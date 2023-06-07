В соцсетях распространяется снимок граффити, на котором изображена премьер-министр Кая Каллас с подписью Maksud ei tõuse. Punkt (Налоги не вырастут. Точка - эст.). Эту фразу в прошлом году Кая Каллас произнесла на инфочасе в Рийгикогу, но вспоминать ее начали только после выборов и решения коалиции изменить налоговую систему.
Галерея ⟩ «Налоги не вырастут. Точка»: в Таллинне появилось провокационное граффити с Каей Каллас
Пока неизвестно, кто является автором рисунка и подписи.
В полиции сообщили, что не видят в этом состава преступления. «Если владелец собственности, на которой сделано изображение, посчитает, что его имущество пострадало, он может обратиться в полицию с заявлением», - сказал Rus.Postimees пресс-секретарь PPA.