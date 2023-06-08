Катри Райк: западные туристы едут в Нарву посмотреть на Россию

Закрывать глаза на проблемы с учителями – не выход
Российские инвесторы исчезли после начала войны
В Нарве все больше мужчин в военной форме
Есть ли пути выхода из кризиса во власти, экономике и образовании Нарвы? Почему союзники мэра Нарвы возглавили движение против нее самой? Готова ли Катри Райк объединить своих сторонников?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк (СДПЭ).
Выдержки из беседы:
– Подтверждаете ли вы, что нарвская власть на данном этапе парализована?
– Парализована – это слишком громко сказано. И кризиса, при котором нужно очень быстро принимать решения, тоже нет. Я бы назвала это плавающим состоянием или турбулентностью – в этой ситуации мы пребываем уже полгода. Действительно стабильности нет, много важных решений, касающихся структуры горуправы и дополнительного бюджета, пока не принято.
Сейчас нелегкие времена, но Нарва меняется в лучшую сторону. В Нарве долгое время был такой стиль правления, при котором, что ни делай, все равно ничего не изменится. Сейчас во власти меньше стабильности, но больше жизни.
– Почему ваши недавние союзники превратились в оппонентов и даже возглавили движение против Катри Райк?
– Далеко не все так сделали, это единичные случаи. В Нарве долгое время политики шли во власть для того, чтобы что-то от нее получить. Интересы города никто не ставил на первый план. К счастью, у меня в Нарве нет родственников. Может быть, поэтому мне и легче (быть независимой в решениях – прим. ред.).
Главное, чтобы город развивался. Недавно я безмерно радовалась победе нашего футбольного клуба Narva Trans, а еще было очень приятно услышать от своего бывшего студента, живущего в Таллинне, что он планирует инвестировать в покупку жилья в Нарве. На сердце радостно, когда молодое поколение верит в Нарву.
– Мы по-прежнему ждем их возвращения. Строительство в Нарве нового завода постоянных магнитов из неодима с 350 рабочими местами – это уже не мечта, а реальность: 28 июня будет заложен краеугольный камень, все разрешения на строительство получены. Работникам будет предложена достойная зарплата – не ниже средней по Эстонии. Кроме того, предприятие Ragn-Sells построит в Нарве завод по переработке сланцевой золы в карбонат кальция. Сейчас самое правильное время для того, чтобы возвращаться и быть в Нарве. Городу требуются IT-специалисты, эксперты по оценке качества и многие другие. С этой целью на базе местного профтехучилища начинается переобучение специалистов, задействован в этом процессе и Нарвский колледж.
Те, кто занимается строительством завода, уверены, что на нем найдут себе применение и нынешние учителя, которые, к сожалению, могут остаться без работы в школе.
– Вы как-то даже озвучили цифру – порядка 400 учителей в Нарве могут потерять работу из-за несоответствия языковым требованиям, а именно – категории С1?
– Еще хуже! У многих нет даже категории B2. Государство допустило ошибку, бесконечно откладывая переход на эстонский: в 94-м, 97-м и т.д. Учителя расслабились и решили, что никаких изменений не будет.
Теперь правительство больше не намерено отступать. Осталась последняя попытка – педагогам пора выучить язык. Даже если учителя математики в отдельно взятых школах смогут преподавать по-русски до 2030 года, им необходимо получить категорию В2. Час Х пробьет 1 августа 2024 года. Мы постоянно предоставляем педагогам возможность учить эстонский язык. Мы хотим всем помочь и понимаем, что закрывать глаза и уши – это не выход.
– Справится ли Нарва с переходом на эстонский?
– Это трудный вопрос. Мы нашли решение для детсадов на будущий учебный год. В каждой группе будет работать по учителю с категорией С1 и по два помощника с В2. Это позволит перейти на эстонский более плавно и избежать крупных сокращений среди учителей. Предположительно, работу потеряют не 400, а 150 человек.
На фоне сокращения населения в Нарве идет оптимизация сети школ и детсадов. К сожалению, смертность заметно превышает рождаемость: в минувшем году в Нарве умерло 900 жителей, а родилось – 300. Городу нужна нормальная больница, роддом, новые рабочие места, современные школьные здания и самый красивый в Эстонии детский сад, краеугольный камень которого уже заложен.
– А как быть с тем, что всех учителей с категорией С1 переманили в эстонскую гимназию, а другие школы опустели?
– Этой осенью в статусе госгимназии начнут работу две школы – с преподаванием на эстонском и по системе 60х40. В гимназии на улице Пушкина был большой конкурс на учительские ставки – по два человека на место! Вакансии в эстонском лицее тоже почти заполнены. Так что опыт госгимназий показывает, что всё возможно! К сожалению, муниципальные школы потеряли часть учителей. Им придется искать новые кадры. Это задача директоров.
Нарва начинает строить муниципальное жилье – впервые за сто лет. Проект будет реализован за счет европейских средств.
– Тем не менее, отток населения продолжается. Как влияет на ситуацию то, что в Нарву, как сообщают наши читатели, чуть ли не каждый день прибывает военная техника и военные?
– Сейчас были учения Кайтселийта и Сил обороны. Мы заблаговременно информируем об этом население. В Нарве также находится филиал Академии МВД, где есть полицейские, пограничники, представители европейской службы Frontex – мужчины в мундирах. Что в этом плохого? Действительно их становится больше. Возможно, их просто стали больше замечать. Не думаю, что это повод сильно переживать.
В Нарву приезжает довольно много туристов из Европы, чтобы посмотреть на Россию. Где еще увидишь ее из Европы? Очень популярны среди иностранцев речные прогулки на пароходе вдоль побережья России.
– Созданы ли альтернативные сланцевой энергетике рабочие места? Укладываетесь ли вы в сроки справедливого перехода?
– Это достаточно болезненный вопрос. Из бюджета в 350 млн евро (с учетом доли самофинансирования около 500 млн) реально выделено 18,8 млн. Сроки – 26/27 год. И когда я слышу, что в госбюджете не хватает полмиллиарда, то сразу вспоминаю про средства справедливого перехода – нужно только руку протянуть, чтобы их получить.
– Так в чем же проблема?
– Этим занимаются разные министерства, у них разные подходы. Всё это – на фоне создания нового правительства и обсуждения новых идей. Сейчас можно с уверенностью говорить только о заводе магнитов. Еще мы ждем решения в отношении проектов некоторых наших крупных предпринимателей. Уверена, что условия распределения этих средств придется менять, так как претендентов на эти средства стало меньше – достаточно взглянуть на карту мира. Российские инвесторы исчезли из Нарвы после начала войны.
Нам важно, чтобы европейские средства удалось использовать на строительство Дома попечения – население Нарвы стареет, нужда в таком доме растет. В планах также создание инвестиционного инкубатора, теплостанций нового поколения и многое другое.
Подробнее в повторе!
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