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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Диктат Брюсселя оказался диктатом чиновников

rus.postimees.ee
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Карикатура дня. («Слушай, отлично мы привязали к этой директиве свои дополнительные требования и законы» – «Не добавить ли теперь скипидара под хвост, чтоб шла живее?»)
Карикатура дня. («Слушай, отлично мы привязали к этой директиве свои дополнительные требования и законы» – «Не добавить ли теперь скипидара под хвост, чтоб шла живее?») Фото: Urmas Nemvalts
  • Эстонские чиновники добавляют дополнительные требования к европейским директивам
  • Эта проблема была обнаружена совершенно случайно
  • Политики должны быть внимательнее.

Стремление к бюрократическому удобству создало ситуацию, когда к евродирективам добавляются требования по личной инициативе эстонских чиновников, что усиливает разговоры о диктате Брюсселя, и в то же время демонстрирует необходимость инвентаризации евротребований и более точной их трактовки.

В понедельник Postimees писал о том, как эстонские чиновники обнаружили, что к европейской директиве можно привязать какие-то дополнительные требования или законы, потому что в этом случае не придется разрабатывать два отдельных законопроекта, и законопроект европейской директивы позволяет обойтись только одним. Два в одном – звучит как рекламная кампания супермаркета.

К сожалению, это оказывается антирекламой для Евросоюза. В то время как жизнь чиновников становится от этого легче, то столько же тяжелее становится жизнь политиков, поддерживающих Евросоюз, которым приходится постоянно объяснять избирателям, как это так, что Брюссель предписывает жизнь в Эстонии и почему ЕС постоянно «федерализируется». На самом деле Эстонию федерализируют здешние чиновники, а не Брюссель.

В Европейском союзе действует принцип субсидиарности, согласно которому на уровне ЕС решения принимаются настолько ограничено, насколько это необходимо. Это означает, что государство-члены имеют достаточно широкие полномочия по принятию решений. Конечно, субсидиарность не высечена на камне, и между Европейским союзом и его государствами-членами всегда существовала напряженность в отношении того, кто и что будет решать. Так что в какой-то степени это также вопрос власти. К сожалению, сейчас мы видим, что Эстония сама отказалась от права принятия решений, навесив ярлык Брюсселя на желаемые чиновниками законы.

История с евродирективами подтверждает старый стереотип о том, что эстонцы более паписты, нежели сам Папа. Европейские директивы не предназначены для буквального исполнения, а носят рекомендательный характер, но стремлений к удобству эстонских чиновников создало ситуацию, когда европейская директива воспринимается здесь как священная корова.

История с евродирективами подтверждает старый стереотип о том, что эстонцы более паписты, нежели сам Папа.

Проблема европейских директив обнаружилась совершенно случайно, когда Лийза Пакоста («Ээсти 200»), председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза, начала построчно вычитывать одну из европейских директив и обнаружила добавленные эстонскими чиновниками вещи. Такое открытие можно только приветствовать, но, к сожалению, оно свидетельствует о том, что Эстонии не хватает надлежащего парламентского фильтра при принятии европейских директив.

Пакоста сказала в интервью Postimehe Mõttekoda, что теперь каждое министерство должно выступить с тремя предложениями о том, как улучшить принятие европейских директив. Евробюрократия, несомненно, масштабна, и требует серьезной подготовки и знакомства с европейским правом. На данный момент проблема кажется двухступенчатой: во-первых, уровень, на котором наши представители в Европейском союзе обсуждают европейские директивы, и уровень, на котором эти директивы трансформируются в законы в Эстонии.

Следовательно, следует продумать взаимодействие между этими уровнями и задаться вопросом, как улучшить соответствие европейских директив интересам Эстонии. Во-вторых, следует подумать об инвентаризации европейских директив – можно предположить, что открытие Пакосты не единственное в своем роде, но эстонские чиновники за 19 лет пребывания в Евросоюзе успели привязать и другие законы к директивам. В любом случае, чиновники должны отказаться от бюрократических удобств, а политики должны быть более внимательными при принятии еврозаконов. Это в наших интересах.

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