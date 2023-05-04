«Путин разбомбил себя сам, чтобы легитимизировать свое пребывание в бункере?»

Прежде чем попытаться не утонуть в обилии версий случившегося над куполами и штандартом Путина в Кремле в ночь на 3 мая, стоит зафиксировать хронологию рождения сенсации в пространстве медиа. Первые ролики появились в интернете в 3:16 ночи. Столб белого дыма над Кремлем кто-то даже успел объяснить «выборами нового папы», намекая на традицию Ватикана сообщать миру о смене понтифика белым дымом. Но в смену этого «папы» никто не поверил и никак не замечал десять часов.



Молчали даже те российские Telegram-каналы, которые традиционно раньше официоза сообщают о всех ЧП и эксцессах, которые связаны с падениями дронов в РФ. Только во втором часу дня 3 мая видеоролики вспышек над Кремлем уходят в российские Telegram-каналы, которые принято называть «оппозиционными».



После 14:00 в среду ролики разлетаются по украинским пабликам. И уже полтретьего сначала мэр Москвы Собянин заявляет о запрете любых беспилотников в небе над Москвой, а затем Кремль выкатывает сообщение на официальном сайте Путина о покушении на президента в форме теракта, уточняя, что с Путиным все ок, как и с его рабочим графиком. Позже приходит уточнение от Пескова, что и парад 9 мая отменять не будут.