В понедельник Postimees писал о том, как эстонские чиновники обнаружили, что к европейской директиве можно привязать какие-то дополнительные требования или законы, потому что в этом случае не придется разрабатывать два отдельных законопроекта, и законопроект европейской директивы позволяет обойтись только одним. Два в одном – звучит как рекламная кампания супермаркета.

К сожалению, это оказывается антирекламой для Евросоюза. В то время как жизнь чиновников становится от этого легче, то столько же тяжелее становится жизнь политиков, поддерживающих Евросоюз, которым приходится постоянно объяснять избирателям, как это так, что Брюссель предписывает жизнь в Эстонии и почему ЕС постоянно «федерализируется». На самом деле Эстонию федерализируют здешние чиновники, а не Брюссель.

В Европейском союзе действует принцип субсидиарности, согласно которому на уровне ЕС решения принимаются настолько ограничено, насколько это необходимо. Это означает, что государство-члены имеют достаточно широкие полномочия по принятию решений. Конечно, субсидиарность не высечена на камне, и между Европейским союзом и его государствами-членами всегда существовала напряженность в отношении того, кто и что будет решать. Так что в какой-то степени это также вопрос власти. К сожалению, сейчас мы видим, что Эстония сама отказалась от права принятия решений, навесив ярлык Брюсселя на желаемые чиновниками законы.