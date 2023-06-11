Галерея ⟩ Звездный десант в Нарве: только поглядите, что творит эта молодежь

Актеры тоже все эти дни учились у заезжих звезд, стремительно вклинившихся в спектакль «Случай в кабаре»: Михаил Дурненков и Евгений Казачков дают жару, изображая шулера и полицейского. Фото: Ilja Smirnov

Сорежиссер двух спектаклей Никита Бетехтин, покинувший Россию в прошлом году из-за своих антивоенных взглядов, уезжал в Штутгарт, сейчас в Берлине, занят фестивалем «Любимовка» и социальным театром, который он делал и у себя в Сибири. «Это чистая социальная терапия, - поясняет он задачу лаборатории, - или городской социальный проект, который получает сценическое измерение. Нужен он, чтобы сплотить людей, объединить не только друзей, но и родственников, подключить их связи». Иными словами, речь идет о работе личных контактов, когда люди покидают на время свои ниши и находят основания для объединения.

Михаил Дурненков делается впечатлениями от работы: «Тут важно, чтобы на месте смогли сами подхватить принципы Class Act. Чтобы не нужно было тащить таких, как мы, за тридевять земель. Хорошо, что я тут рядом - в Хельсинки. Кстати, совсем недавно делал похожую лабораторию в театре Omapohjola. В таких проектах люди учатся раскрываться, удивляться тому, что у них получается. А мы просто можем показать, как прийти к этому быстрее и гарантированно» - Дурненков в последнем спектакле изображал гротескного злодея, рот его вымазан красным, брови - как у черта, в общем, выглядит, как полагается.

На поклонах. Слева направо: Никита Бетехтин, Михаил Дурненков, Серафима Колодкина, Евгений Казачков, Юлия Ауг. Фото: Илья Смирнов

Видно, что дети не просто счастливы общению, но что они перешли на новый уровень осознания своей нужности. Социальный театр, способный аккумулировать городскую энергию, действительно меняет представление о сцене и ее назначении. Ведь у многих и сегодня представление о театре сводится к тому, что это странные костюмы и такое же поведение неких особых людей, на которых смотрят из зала разряженные зрители, томящиеся в ожидании буфета. Именно с этим фанерным образом может справиться лаборатория, меняющая городскую ткань. Как это уже удалось сделать в прошлом году проекту «100% Нарва», от воспоминаний о котором и сегодня захватывает дух.