ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Автомобильный налог: «2000 за машину - это поборы, а не экология», «автобус не вариант», «заряжать Tesla негде»

Александр Колесниченко, предприниматель (Таллинн)

Александр Колесниченко. Фото: Денис Антонов

- Насколько сейчас необходим Эстонии автомобильный налог?

- Я считаю, что правительство выбрало не самое лучшее время для его введения. Можно позже его принять, потому что автомобильный парк у нас довольно старый, и можно дать ему дослужить уже.

- Может ли налог положительно повлиять на экологию?

- У меня автомобиль 1998 года и да, он выбросы СО2 делает большие, но электростанции делают их еще больше. Где-то статистика была, что около 60% выбросов СО2 идет от электростанций. Ну и где смысл в том, что даже если я куплю электроавтомобиль, то я заряжать-то его буду от электростанции, тем самым увеличу нагрузку на нее же. И кто тут больше влияет на экологию? Не думаю, что я.

- Значит налог не может стимулировать отказ от топливных автомобилей?

- Давайте для начала создадим инфраструктуру для подзарядки такого транспорта и потом сделаем цены на электромобили доступными. Тогда можно говорить о стимулах. А сейчас Tesla стоит десятки тысяч и заряжать их у нас негде.

Глеб Москаленко, студент (Раквере)

Глеб Москаленко. Фото: Денис Антонов

- Заставит ли автомобильный налог отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта?

- Нет. Люди привыкли к личному транспорту. Люди привыкли к комфорту. Будут плеваться за то, что надо больше платить, но от автомобиля не откажутся. Точно.

- А кто выиграет от этого налога?