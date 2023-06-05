Юферева-Скуратовски: митрополит Евгений был просто обязан высказаться за традиционный брак

Юферева-Скуратовски считает, что местная православная церковь должна была высказать свою позицию в связи с обсуждаемым законопроектом о легализации однополых браков. «К сожалению, рассмотрение законопроекта, который может фундаментально изменить традиционное понятие брака и воспитание детей, проходит в необъяснимой спешке. Правда заключается в том, что заинтересованным группам не было предоставлено возможности как следует ознакомиться с законопроектом и принять участие в полноценном обсуждении. Я считаю, что это в корне неправильно», - заявила она.

По ее словам, если закон будет принят, он коснется не только однополых пар, а всех жителей Эстонии и их детей без исключения. «Поэтому в контексте этого законопроекта мы не говорим сейчас о правах сексуальных меньшинств, а о правах всех людей Эстонии. Например, согласно законопроекту, у отцов даже хотят отнять право быть записанными в свидетельстве о рождении ребенка, как "отец". Предлагается лишь нейтральное наименование "второй родитель". И это даже в случае традиционной семьи, где есть отец и мать. Справедливости ради стоит отметить, что понятие "второй родитель" уже фигурирует в ряде других законов, где речь идет о получение семейных пособий. Это еще раз указывает на то, что у авторов не было времени продумать все нюансы», - считает центристка.

Кроме того, этот законопроект поощряет внебрачные связи, считает Юферева-Скуратовски. «Например, так как две женщины не могут самостоятельно зачать ребенка, законопроект предусматривает возможность "партнерского оплодотворения" при помощи мужчины, с которым одна из женщина состоит в интимных отношениях. Разумеется, церковь никаким образом не может этого поощрять. Думаю, у любого человека с традиционными взглядами подобные положения законопроекта вызовут, как минимум, недоумение», - утверждает она.