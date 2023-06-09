Швеция готова принять подразделения НАТО еще до вступления в альянс

«Правительство решило, что вооруженные силы могут начать подготовку совместно с НАТО и странами-членами НАТО для проведения будущих совместных операций», - написал глава правительства вместе с министром обороны Полом Джонсоном в статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter.

«Эти приготовления могут включать временное размещение иностранной техники и персонала на территории Швеции», - написали они.

«Это решение посылает четкий сигнал России и укрепляет оборону Швеции».

Присутствие подразделений НАТО будет служить сдерживающим фактором против возможных действий России в Балтийском море.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в июне прошлого года, но две из 31 страны альянса - Турция и Венгрия - еще не ратифицировали ее.

Положение о коллективной обороне НАТО распространяется только на полноправных членов альянса. Согласно ей, нападение на одного члена означает нападение на весь альянс.