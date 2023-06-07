Иностранец, утонувший в Тарту на выходных, был солдатом союзных войск, который нес службу в Эстонии

24-летний солдат из 3-го батальона The Rifles британской армии погиб в Эстонии после прибытия в страну в рамках операции CABRIT. Однако в роковую ночь он был не на службе и проводил свободное время. Поскольку обстоятельства смерти требуют расследования, официальные представители посольства Великобритании, Сил обороны и Министерства обороны не смогли дать подробных комментариев по поводу случившегося. Однако они подтвердили, что близкие родственники погибшего проинформированы.

Различные записи с камер видеонаблюдения показывают, что в 03:40 мужчина шел под мостом Раху возле пешеходного туннеля за отелем Dorpat, в какой-то момент он повис над водой на металлическом ограждении и упал в воду.

Затем он попытался плыть в сторону торгового центра Tasku, и через мгновение с катера, который случайно оказался на месте происшествия, был брошен спасательный круг. Однако мужчина не доплыл до спасательного круга или не заметил его и исчез под водой, несмотря на усилия помощников.

Очевидцы сразу же сообщили о происшествии в Центр тревоги, и спасатели начали поиски человека в реке в том районе, где его видели в последний раз, но, к сожалению, это не принесло результатов. В течение дня пограничники кордона Муствеэ искали мужчину с помощью полицейского катера и гидролокатора, также были привлечены добровольцы. Первоначально поиски были безуспешными.

В субботу днем в полицию поступило сообщение об исчезновении иностранца. Друзья искали 24-летнего мужчину, который не вернулся в свой отель и с которым они не могли связаться со вчерашнего вечера.

Поиски возобновились в воскресенье с помощью водолазов-добровольцев из клуба Maremark. В 13:30 водолазы вытащили из реки утонувшего мужчину, который оказался тем самым человеком, которого друзья искали больше суток.

С официальным заявлением Министерства обороны Великобритании по поводу трагического инцидента можно ознакомиться здесь.