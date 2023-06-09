Вопрос читателя: что делать, если меня перевели на рабочее место с более тяжелыми условиями труда?

Отвечает Трудовая инспекция:

Работодатель не может без согласия работника изменить условия трудового договора. Это возможно только по соглашению сторон. То есть, если работодатель сделал вам предложение об изменениях важных пунктов трудового договора (например, объявил, что вы будете переведены на другое место работы), а вы с этим не согласны, работодатель обязан гарантировать вам работу на прежних условиях, которые исходят из заключенного ранее трудового договора. Заставить подписать изменения в договоре работодатель не может.

Исходя из вышесказанного, если работник не согласен с предложенными изменениями трудового договора, необходимо сообщить об этом работодателю как можно скорее. Желательно сделать это в письменно воспроизводимой форме (электронное письмо, СМС-сообщение).

Если работодатель не может предоставить эту же работу на ранее согласованных условиях труда, например, работа реорганизуется и должность, на которой вы работали, ликвидирована, в таком случае дело обстоит с сокращением. Добавим, что работник не может требовать сокращения. Вы можете требовать работы от работодателя на прежних условиях труда, а если работодатель, несмотря на ваше предупреждение, ее не предоставляет – отказаться от трудового договора в чрезвычайном порядке.