Студия Postimees: мэр Нарвы ищет пути выхода из кризиса?

Почему союзники мэра Нарвы возглавили движение против нее самой? Готова ли Катри Райк объединить оставшихся сторонников? Есть ли пути выхода из кризиса во власти, экономике и образовании Нарвы?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк (СДПЭ). Смотрите интервью в 10:00!
- Нарвская власть парализована надолго?
- В какой мере оппозиция опирается на поддержку горожан?
- Что готова мэр противопоставить претензиям?
- Куда вложены средства Фонда справедливого перехода?
- Создана ли альтернатива сланцевой энергетике?
- Станет ли Нарва европейской столицей магнитов?
- Справится ли регион с переводом школ на эстонский?