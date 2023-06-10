Из окна четвертого этажа выпал 18-летний молодой человек

В пятницу, 9 июня, вскоре после семи часов вечера при неизвестных обстоятельствах молодой человек выпал из окна четвертого этажа дома в районе Мяннимяэ в Вильянди.
В полиции подтвердила, что в пятницу в 19.17 в Центр тревоги поступило сообщение, что молодой человек выпал из окна четвертого этажа в доме на Рижском шоссе, 38 в Вильянди.
«Скорая помощь доставила 18-летнего молодого человека, выпавшего из окна, в больницу, - сказала пресс-секретарь полиции Ану Вильманн. - Обстоятельства произошедшего выясняются».
В четверг скончался пациент, выпавший из окна стационара Вильяндиской больницы. Погибший был мужчиной лет пятидесяти, который был госпитализирован для лечения физического заболевания.