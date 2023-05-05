Руководитель российских наемников, которые воюют на передовой в Украине, на фоне трупов своих подопечных заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Валерий Герасимов «будут в аду жрать их потроха». После этого Пригожин заявил об отводе своих наемников с фронта 10 мая.
Предупреждение!
Пригожин выругался в адрес Шойгу и пообещал вывести ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая
Человек, известный как основатель ЧВК «Вагнер», он же «повар Путина» Евгений Пригожин, назвал руководство российской армии «суками». На фоне трупов своих наемников международный преступник и один из топовых медийных персонажей войны России с Украиной крайне эмоционально обратился к министру обороны РФ и его заместителю, командующему оккупационными войсками.
«Это парни «ЧВК Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая [показывает на трупы в камуфляже разложенные на газоне]. А теперь слушайте меня, суки, это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те мрази, которые не дают боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов где, сука, боеприпасы? Посмотрите на них, сука! Вы сидите, твари, в дорогих клубах, ваши дети прутся от жизни, снимают на YouTube ролики», - говорит Пригожин на ролике, который появился минувшей ночью в интернете.
Пригожин подверг сомнению право руководства армии распределять военные боеприпасы, уточнив, что если бы боеприпасы поступали в необходимом количестве, погибших наемников было бы в пять раз меньше.
«Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это», - предупредил Пригожин министра обороны и его заместителя.
В конце апреля шеф ЧВК «Вагнер» заявил, что отведет своих наемников из Бахмута, если не будут налажены поставки боеприпасов. Тогда же он допускал прекращение существования ЧВК «Вагнер». За две недели до этого он предлагал Кремлю объявить об окончании войны.
В конце апреля Пригожин также пытался убедить Кремль занять оборонительную позицию на востоке Украины, заявив, что контрнаступление ВСУ может начаться до 15 мая. В утечках секретных документов американской разведки как точка начала контрнаступления фигурировал конец апреля. В последние дни в приграничных с Украиной регионах РФ участились случаи диверсий на нефтехранилищах и железнодорожных путях. В ночь на 3 мая по Кремлю ударили беспилотники.
После ночной брани, утром 5 мая, Пригожин заявил, что его ЧВК покидает Бахмут и уходят в тыловые лагеря.
«Я сообщаю официально министру обороны и верховному главнокомандующему, что нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут», - сказал Пригожин в окружении своих наемников, вновь обвинив военное командование ВС РФ в трусости.
Шеф ЧВК Вагнер заявил, что после 10 мая будет ждать, когда его бойцы «вновь потребуются народу России».
Конфликт Евгения Пригожина и руководства Минобороны РФ тянется еще с лета 2022 года. Тогда критика шефа наемников и его тогдашнего союзника, главы Чечни Рамзана Кадырова привела к снятию с должности командующего оккупационными войсками генерала Лапина. Вместо него был назначен генерал Суровикин, которого вскоре после отступления ВС РФ из Херсона заменили на генерала Герасимова. Rus.Postimees тогда рассказывал об эстонских страницах в биографии этого заместителя Шойгу.
СМИ сообщали, что еще в прошлом году Путин лично пытался примирить Пригожина и верхушку Минобороны РФ.
Читайте интервью Rus.Postimees с независимым журналистом Денисом Коротковым, который в 2015 году рассказал миру о существовании наемников Пригожина.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается 436 дней.