Румыны, пытавшиеся обмануть пожилую женщину в Виймси, должны покинуть страну

Пыхьяская префектура сообщила, что сотрудник полиции, находясь не на службе, заметил в окрестностях Саку темно-зеленый Mercedes-Benz с мужчинами, похожими на подозреваемых румын. Прибывший на место полицейский патруль установил, что это и есть подозреваемые.

«Мужчины были доставлены в полицейский участок, где им выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд в страну на три года. Мужчина, который пытался выманить у женщины деньги, был также оштрафован на 950 евро», - говорится в заявлении.

«Мужчины использовали подлый прием, чтобы обманом выманить деньги у пожилой женщины», - заявили в PPA.

Несколько дней назад жительница Таллинна рассказала в социальных сетях, как двое румынских мужчин окружили пожилую женщину на парковке магазина Viimsi Grossi, утверждая, что она поцарапала их машину. После вмешательства очевидицы один из иностранцев разозлился и стал требовать от нее справку о работе в полиции и удаление фотографий. Когда вмешавшаяся женщина вызвала полицию, мошенники быстро скрылись.

«К сожалению, мужчины скрылись с места происшествия до прибытия полиции», - резюмировали в PPA, поблагодарив очевидца, который помог женщине на парковке.

«К сожалению, летом на наших дорогах, улицах и парковках появляется все больше людей со злыми намерениями. Если раньше мошенники под разными предлогами предлагали людям кухонные принадлежности либо в подарок, либо для покупки, то теперь аферисты изменили свою так называемую тактику и вместо этого пытаются обвинить людей в том, что они стали причиной аварии. Также вызывает беспокойство агрессивное поведение мошенников, которые после вручения подарка или товара начинают требовать у людей деньги и даже заходят к ним домой или везут их в отделение банка, чтобы получить часть денег», - написала префектура в своем сообщении, добавив, что полиция не может запретить продажу подобных товаров или предложение подарков, особенно если человек принимает или покупает товар добровольно.