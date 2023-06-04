День рождения Навального: десятки задержанных в России, демонстрации во многих странах мира

По сообщениям телеграмм-каналов, которые следят за протестной активностью в России и действиями полиции, в российских городах акции в поддержку российского оппозиционного политика проходят в основном в виде пикетов. Кроме того, демонстрации прошли во многих странах.

Сам Алексей Навальный в день рождения опубликовал пост в социальных сетях, в котором поблагодарил сочувствующих и сторонников за поддержку. «В своей ситуации я вижу не тяжкую ношу и не ярмо, а просто работу, которую надо делать. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы», - говорится в послании.

Политик находится в колонии строгого режима, отбывая девятилетний срок заключения. Его регулярно наказывают отправкой в штрафной изолятор, в котором он находится и в свой день рождения, попав туда в 16-й раз.

Задержания в Санкт-Петербурге. Фото: AVTOZAK LIVE

С призывом к проведению акций протеста в поддержку Навального к гражданам России выступил Фонд борьбы с коррупцией, который основал политик.

В посте ФБК, опубликованном в соцсетях, предлагались различные формы протеста, начиная от самых простых - «поговорить о Навальном» до самого рискованного - «выйти с пикетом».

Пикеты и задержания в России

На момент публикации этого материала, по данным ОВД-инфо, в российских городах полиция задержала уже более 90 человек, больше половины из них - в Москве.