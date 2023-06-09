Правительство пытается поссорить Союз отелей и прессу по вопросу НСО

По информации Postimees, правительство обратилось к Союзу отелей и ресторанов Эстонии с просьбой поддержать правительство в его коммуникации и выступить против публикаций прессы по вопросу повышения налога с оборота (НСО).
Союз медиа борется за то, чтобы правительство отказалось от своего плана повысить пятипроцентный налога с оборота для прессы до девяти процентов. Повышение НСО ослабило бы возможность СМИ качественно информировать общество и осуществлять свою деятельность. Вопрос о принятии решения о повышении ставки НСО для прессы проводится правительством за закрытыми дверями, без привлечения заинтересованных сторон, без проведения анализа воздействия и без информирования изданий о каких-либо решениях.
Для объектов размещения в настоящее время НСО установлен на уровне девяти процентов, но правительство хочет поднять его до 13 процентов. Публикации в прессе были солидарны с предприятиями размещения в вопросе повышения НСО. Союз отелей также протестовал против того, чтобы налоговые изменения проводились без оценки последствий.
По информации Postimees, личная активность премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) стоит за повышением НСО для СМИ. По ее мнению, отказ от повышения налога с оборота для СМИ покажет слабость Партии реформ, что затем будет широко эксплуатироваться в политике.