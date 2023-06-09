Правительство пытается поссорить Союз отелей и прессу по вопросу НСО

Союз медиа борется за то, чтобы правительство отказалось от своего плана повысить пятипроцентный налога с оборота для прессы до девяти процентов. Повышение НСО ослабило бы возможность СМИ качественно информировать общество и осуществлять свою деятельность. Вопрос о принятии решения о повышении ставки НСО для прессы проводится правительством за закрытыми дверями, без привлечения заинтересованных сторон, без проведения анализа воздействия и без информирования изданий о каких-либо решениях.

Для объектов размещения в настоящее время НСО установлен на уровне девяти процентов, но правительство хочет поднять его до 13 процентов. Публикации в прессе были солидарны с предприятиями размещения в вопросе повышения НСО. Союз отелей также протестовал против того, чтобы налоговые изменения проводились без оценки последствий.