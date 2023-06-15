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Аллар Йыкс: чиновники искажают директивы ЕС и не гнушаются вранья

"Это уже напоминает 1936 год"
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Обесценивается позитивное влияние директив ЕС
  • Пора вспомнить о политической ответственности
  • Прикармливать "своих" – порочная практика

В Эстонии вскрылась большая проблема – под прикрытием директив ЕС чиновники выходят за рамки требований Брюсселя и дополняют законы отсебятиной. Как бороться с этим явлением? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший канцлер юстиции, присяжный адвокат, член комиссии по защите основных прав Эстонской адвокатуры Аллар Йыкс.

Выдержки из беседы:

– Насколько остро стоит проблема произвола чиновников, действующих под прикрытием директив ЕС?

– Для меня как присяжного адвоката озвученная проблема не является сюрпризом, я сталкиваюсь с этим уже на протяжении пяти-семи лет.

Чиновники, иногда и политики используют директивы ЕС, чтобы без лишних хлопот реализовать ряд своих идей и замыслов.

Хочу выразить признательность парламентарию Лийзе Пакоста (Ээсти 200), поднявшей этот вопрос.

– Много ли может быть пострадавших от самодеятельности чиновников?

– Это могут быть десятки, а могут быть и тысячи человек. Основной вопрос – в другом: является ли такой способ подготовки и производства законопроектов демократическим? Отвечу коротко: не является. К каким аргументам прибегают чиновники при подготовке законопроектов? Неужели они врут? Если кто-то утверждает, что так требует Евросоюз, а на поверку выходит, что не требует, то значит, что чиновники говорят неправду. Это вранье!

Что можно предпринять в такой ситуации? Я как гражданин Эстонии хочу быть уверен, что существует такое понятие, как политическая ответственность.

Кто должен нести такую ответственность? Полагаю, что профильные министры, потому что чиновники действуют в рамках решений, одобренных министрами.

– Как отследить подобные перекосы? Сколько времени и сил может на это уйти?

– Любой житель Эстонии не должен оставлять без внимания подобные нарушения. Никто не защитит его прав лучше, чем он сам. Обращаться можно к канцлеру юстиции, в некоторых случаях – даже в суд, но в первую очередь – к адвокату или в юридическое бюро. Обычно люди склонны думать, что это их не коснется. Мол, когда у соседа проблемы, мне не стоит беспокоиться. Это неверный подход, потому что сегодня прилетит вам, а завтра – мне. Важно вовремя отреагировать, чтобы подобное не повторилось.

Еще одна ступень – уровень Рийгикогу. Парламентарии должны быть требовательными. Лийза Пакоста подала хороший пример. Если бы не она, никто бы не узнал о проблеме.

С другой стороны, депутаты Рийгикогу – тоже люди, большинство из них – не юристы. Им не хватает времени досконально прорабатывать сотни страниц документов. В данном случае обоснованно говорить об усилении юридической поддержки депутатов.

Речь идет о советниках. Эти места – не для того, чтобы прикармливать на них своих людей. Эти места – для тех, кто знает свое дело. Необходимо усилить юридический аппарат Рийгикогу. Иначе порочная практика будет продолжаться и дальше.

Если бы все знали, что на шоссе Таллинн–Тарту скорость никто не проверяет, то как бы ехали водители? Ответ очевиден.

– Как мы дошли до жизни такой? Почему произвол чиновников под прикрытием директив ЕС процветает далеко не первый год?

– Справедливости ради надо отметить, что не все чиновники в этом замешаны. В целом я очень уважаю эстонских чиновников. Просто некоторые почему-то думают, что под прикрытием директив ЕС им удобнее работать – не нужно расписывать свои инициативы, проводить анализ, привлекать разные стороны к обсуждению. Всё можно списать на требования Брюсселя. Мол, тут не место для дискуссий.

Зачастую евродирективы предусматривают разные способы достижения цели, но нашим чиновникам проще показать пальцем на другие страны и сказать, что все сделали именно так. Действовать под копирку – не самый лучший способ. Согласитесь, что у Эстонии и Испании – разные нужды. Необходимо учитывать местный контекст.

– Насколько такой подход влияет на имидж Евросоюза?

– Тут не надо быть гением, чтобы понять, что плохо влияет. Стыдно! Жаль, что наши чиновники обесценивают позитивный эффект евродиректив, пусть даже в них есть и какие-то минусы. Репутация Евросоюза страдает без причины.

– Канцлер юстиции хочет подать в Госсуд из-за очередной евродирективы (о конкуренции), которой предусмотрены штрафы до 10% от оборота компании. Юлле Мадизе ссылается на то, что создается конфликт между правами людей и желаниями законодателей. Опять не обошлось без отсебятины местных чиновников?

– Законопроект о конкуренции обострил все проблемы, характерные для эстонского законодательства. Логично, что Евросоюз требует, чтобы у нас была новая система, позволяющая бороться с нарушением принципов честной конкуренции. Достичь цели можно разными способами, и ЕС как правило допускает несколько вариантов.

Авторы нашего законопроекта решили опереться на административное судопроизводство, чтобы было проще собирать штрафы. И подобное стало возможным в Эстонском государстве? Я впервые о таком слышу! Конечно, все виновные должны быть наказаны, но сбор штрафов не должен ставиться во главу угла. Это уже напоминает 1936 год.

– К чему может привести данный прецедент?

– По идее, чтобы избежать нарушения сроков принятия директивы и штрафов со стороны Еврокомиссии, законопроект нужно изменить таким образом, чтобы канцлеру юстиции не пришлось обращаться в Госсуд.

Однако, мы все видим, что в эти дни происходит в Рийгикогу. Противостояние сторон столь велико, что неизвестно, будут ли правительство и Минюст в данном случае искать компромисс. Возможно, они продолжат руководствоваться логикой, что раз выборы выиграны, им теперь все равно, что будет дальше.

– Тревожная тенденция...

– Очень тревожная! В этом году я как никогда чувствую боль, стыд и страх за нашу демократию. Уже минуло три месяца после выборов, а у нас одни конфликты, политическая культура – ниже плинтуса.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: произвол чиновников под прикрытием директив ЕС? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara
Студия Postimees: произвол чиновников под прикрытием директив ЕС? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara Фото: Mihkel Maripuu
  • Много ли пострадавших от самодеятельности чиновников?
  • Насколько подобный произвол влияет на имидж Евросоюза?
  • Как с этим бороться? Кто должен заниматься этой проблемой?
  • Канцлер права хочет подать в суд из-за очередной евродирективы, которая создает конфликт между правами людей и желаниями законодателей. К чему может привести данный прецедент?
  • Насколько остро стоит проблема засилья бюрократии?
  • Что можно было бы изменить?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara 

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