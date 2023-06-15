Аллар Йыкс: чиновники искажают директивы ЕС и не гнушаются вранья

– Любой житель Эстонии не должен оставлять без внимания подобные нарушения. Никто не защитит его прав лучше, чем он сам. Обращаться можно к канцлеру юстиции, в некоторых случаях – даже в суд, но в первую очередь – к адвокату или в юридическое бюро. Обычно люди склонны думать, что это их не коснется. Мол, когда у соседа проблемы, мне не стоит беспокоиться. Это неверный подход, потому что сегодня прилетит вам, а завтра – мне. Важно вовремя отреагировать, чтобы подобное не повторилось.

Еще одна ступень – уровень Рийгикогу. Парламентарии должны быть требовательными. Лийза Пакоста подала хороший пример. Если бы не она, никто бы не узнал о проблеме.

С другой стороны, депутаты Рийгикогу – тоже люди, большинство из них – не юристы. Им не хватает времени досконально прорабатывать сотни страниц документов. В данном случае обоснованно говорить об усилении юридической поддержки депутатов.

Речь идет о советниках. Эти места – не для того, чтобы прикармливать на них своих людей. Эти места – для тех, кто знает свое дело. Необходимо усилить юридический аппарат Рийгикогу. Иначе порочная практика будет продолжаться и дальше.

Если бы все знали, что на шоссе Таллинн–Тарту скорость никто не проверяет, то как бы ехали водители? Ответ очевиден.