Член Партии реформ Евгений Криштафович, комментируя заявление главы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения в связи с готовящимися изменениями в Законе о семье, отметил, что за всеми публичными высказываниями представителя этой церкви в Эстонии нужно следить более внимательно.
Криштафович о заявлении митрополита Евгения: принуждение к деторождению имело бы обоснование в Средние века
Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений отправил обращение к правовой комиссии Рийгикогу и категорически выступил против легализации однополых браков: «Мы не должны принять содомский грех как норму».
Криштафович подчеркнул, что, учитывая тесные связи РПЦ МП с преступным режимом Путина и страной-агрессором, за публичными высказываниями представителя этой церкви в Эстонии нужно следить более внимательно, и оценивать каждый раз, не представляют ли его призывы угроз для безопасности государства и общественного порядка.
«Если его целью является разжигание розни, либо призыв к дискриминации, то задачей МВД является взвесить наличие оснований для лишения указанного иностранного гражданина права на пребывание в нашей стране», - заявил реформист.
С другой стороны, по словам Криштафовича, никого нельзя лишить права высказывать свое суждение об институте семьи в контексте его неизбежного переосмысления. «В этой связи я хочу сказать, что принуждение кого бы то ни было к деторождению, может быть, имело разумное обоснование в Средние века, но уж точно не может являться оправданным сегодня. Поэтому, кстати, и роль женщины в обществе кардинально изменилась за последние полтора века. Женщин нельзя запирать между кирхой, кухней и детской, а дети должны рождаться у любящих и готовых к этому равноправных родителей», - заявляет политик.
Криштафович сказал, что в обращении митрополита нельзя не отметить и его искреннюю заботу о судьбе разваливающихся империй, начиная с Римской. «Тут он, правда, опоздал: в Европе все империи уже давно развалились и восстановлению не подлежат. В результате контрнаступления Украины вскоре, даст Бог, рассыплется и постсоветская империя, что принесет долгожданную свободу также народам России и Беларуси. Дело каждого христианина сейчас - молиться за Вооруженные Силы Украины, чтобы они добились своих целей как можно быстрее, как можно меньше человеческих жертв это потребовало, и чтобы еще при нашей жизни россиян когда-нибудь простили за их зверства в нынешней войне», - подытожил он.