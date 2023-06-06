Намеки на сокращения и выселение создали напряжение вокруг Русского театра

В конце прошлой недели в медиа появилась информация о возможных изменениях в финансировании государственных театров. Одним из главных объектов реорганизации, как следовало из новости, оказывался Русский театр. Такие планы не могли не вызвать беспокойства.
Утром 2 июня на портале ERR появилась статья вице-канцлера министерства культуры Тааниэля Раудсеппа под заголовком «О культурной политике. Честно». Ядром статьи были предложения по плану действий в управлении исполнительским искусством на 2023–2027 годы. В обширной преамбуле к этим предложениям и помесячного расписывания шагов до конца этого года автор ставил вопрос ребром: «Эстонская культурная политика должна выбрать: или сделать больший, чем раньше, упор на частные театры, или развивать дальше систему государственных театров, сложившуюся еще в советское время».
По утверждению вице-канцлера, на театры у государства уходит больше средств, чем на остальные виды художественной деятельности. Тогда как потребитель ходит не только в театр и нуждается в «сильном вещании и разнообразном медийном пространстве, ярком музыкальном творчестве и письменном слове на родном языке». На каком, не уточняется, но так как автор использует в оригинальном эстонском тексте местоимение «мы», вряд ли будет натяжкой утверждение, что речь идет о государственном языке. Тогда как приоритет театра, который выявляется по факту его слишком щедрого финансирования, достаточно сомнителен. Нужна оптимизация отрасли.
Тааниэль Раудсепп (1978). Изучал сравнительную теорию культуры и социологию в Эстонском гуманитарном институте. Получил степень бакалавра фотографии в Эстонской художественной академии. С 2014 по 2020 год был членом правления Дома искусств. До этого он работал в частном бизнесе, в частности, был практикующим художником и креативным директором, занимавшимся разработкой решений для электронного обучения. Он был также кризисным менеджером в Hansapank (ныне Swedbank) и лектором в Эстонской художественной академии. Лауреат премий «Культурная столица Эстонии» (2013) и «Искусство Балтийской ассамблеи» (2012). В 2010 году с группой единомышленников создал компанию Visible Solutions («Видимые решения»), существовавшую на стыке современного искусства и маркетинга. В ней художники демонстрировали возможность зарабатывания денег искусством, которое продает публике идею собственной ценности. Было реализовано несколько проектов в галереях Эстонии.
Вечером того же дня русскоязычный сегмент ERR опубликовал выдержку из программы вице-канцлера Раудсеппа, где затрагивается деятельность таллиннского Русского театра. До конца года чиновник предлагает решить вопрос о сокращении объемов его финансирования при увеличении загруженности труппы до «средней по государственным театрам (50 процентов)». Перечисляются и другие чувствительные нововведения. «Начать подготовку к работе Русского театра в меньшем масштабе, при необходимости внести изменения в совет, объявить новый конкурс на должность генерального директора, а если понадобится - найти помещение меньшего размера».
Тогда же, в пятницу 2 июня, в передаче Reporteri eritund (Vikkerraadio) новый министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) высказалась за то, чтобы система финансирования государственных театров была «единой, прозрачной и понятной для всех». При этом министр особо отметила, что ее ведомство стремится сохранить объемы финансирования на том же уровне, что и раньше, хотя и не может сделать это за Рийгикогу. Впрочем, курс на оптимизацию был отчетливо сформулирован и в этом заявлении.
В понедельник министр культуры сказала в «Актуальной камере», что озвученная вице-канцлером идея урезания деятельности Русского театра пока не обсуждалась в министерстве и является не политическим решением, а лишь предложением одного чиновника.
Председатель совета Русского Театра Яак Аллик считает, что к статье господина Раудсеппа не следует относиться как к выражению официальной позиции министерства. «Заявления частного лица я не могу комментировать, - ответил Аллик на просьбу Rus.Postimees. – Совет театра не получал от министерства никаких уведомлений по вопросам, которые затрагивались в этом заявлении. Я получил от министра ответ, что суждения, высказанные в статье, в самом министерстве не были предметом обсуждения. Русский театр является государственным учреждением, что предполагает информирование о любых изменениях порядка его функционирования со стороны государства. А поскольку его не было, то я как официальное лицо никак не могу относиться к идеям, которые были там высказаны».
Директор Русского театра Светлана Янчек также не вполне понимает, почему статья, излагающая мнение конкретного чиновника, создает эффект официальной позиции министерства культуры. Она уже выражала свое удивление на следующий день после публикации статьи Раудсеппа. «К нам никто не обращался с предложениями оптимизации нашей работы, - комментирует Янчек. – Хотя бы потому, что показатели Русского театра превзошли все запланированное ранее. За 2022 год наш рост обогнал аналогичную динамику других театров Эстонии. По количеству билетов, вырученных средств, сыгранных спектаклей, выездов мы сумели перевыполнить планы, которые были в бюджете театра, хотя он и был изначально выше, чем в предыдущие годы, считавшиеся «ковидными». На это фоне предложения вице-спикера кажутся очень странными».
Это особенно бросается в глаза, если учесть, что театр, по словам директора, сам справился в минувшем году с оплатой коммунальных счетов. «Рост цен в бюджете не был предусмотрен, - подчеркивает Янчек. - Более того, мы нашли возможность вложить свыше 110 000 евро в модернизацию света и звука в нашем здании. Это было сделано на спонсорские и заработанные деньги».
Театральное здание немаленькое, и его обитатели крутятся, как могут, чтобы содержать его. Другого дома у Русского Театра, открывшегося здесь в 1948 году, никогда и не было. Исторически это место также связано с русским языком: кинотеатр «Глория Палас» был построен в 1926 году таллиннским кинопрокатчиком Леоном Фальштейном, чьим компаньоном был эмигрировавший в Ригу из Петербурга видный продюсер и кинопромышленник Василий Емельянов. Это значит, что через три года Русской театр отметит 100 лет своего дома.
Что касается загруженности труппы, то директор театра разъясняет, что несколько недель назад из министерства поступил запрос в срочном порядке обновить статистику театра. «Мы не можем сами вносить данные, только предоставлять соответствующие сведения министерству, - говорит Янчек. - И когда мы затем открыли доступную нам страницу с этой статистикой, там обнаружился целый ряд неточностей. В частности, это касалось статуса актеров. У нас есть актеры на постоянных и временных договорах, а также заключающие договор подряда. Я затрудняюсь сказать, как можно вычислить коэффициент занятости труппы, но данные, которые я увидела на странице ведомства, неточны. Это и могло повлечь за собой неправильные выводы».
Но чтобы сравнить занятость актеров, считает Янчек, есть и более простой путь. «Если вы посмотрите на сайте Эстонского драматического театра, в каком количестве спектаклей заняты их актеры, вы увидите, что занятость наших актеров вполне сопоставима. Возможно, в эстонских театрах работает меньше артистов на постоянной основе. Но они могут позволить себе быть свободными художниками. Если мы выводим актера за штат, а у него нет другого проекта, потому что проектов на русском языке в принципе немного, он теряет квалификацию и просто меняет род деятельности. Поэтому у нас и штатное расписание чуть шире. Это не расточительство, а желание сохранить должный профессиональный уровень», - заключает Янчек.
Русский театр ждет официальной позиции министерства по вопросу оптимизации сферы культуры в 2024–2027 годах. Свою озабоченность по поводу выступления в СМИ сотрудника министерства культуры выразила Центристская партия Эстонии, направившая в министерство письмо с просьбой дать необходимые разъяснения.