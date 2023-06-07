Время коммента ⟩ Уходя, гасите свет: Почему Россия решила погубить «свой» Крым

При этом в уничтожении Каховской ГЭС не было большого военного смысла. Сейчас, разумеется, не нужно доказывать, что контрнаступление ВСУ на юге отложено по объективным причинам. Эксперты утверждают , что Запорожская АЭС все же избежит большой опасности. Больше всего страдает как раз оккупированный берег. Вода размывает окопы, которые нарыли сами же россияне, чтобы защищаться от наступающей Украины. Минные поля, техника, боеприпасы, а также дома и хозяйство мирных граждан – все это всплыло и отправилось вниз, в сторону Крыма. По всей видимости, он должен быть принесен в жертву и не достаться никому, как бесприданница в одноименной пьесе драматурга Островского. Действие которой происходит, кстати, на берегу другой реки, загубленной советскими людьми, – Волги.

Предполагается, что символически уничтожение ГЭС в Новой Каховке работает как параллель подрыва Днепрогэса в 1941 году. Postimees вчера писал об этом. Тогда под натиском армий «стран оси» советы оставляли свою территорию не просто пустой, но развороченной. «Ни пяди родной земли врагу» и все такое. Тогда Украина уже продолжительное время была в составе СССР. У не вышло с независимостью, и она была для Москвы «родной». Ну, хорошо, двоюродной, зато усмиренной и покорившейся. Сейчас же Украину просто объявляют частью России – иначе бы война не началась. Хотя в реальности у России не получается ни завоевать Украину, ни даже удержать то, что было захвачено в первые месяцы войны. Поэтому она решается на отчаянный и открыто абсурдный шаг.