Вопрос читателя: может ли работник отпроситься с работы, чтобы сдать кровь?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:

«14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Его цель – повысить осведомленность о донорстве крови, а также поблагодарить людей, которые как доноры внесли вклад в спасение человеческих жизней.

В определенных случаях работник вправе потребовать от работодателя отгул с учетом интересов обеих сторон. При предоставлении такого свободного времени должны разумно учитываться интересы как работодателя, так и работника. Работник может отсутствовать на работе в течение разумного периода времени, который оценивается в каждом конкретном случае.

Согласно Закону о крови, донор имеет право получить от работодателя свободное время для сдачи крови. Поскольку сдача крови, как правило, является заранее планируемым мероприятием, работодатель не обязан выплачивать за это время среднюю зарплату. В то же время некоторые работодатели ввели дополнительные льготы и удерживают за работником зарплату за время сдачи крови по трудовому договору.

Трудовая инспекция призывает всех работников регулярно сдавать кровь, а работодателей – поощрять это. Регулярная сдача крови не только помогает поддерживать стабильные запасы крови, но и дает работникам и работодателям чувство безопасности в мирное и кризисное время.