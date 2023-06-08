Убийца в автомобиле: «Появление насекомого может свести с ума!»

Все чаще причинами ДТП становятся не только сотовые телефоны и фаст-фуд, но и попавшие в салон автомобиля насекомые. В Эстонии нет статистики ДТП с участием насекомых, но, согласно исследованиям Национального управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) смерть за рулем по их вине составляет 1% от общего числа ДТП и 10% из-за потери внимания. По мнению главы научно-технической редакции Postimees Марека Страндберга, в Эстонии ДТП с участием насекомых происходят ежедневно.