Галерея ⟩ «Налоги не вырастут. Точка»: в Таллинне появилось провокационное граффити с Каей Каллас

В соцсетях распространяется снимок граффити, на котором изображена премьер-министр Кая Каллас с подписью Maksud ei tõuse. Punkt (Налоги не вырастут. Точка - эст.). Эту фразу в прошлом году Кая Каллас произнесла на инфочасе в Рийгикогу, но вспоминать ее начали только после выборов и решения коалиции изменить налоговую систему.