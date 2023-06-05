От шока до смирения. Как россияне оправдывают войну, ее продолжение и Путина

Далее социологи фиксируют усиление подобной динамики оправдания продолжения войны.

«Понятно дело, что человеческие жизни есть человеческие жизни, а вот защита родины от всего того, что сейчас происходит – это прям вот первостепенная, я считаю, задача. <…> Не хочу, чтобы была война, но надо будет драться и придется это делать. Страна призовет, и я пойду», - говорит 46-летний строитель и музыкант.

При этом многие верят, что война станет хорошим способом для обновления России, в том числе через рост числа тех, кто вынуждены думать о том о чем раньше не задумывались.

«Это некий Рубикон, это понятно. <...>То есть эпоха, в которую мне жилось тяжело, она, значит, явно заканчивается. Она заканчивается в России в том числе. Ну, и, в принципе, на планете, но это отдельная тема», - фантазирует о своей будущей работе 37-летний безработный программист.

Те, кто осознанно выступают за войну до победного конца, видят в войне реальный шанс на новую жизнь: «истинная независимость» России позволит людям наконец-то встряхнуться от алкогольной дремы, война заставит людей перестать быть равнодушными друг к другу, защититься от западной пропаганды (ЛГБТ) и сохранить свои ценности, либо получить шанс на участие в политической жизни страны.

Выводы

Среди выводов, к которым приходят исследователи в конце, стоит отметить мобилизацию, которая стала фактически вторым шоком 2022 года для россиян. Об этом мы в конце 2022 года говорили с директором «Левада-центра» Денисом Волковым.

«Казалось, что объявление мобилизации, заставившее рядовых россиян вновь пережить интенсивный страх за себя и своих близких, могло поменять их готовность поддерживать войну. Однако этого не произошло. Многие далекие от политики информанты не превращают свое недовольство мобилизацией в недовольство «спецоперацией» в целом - для них политика Путина, война и мобилизация существуют в разных плоскостях», - констатируют исследователи, почле чего отвечают на популярные вопросы о том, почему россияне реагируют на войну, так как они на нее реагируют.