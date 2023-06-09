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Вице-мэр: кто и как преподает на эстонском – никто не в курсе

"Мы не можем всех списать!"
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Андрей Канте
Андрей Канте Фото: Kermo Benrot
  • 600 работников детсадов – под угрозой увольнения
  • Сокращать или увольнять – пока открытый вопрос

«Установлено, что ни у государства, ни у местных самоуправлений нет системы обзора того, кто и как преподает на эстонском», – подчеркнул вице-мэр Таллинна Андрей Канте, комментируя итоги аудита Госконтроля.

Вице-мэр признает, что ситуация – тревожная, но предостерегает от резких действий: «Мы ни в коем случае не должны отказываться от тех людей, которые уже есть в системе образования. Мы не можем всех списать и оставить детей без учебного процесса».

Фрагмент беседы:

– Госконтроль установил, что в переводе школ на эстонский нужен более строгий подход. Согласны ли вы с выводами аудита?

– В общем и целом согласны.

– Недоучили? Недосмотрели?

– Нельзя так сказать. Это совокупность различных факторов, связанных с отсутствием методической и ресурсной поддержки со стороны Министерства образования: учителей очень не хватает. В рапорте приведена цифра: 2800 учителей уже на момент составления документа не соответствовало квалификационным требованиям.

Установлено, что ни у государства, ни у местных самоуправлений нет системы обзора того, кто и как преподает на эстонском.

Все всё знали, но никаких действенных шагов для преодоления этой ситуации не предпринимали.

– А что мы теперь за оставшийся год успеем сделать и изменить?

– Самое главное – сосредоточить все имеющиеся у нас ресурсы. Это значит, что мы ни в коем случае не должны отказываться от тех людей, которые уже есть в системе образования.

Мы не можем всех списать и оставить детей без учебного процесса. Это не просто противозаконно, это бесчеловечно!

Именно поэтому сейчас необходимо сосредоточить все свои усилия для того, чтобы целевая группа (детсады, первые и четвертые классыприм. ред.) безболезненно перешла на эстонский.

В контексте Таллинна самая большая проблема – учителя в детских садах. В русскоязычных детских садах столицы работает 910 учителей. И если бы переход произошел уже завтра, то понадобится сразу 600 учителей. Именно столько педагогов не соответствует установленным требованиям. Половина из них имеет категорию от А1 до В1, и еще порядка трехсот человек получили В2, но, возможно, только на бумаге, мы не знаем их реального уровня. Может быть, кто-то из них и сумеет сдать язык на категорию С1, но с учетом сжатых сроков это выглядит маловероятным.

– Как же сохранить этих людей в системе образования?

– Минобразования была предложена определенная формула для Нарвы: на одну группу положен один учитель с категорией С1 и два помощника учителя. Для Таллинна такая формула тоже была бы достаточно приемлемой, но даже при таком раскладе учителей все равно не хватит.

– Где найти более действенные кнут и пряник, которые рекомендованы самоуправлениям аудиторами?

– Как государство, так и местные самоуправления, а также и сами учителя должны исходить из того, что написано в законе, где зафиксированы определенные требования для педагогов: В2 для преподавания на русском и С1 для обучения на эстонском. Сейчас Закон о трудовом договоре защищает права всех учителей абсолютно одинаково.

В детском саду всех со дня переведут на эстонский язык обучения. В школе у части учителей снизится нагрузка. По закону, работодатель должен ее обеспечить, но если это невозможно, последуют сокращения.

При более резком переходе на эстонский язык обучения сокращениями не обойтись, начнутся увольнения.

Таллинн хочет избежать увольнений и попытаться помочь учителям, способным овладеть языком на С1, остаться в системе. Новых людей не предвидится. В рапорте отмечается, что госзаказ на обучение новых учителей годами не соответствовал никаким требованиям.

Подробная беседа с вице-мэром на эту тему состоится в прямом эфире во вторник, 13 июня, в 13:00!

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