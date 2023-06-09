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Швеция готова принять подразделения НАТО еще до вступления в альянс

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Шведские солдаты.
Шведские солдаты. Фото: Johan Nilsson/TT

Швеция готова разместить на своей территории временные базы НАТО до того, как станет полноправным членом альянса, заявил сегодня премьер-министр Ульф Кристерссон.

«Правительство решило, что вооруженные силы могут начать подготовку совместно с НАТО и странами-членами НАТО для проведения будущих совместных операций», - написал глава правительства вместе с министром обороны Полом Джонсоном в статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter.

«Эти приготовления могут включать временное размещение иностранной техники и персонала на территории Швеции», - написали они.

«Это решение посылает четкий сигнал России и укрепляет оборону Швеции».

Присутствие подразделений НАТО будет служить сдерживающим фактором против возможных действий России в Балтийском море.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в июне прошлого года, но две из 31 страны альянса - Турция и Венгрия - еще не ратифицировали ее.

Положение о коллективной обороне НАТО распространяется только на полноправных членов альянса. Согласно ей, нападение на одного члена означает нападение на весь альянс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который был переизбран главой государства в конце мая, пока не сообщил, намерен ли он принять заявку Швеции в НАТО.

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