для подзарядки такого транспорта и потом сделаем цены на электромобили доступными. Тогда можно говорить о стимулах. А сейчас Tesla стоит десятки тысяч и заряжать их у нас негде.
Глеб Москаленко, студент (Раквере)
- Заставит ли автомобильный налог отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта?
- Нет. Люди привыкли к личному транспорту. Люди привыкли к комфорту. Будут плеваться за то, что надо больше платить, но от автомобиля не откажутся. Точно.
- А кто выиграет от этого налога?
- Точно не автовладельцы. Пострадают те, у кого на старых автомобилях завязан бизнес или семейная жизнь. Потому что если это логистические услуги, то сумма налога будет либо включатся в ценник услуг, либо сокращаться работники. Приобретет от этого государство. В момент финансового кризиса оно нашло самый легкий способ получить деньги, залезая в карман общества, а не сократив своим чиновникам зарплату.
Александр Орлов, менеджер (Таллинн)
- Заставит ли автомобильный налог отказаться от личного транспорта?
- Бред. Конечно же не заставит. Все привыкли к удобству, все хотят комфортно и быстро добраться до своего места назначения. Этого общественного транспорта ждать нужно, а зимой с детьми в садик? Ни один нормальный человек не будет отказываться от такого удобства, как личный автомобиль, даже если придется два налога платить.
- А кто выиграет от автомобильного налога?
- Как всегда у нас от таких инициатив страдают самые бедные и незащищенные слои населения. Страдают те, у кого очень подержанные машины и нет денег на салонные новинки. Богатые, которые могут себе позволить автомобиль из магазина, и не заметят этого налога. Налог, может и нужен, но его вводят не так, как надо.
Константин Смоляк, инженер (Таллинн)
- Может ли этот налог простимулировать отказ от топливных автомобилей?
- У нас в Эстонии 90% людей пользуются автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, потому что это доступно. Если бы у меня было 100 000 евро, я тоже купил бы минивен на батареях, но таких денег нет. Люди не могут себе позволить ни то что электромобили, но даже новые с ДВС. Так что ни о какой стимуляции отказа от бензиновых и дизельных машин речи быть не может. Налог не для этого придуман.
- Значит автоналог не может положительно повлиять на экологию?
- Нет. Даже при отказе от машин с ДВС мы все равно нагружаем энергосети, а они тоже греют Землю и выбрасывают СО2 на электростанциях. Потом, а куда утилизировать батареи отработанные? Складировать или перерабатывать?
- А люди могут отказаться от личного транспорта в пользу общественного?
- Это как вы себе представляете? Вот все эти машины во дворе мы сейчас убираем и весь дом стоит на автобусной остановке? Сколько нам потребуется автобусов и через сколько они должны ходить? При наших пробках это идея – утопия. У нас столичный город и автомобиль – единственное средство для удобного и полезного передвижения.
Комментарии автора
По словам вице-канцлера Министерства финансов Эвелин Лийвамяги, одна из главных целей, которую государство намерено достичь с помощью введение автомобильного налога, является улучшение экологической обстановки в стране.
«Это поможет Эстонии снизить выбросы СО2. То есть выбросы - это один из компонентов налога. Но будут ли они одним из компонентов годового автоналога или компонентом первичной регистрации, это еще открытый вопрос», - заявила Эвелин Лийвамяги.
Однако в Министерстве финансов не скрывают и свое желание за счет отчислений автовладельцев пополнить государственный бюджет. Если закон об автоналоге будет все же принят в конце 2023 года, то по прогнозам правящей коалиции, автовладельцам придется отдавать около 120 миллионов евро ежегодно.
Транспортный департамент предлагает облагать налогом автомобили с ДВС, выброс которых больше 120 граммов углекислого газа на 1 километр. Если рекомендации департамента будут приняты, то по самым приблизительным подсчетам под автоналог в 2024 году могут попасть около 400 000 автомобилей с регистрацией в Эстонии.
В свою очередь, по данным Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) под первичную регистрацию могут попасть около 35 000 автомобилей, чей выброс СО2 превышает 120 граммов на 1 километр. А вот что делать со 100 000 машин, выброс которых определить невозможно, пока ответа нет.
Так как у автомобилей старых моделей данные о СО2 отсутствуют, то одним из вариантов можно рассматривать тестирование взвеси или масла на этих машинах.
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