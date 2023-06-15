Аллар Йыкс: чиновники искажают директивы ЕС и не гнушаются вранья

– Справедливости ради надо отметить, что не все чиновники в этом замешаны. В целом я очень уважаю эстонских чиновников. Просто некоторые почему-то думают, что под прикрытием директив ЕС им удобнее работать – не нужно расписывать свои инициативы, проводить анализ, привлекать разные стороны к обсуждению. Всё можно списать на требования Брюсселя. Мол, тут не место для дискуссий.
Зачастую евродирективы предусматривают разные способы достижения цели, но нашим чиновникам проще показать пальцем на другие страны и сказать, что все сделали именно так. Действовать под копирку – не самый лучший способ. Согласитесь, что у Эстонии и Испании – разные нужды. Необходимо учитывать местный контекст.
– Насколько такой подход влияет на имидж Евросоюза?
– Тут не надо быть гением, чтобы понять, что плохо влияет. Стыдно! Жаль, что наши чиновники обесценивают позитивный эффект евродиректив, пусть даже в них есть и какие-то минусы. Репутация Евросоюза страдает без причины.
– Канцлер юстиции хочет подать в Госсуд из-за очередной евродирективы (о конкуренции), которой предусмотрены штрафы до 10% от оборота компании. Юлле Мадизе ссылается на то, что создается конфликт между правами людей и желаниями законодателей. Опять не обошлось без отсебятины местных чиновников?
– Законопроект о конкуренции обострил все проблемы, характерные для эстонского законодательства. Логично, что Евросоюз требует, чтобы у нас была новая система, позволяющая бороться с нарушением принципов честной конкуренции. Достичь цели можно разными способами, и ЕС как правило допускает несколько вариантов.