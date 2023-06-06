Министр культуры сократила чиновника, который предложил сократить Русский театр

По данным ERR, Тааниэль Раудсепп принял предложение о сокращении, после чего в Министерстве культуры будут проведены структурные изменения, в ходе которых объединят ранее отдельные направления культурных ценностей и искусства.

Раудсепп был вице-канцлером, отвечающим за сферу искусства, с 15 мая 2020 года.

Скандальное предложение

Как писал Rus.Postimees, утром 2 июня на портале ERR появилась статья вице-канцлера министерства культуры Тааниэля Раудсеппа под заголовком «О культурной политике. Честно». Ядром статьи были предложения по плану действий в управлении исполнительским искусством на 2023–2027 годы. В обширной преамбуле к этим предложениям и помесячного расписывания шагов до конца этого года автор ставил вопрос ребром: «Эстонская культурная политика должна выбрать: или сделать больший, чем раньше, упор на частные театры, или развивать дальше систему государственных театров, сложившуюся еще в советское время».

Вечером того же дня русскоязычный сегмент ERR опубликовал выдержку из программы вице-канцлера Раудсеппа, где затрагивается деятельность таллиннского Русского театра. До конца года чиновник предлагает решить вопрос о сокращении объемов его финансирования при увеличении загруженности труппы до «средней по государственным театрам (50 процентов)». Перечисляются и другие чувствительные нововведения. «Начать подготовку к работе Русского театра в меньшем масштабе, при необходимости внести изменения в совет, объявить новый конкурс на должность генерального директора, а если понадобится - найти помещение меньшего размера».

На это заявление вице-канцлера отреагировала Центристская партия, которая потребовала от Министерства культуры объяснений.