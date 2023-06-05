Криштафович о заявлении митрополита Евгения: принуждение к деторождению имело бы обоснование в Средние века

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений отправил обращение к правовой комиссии Рийгикогу и категорически выступил против легализации однополых браков: «Мы не должны принять содомский грех как норму».

Криштафович подчеркнул, что, учитывая тесные связи РПЦ МП с преступным режимом Путина и страной-агрессором, за публичными высказываниями представителя этой церкви в Эстонии нужно следить более внимательно, и оценивать каждый раз, не представляют ли его призывы угроз для безопасности государства и общественного порядка.

«Если его целью является разжигание розни, либо призыв к дискриминации, то задачей МВД является взвесить наличие оснований для лишения указанного иностранного гражданина права на пребывание в нашей стране», - заявил реформист.

С другой стороны, по словам Криштафовича, никого нельзя лишить права высказывать свое суждение об институте семьи в контексте его неизбежного переосмысления. «В этой связи я хочу сказать, что принуждение кого бы то ни было к деторождению, может быть, имело разумное обоснование в Средние века, но уж точно не может являться оправданным сегодня. Поэтому, кстати, и роль женщины в обществе кардинально изменилась за последние полтора века. Женщин нельзя запирать между кирхой, кухней и детской, а дети должны рождаться у любящих и готовых к этому равноправных родителей», - заявляет политик.