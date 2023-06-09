Вице-мэр: кто и как преподает на эстонском – никто даже не в курсе

В контексте Таллинна самая большая проблема – учителя в детских садах. В русскоязычных детских садах столицы работает 910 учителей. И если бы переход произошел уже завтра, то понадобится сразу 600 учителей. Именно столько педагогов не соответствует установленным требованиям. Половина из них имеет категорию от А1 до В1, и еще порядка трехсот человек получили В2, но, возможно, только на бумаге, мы не знаем их реального уровня. Может быть, кто-то из них и сумеет сдать язык на категорию С1, но с учетом сжатых сроков это выглядит маловероятным.

– Как же сохранить этих людей в системе образования?

– Минобразования была предложена определенная формула для Нарвы: на одну группу положен один учитель с категорией С1 и два помощника учителя. Для Таллинна такая формула тоже была бы достаточно приемлемой, но даже при таком раскладе учителей все равно не хватит.

– Где найти более действенные кнут и пряник, которые рекомендованы самоуправлениям аудиторами?

– Как государство, так и местные самоуправления, а также и сами учителя должны исходить из того, что написано в законе, где зафиксированы определенные требования для педагогов: В2 для преподавания на русском и С1 для обучения на эстонском. Сейчас Закон о трудовом договоре защищает права всех учителей абсолютно одинаково.

В детском саду всех со дня переведут на эстонский язык обучения. В школе у части учителей снизится нагрузка. По закону, работодатель должен ее обеспечить, но если это невозможно, последуют сокращения.

При более резком переходе на эстонский язык обучения сокращениями не обойтись, начнутся увольнения.

Таллинн хочет избежать увольнений и попытаться помочь учителям, способным овладеть языком на С1, остаться в системе. Новых людей не предвидится. В рапорте отмечается, что госзаказ на обучение новых учителей годами не соответствовал никаким требованиям.