Пригожин заявил, что Минобороны РФ дважды пыталось уничтожить ЧВК Вагнера

Я поймал его на торжественном приеме в Кремле. Я подошел к нему и спросил: «Могу ли я с вами переговорить по поводу ситуации, которая произошла 8 февраля под Дейр эз-Зором?». Он повернулся, спокойно и надменно ответил: «Вы погеройствовать хотели? Погеройствовали. Все герои сейчас здесь, в этом зале, - он обвел рукой окружающих в дорогих костюмах. - А вы просто берега попутали». На этом разговор закончился.