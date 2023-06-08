Мэр Нарвы: сокращенные учителя найдут работу на заводах

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк (СДПЭ).

Выдержки из беседы:

– Подтверждаете ли вы, что нарвская власть на данном этапе парализована?

– Парализована – это слишком громко сказано. И кризиса, при котором нужно очень быстро принимать решения, тоже нет. Я бы назвала это плавающим состоянием или турбулентностью – в этой ситуации мы пребываем уже полгода. Действительно стабильности нет, много важных решений, касающихся структуры горуправы и дополнительного бюджета, пока не принято.

Сейчас нелегкие времена, но Нарва меняется в лучшую сторону. В Нарве долгое время был такой стиль правления, при котором, что ни делай, все равно ничего не изменится. Сейчас во власти меньше стабильности, но больше жизни.

– Почему ваши недавние союзники превратились в оппонентов и даже возглавили движение против Катри Райк?

– Далеко не все так сделали, это единичные случаи. В Нарве долгое время политики шли во власть для того, чтобы что-то от нее получить. Интересы города никто не ставил на первый план. К счастью, у меня в Нарве нет родственников. Может быть, поэтому мне и легче (быть независимой в решениях – прим. ред.).