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Студия Postimees: мэр Нарвы ищет пути выхода из кризиса?

10:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Почему союзники мэра Нарвы возглавили движение против нее самой? Готова ли Катри Райк объединить оставшихся сторонников? Есть ли пути выхода из кризиса во власти, экономике и образовании Нарвы?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк (СДПЭ). Смотрите интервью в 10:00!

  • Нарвская власть парализована надолго? 
  • В какой мере оппозиция опирается на поддержку горожан?
  • Что готова мэр противопоставить претензиям?
  • Куда вложены средства Фонда справедливого перехода?
  • Создана ли альтернатива сланцевой энергетике?
  • Станет ли Нарва европейской столицей магнитов?
  • Справится ли регион с переводом школ на эстонский?
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