Время коммента ⟩ Уходя, гасите свет: Почему Россия решила погубить «свой» Крым

Вчера утром европейские новостные источники сообщили о крупнейшем за последнее время преступлении российской армии в Украине – подрыве Каховской ГЭС в низовьях Днепра. Вода пошла на приступ десятков населенных пунктов, в первую очередь оккупированных самой же Россией. Вероятнее всего, россияне устали ждать контрнаступления ВСУ и пошли знакомым террористическим путем. Угроза оставить без воды Крым - камень преткновения этой войны - российскую сторону уже не волнует.
30 мая 2023 года, то есть за неделю до катастрофы правительство РФ приняло постановление № 873. Его название - типичный пример дикого языка, которым изъясняются тамошние чиновники. Выглядит оно так: «Об особенностях применения на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области положения законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных промышленных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений». Согласно этому документу, до 1 января 2028 года Российская Федерация прекращает расследования аварий на указанных объектах вследствие боевых действий, диверсий и терактов.
Таким образом, Россия законодательно закрепила теракт, к которому готовилась давно, по словам бывшего советника руководителя президентского офиса Украины Виктора Андрусива. Дамба водохранилища была повреждена и до взрыва в ночь с 5 на 6 июня – течь видна на аэросъемках с более ранними датами. Взлетевшее на воздух машинное отделение дало детонацию на пролеты плотины – обрушились 11 из 28. В считанные часы гигантский поток воды преодолел 80 км, достиг Херсона и затопил Корабельный остров, рельеф которого помещает его в зону наибольшего риска.
Россия решила нанести урон Украине, паразитируя на возможностях природы. Правда, стоит учесть, что Каховское водохранилище имеет, конечно же, советское, а не природное происхождение. А это добрая советская традиция – поворачивать вспять реки и по камешку разбирать горы, принося в жертву все, что там есть, то есть население, инфраструктуру, животный и растительный мир. Польза от этих громких советских проектов по усмирению природы, была несопоставима с вредом, который они принесли. СССР, который снится по ночам Путину и его генералам, сумел уничтожить практически всю естественную гидросистему своей колоссальной территории, в том числе Днепра, который сделался практически несудоходным ради совсем небольших мощностей, которые давали все эти масштабные сооружения.
При этом в уничтожении Каховской ГЭС не было большого военного смысла. Сейчас, разумеется, не нужно доказывать, что контрнаступление ВСУ на юге отложено по объективным причинам. Эксперты утверждают, что Запорожская АЭС все же избежит большой опасности. Больше всего страдает как раз оккупированный берег. Вода размывает окопы, которые нарыли сами же россияне, чтобы защищаться от наступающей Украины. Минные поля, техника, боеприпасы, а также дома и хозяйство мирных граждан – все это всплыло и отправилось вниз, в сторону Крыма. По всей видимости, он должен быть принесен в жертву и не достаться никому, как бесприданница в одноименной пьесе драматурга Островского. Действие которой происходит, кстати, на берегу другой реки, загубленной советскими людьми, – Волги.
Предполагается, что символически уничтожение ГЭС в Новой Каховке работает как параллель подрыва Днепрогэса в 1941 году. Postimees вчера писал об этом. Тогда под натиском армий «стран оси» советы оставляли свою территорию не просто пустой, но развороченной. «Ни пяди родной земли врагу» и все такое. Тогда Украина уже продолжительное время была в составе СССР. У не вышло с независимостью, и она была для Москвы «родной». Ну, хорошо, двоюродной, зато усмиренной и покорившейся. Сейчас же Украину просто объявляют частью России – иначе бы война не началась. Хотя в реальности у России не получается ни завоевать Украину, ни даже удержать то, что было захвачено в первые месяцы войны. Поэтому она решается на отчаянный и открыто абсурдный шаг.
Все, кто следит за ходом войны в Украине, привыкли к тому, что у российской стороны ничего не выходит. Она достигает противоположных целей. Это не значит, что агрессор беспомощен. У него значительные арсеналы и налаженная промышленность, работавшая на войну после возвращения Путина в президентское кресло в 2012 году. Россия располагает значительными человеческими ресурсами, не представляющими для государства никакой ценности. Так что затяжная война – это как раз то немногое, на что способна Россия в ее нынешнем виде. Однако столь же очевидно, что и это у России не получается. Остается буквально открыть кингстоны, чтобы бурные воды нового потопа скрыли весь кромешный ад, который учинила на чужой территории назвавшаяся могучей, но по сути беспомощная империя.
Между тем, против геологии не попрешь. Вода стечет с материкового шельфа. Уж таковы законы физики, которые не отрегулируешь постановлениями. Со всей разоренной, приведенной в дикое состояние территорией придется что-то делать, и этот процесс растянется на десятилетия. Россия будет платить после того, как она - что несомненно - уберется из Украины. Восстанавливать эту страну будут тем же способом, каким сейчас снабжают вооружениями. Этот процесс можно было бы назвать «толокой», если бы не масштабы того, что предстоит сделать. Не оставлять же в самой середине Европы помойку, в которую превратил твой дом пьяный сосед с топором, сорвавший с петель дверь в поисках родственной души.
Вчера эколог Евгений Симонов в интервью YouTube-каналу «Живой гвоздь» сказал по поводу разразившейся катастрофы очень здравую вещь. «Как ни кощунственно это звучит, разрушение старых инфраструктурных объектов советских времен, помимо всех бед и трагедий, приносит возможность сделать что-то по-новому и лучше, на современном уровне». Это очень дальний план, но и о нем тоже не следует вовсе забывать.
А жители Крыма уже остаются без воды. Без наполняющихся из Каховского водохранилища резервуаров этот «райский уголок» превращается в то, чем на самом деле является. То есть каменистым отростком суши, не имеющим собственных ресурсов пресной воды. Но коллективного Путина во главе со всеми его двойниками люди не волнуют, пусть гибнут от жажды, сейчас не до них. Путинская Россия защищает Крым как символический объект - как Туринскую плащаницу или шапку Мономаха. Никаких жителей там может и не быть. Россия идет на дно и, к сожалению, готовится расстаться с Крымом так, чтобы это запомнилось надолго.