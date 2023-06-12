Вопрос читателя: может ли работник отпроситься с работы, чтобы сдать кровь?

«14 июня в Эстонии празднуется Всемирный день донора крови. Могу ли я попросить отгул у работодателя, чтобы сдать кровь?» – спрашивает читатель Postimees.
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:
«14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Его цель – повысить осведомленность о донорстве крови, а также поблагодарить людей, которые как доноры внесли вклад в спасение человеческих жизней.
В определенных случаях работник вправе потребовать от работодателя отгул с учетом интересов обеих сторон. При предоставлении такого свободного времени должны разумно учитываться интересы как работодателя, так и работника. Работник может отсутствовать на работе в течение разумного периода времени, который оценивается в каждом конкретном случае.
Согласно Закону о крови, донор имеет право получить от работодателя свободное время для сдачи крови. Поскольку сдача крови, как правило, является заранее планируемым мероприятием, работодатель не обязан выплачивать за это время среднюю зарплату. В то же время некоторые работодатели ввели дополнительные льготы и удерживают за работником зарплату за время сдачи крови по трудовому договору.
Трудовая инспекция призывает всех работников регулярно сдавать кровь, а работодателей – поощрять это. Регулярная сдача крови не только помогает поддерживать стабильные запасы крови, но и дает работникам и работодателям чувство безопасности в мирное и кризисное время.
Работодатели могут создать комфортные условия для сдачи крови, например, организуя дни донора на рабочем месте или предлагая гибкий график сдачи крови. Такого рода совместные усилия позволяют нам вместе спасать жизни и проявлять солидарность и заботу о сообществе».