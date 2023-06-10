Галерея ⟩ Урмас Рейнсалу – новый председатель «Отечества»

«Спасибо, товарищи по партии, за эту поддержку. Я знаю, что это сейчас огромная ответственность, - сказал Рейнсалу в своей благодарственной речи. - Мой месседж ясен: в Эстонии осуществляют леволиберальный переворот, а «Отечество» является позитивной альтернативой ему. «Отечество» не отступает».

Рейнсалу набрал на выборах председателя 415 голосов, Тынис Лукас 180, а Леа Данилсон-Ярг 51 голос. Два бюллетеня были недействительными.

В течение двух последующих лет в состав правления партии из 20 членов будут входить Харри Юхани Аалтонен, Леа Данилсон-Ярг, Хейки Хепнер, Прийт Хумал, Карл Сандер Казе, Айвар Кокк, Каспар Кокк, Герри Коннов, Тармо Круузимяэ, Михаил Лотман, Март Маастик, Андрес Метсоя, Рюндо Мюлтс, Тынис Пальтс, Юллар Сааремяэ, Свен Сестер, Прийт Сибул, Рийна Солман, Рихо Террас и Марья-Лийза Вейсер.

В состав суда чести «Отечества» вошли Вахур Яакма, Мари-Анн Келам, Герли Лехтметс, Меэлис Лийвлайд, Андрес Луус, Эрик Сандла, Анди Тубин, Райн Веэтыусме и Аво Юпрус.

В состав ревизионной комиссии вошли Калле Либерт, Яанус Оянгу, Тармо Пийрманн и Ян Трей. Пятый член комиссии - Андрей Федосовски или Марит Сепма, которые набрали одинаковое число голосов, поэтому на первом заседании комиссии они будут кидать жребий.

Хелир-Вальдор Сеедер, возглавлявший партию с 2017 года, в середине мая в письме, разосланном коллегам по партии, объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание и передаст эстафету со спокойным сердцем и позитивными ожиданиями.