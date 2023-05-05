Пригожин выругался в адрес Шойгу и пообещал вывести ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

В конце апреля Пригожин также пытался убедить Кремль занять оборонительную позицию на востоке Украины, заявив, что контрнаступление ВСУ может начаться до 15 мая. В утечках секретных документов американской разведки как точка начала контрнаступления фигурировал конец апреля . В последние дни в приграничных с Украиной регионах РФ участились случаи диверсий на нефтехранилищах и железнодорожных путях. В ночь на 3 мая по Кремлю ударили беспилотники .

После ночной брани, утром 5 мая, Пригожин заявил, что его ЧВК покидает Бахмут и уходят в тыловые лагеря.



«Я сообщаю официально министру обороны и верховному главнокомандующему, что нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут», - сказал Пригожин в окружении своих наемников, вновь обвинив военное командование ВС РФ в трусости.



Шеф ЧВК Вагнер заявил, что после 10 мая будет ждать, когда его бойцы «вновь потребуются народу России».



Конфликт Евгения Пригожина и руководства Минобороны РФ тянется еще с лета 2022 года. Тогда критика шефа наемников и его тогдашнего союзника, главы Чечни Рамзана Кадырова привела к снятию с должности командующего оккупационными войсками генерала Лапина. Вместо него был назначен генерал Суровикин, которого вскоре после отступления ВС РФ из Херсона заменили на генерала Герасимова. Rus.Postimees тогда рассказывал об эстонских страницах в биографии этого заместителя Шойгу.