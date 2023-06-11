Галерея ⟩ Звездный десант в Нарве: только поглядите, что творит эта молодежь

Нарва - город небольшой, но яркий. Местная площадка Vaba Lava все увереннее ловит его пульс, создавая в его ритме уникальные проекты. В начале июня здесь прошла лаборатория молодых драматургов Class Act. Организаторы громко ее не афишировали - это изначально камерная история в пилотной фазе. Rus.Postimees съездил в Нарву и убедился, что все получилось. Имена педагогов не давали повода для сомнений.
Лаборатория драматургии - это вовсе не для того, чтобы научить молодых людей исключительно писать пьесы и тем самым сломать им жизнь. Конечно, если кому-то захочется идти этим путем, то и хорошо, но профессиональных драматургов и так более чем достаточно. Скорее сценические педагоги учат здесь подростков выражать свои мысли и чувства в заданных рамках и осваиваться во взрослом мире.
Проект Class Act был придуман в 1990 году в Эдинбурге в театре Traverse. Его целью было дать выход творческим силам людей, собирающихся посвятить себя публичной и социальной сфере. Другими словами, это все про тот же культурный менеджмент. Только не уныло конспектируя устаревшие книги, а весело - через игру, сценическое слово, телесное раскрепощение. Вот что рассказывают о нем основатели традиции (заодно можно послушать редкий гэльский язык и почитать субтитры, чтобы что-нибудь понимать):
Для работы в нарвской пилотной лаборатории художественный руководитель филиала Vaba Lava Юлия Ауг и режиссер Даяна Загорская пригласили постановщика Никиту Бетехтина, а также драматургов-педагогов Михаила Дурненкова и Евгения Казачкова. Все они люди широко известные в театральном мире и работают кто где: Бетехтин - в Германии, Дурненков - в Финляндии, Казачков - в Израиле. Заполучить их в Нарву можно было лишь на короткий срок, чему помогли ресурсы площадки, Британского совета и фонда «Капитал культуры».
Группы подростков сначала работали над своими пьесами, затем шлифовали их за пару дней на мастер-классах с приглашенными педагогами. Постановка просходила с участием актеров, уже имеющих сценический опыт. Они воплощали в коротких спектаклях драматургию, которая в короткие сроки создавалась молодыми авторами. На выходе было представлено четыре спектакля - «Счастье через боль», «Допинг», «Это моя жизнь» и «Случай в кабаре». Принципиально разные жанры, разная эстетика, разная работа со словом и телом.
Сорежиссер двух спектаклей Никита Бетехтин, покинувший Россию в прошлом году из-за своих антивоенных взглядов, уезжал в Штутгарт, сейчас в Берлине, занят фестивалем «Любимовка» и социальным театром, который он делал и у себя в Сибири. «Это чистая социальная терапия, - поясняет он задачу лаборатории, - или городской социальный проект, который получает сценическое измерение. Нужен он, чтобы сплотить людей, объединить не только друзей, но и родственников, подключить их связи». Иными словами, речь идет о работе личных контактов, когда люди покидают на время свои ниши и находят основания для объединения.
Михаил Дурненков делается впечатлениями от работы: «Тут важно, чтобы на месте смогли сами подхватить принципы Class Act. Чтобы не нужно было тащить таких, как мы, за тридевять земель. Хорошо, что я тут рядом - в Хельсинки. Кстати, совсем недавно делал похожую лабораторию в театре Omapohjola. В таких проектах люди учатся раскрываться, удивляться тому, что у них получается. А мы просто можем показать, как прийти к этому быстрее и гарантированно» - Дурненков в последнем спектакле изображал гротескного злодея, рот его вымазан красным, брови - как у черта, в общем, выглядит, как полагается.
Видно, что дети не просто счастливы общению, но что они перешли на новый уровень осознания своей нужности. Социальный театр, способный аккумулировать городскую энергию, действительно меняет представление о сцене и ее назначении. Ведь у многих и сегодня представление о театре сводится к тому, что это странные костюмы и такое же поведение неких особых людей, на которых смотрят из зала разряженные зрители, томящиеся в ожидании буфета. Именно с этим фанерным образом может справиться лаборатория, меняющая городскую ткань. Как это уже удалось сделать в прошлом году проекту «100% Нарва», от воспоминаний о котором и сегодня захватывает дух.
Rus.Postimees благодарит Vaba Lava Narva за сотрудничество и предоставленные фото.