В Эстонии умер британский солдат

В официальном сообщении указывается, что британский солдат из третьего стрелкового батальона (3 RIFLES) находился в Эстонии в рамках операции CABRIT. Он умер в Тарту 3 июня в свободное от службы время.

Обстоятельства смерти выясняются, от дальнейших комментариев Министерство обороны Великобритании пока воздерживается.

Близким сообщили о смерти солдата.

По предварительным данным, солдат утонул. Как мы писали ранее, ночью 3 июня, около 3.45 утра, в центре Тарту в Эмайыги за отелем Dorpat произошел несчастный случай с человеком, который ушел под воду и его не удалось спасти. В воскресенье вечером полиция сообщила, что тело утонувшего найдено. Это был 24-летний иностранец, который пропал накануне в Тарту.

«Просмотрев записи городских камер и расположенных в этом районе учреждений, мы установили, что в субботу в 03.40 молодой человек, утонувший в Эмайыги, шел под мостом Раху возле пешеходного туннеля, в какой-то момент он повис над водой на металлическом ограждении и упал в воду, - рассказал в субботу вечером дежурный патрульной службы Тартуского отделения полиции Стевен Кайо. - После этого видно, как этот человек пытался плыть в сторону торгового центра Tasku, когда со стороны клуба Atlantis подошел катер, с которого ему бросили спасательный круг. К сожалению, спасательный круг не долетел до него, после чего компания на катере пыталась приблизиться к нему. Когда катер приближается к молодому человеку, он уходит под воду, и на поверхности воды больше не видно движения».