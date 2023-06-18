В Финляндии хотят провести реформу трудового законодательства: что изменится?

Портал Yle перечислил шесть ключевых изменений, которые могут произойти в трудовом законодательстве Финляндии: сотрудника станет проще уволить (будет достаточно «уважительной причины»); срочные трудовые договоры не всегда должны быть обоснованы (можно будет заключать срочный трудовой договор на один год без особой причины); первый день больничного станет неоплачиваемым (если иное не оговорено в коллективном договоре); ступенчатое снижение пособия по безработице на основании утраченного дохода (пособие максимальное в начале безработицы и будет снижаться по мере ее затягивания); право на забастовку будет ограничено; продвигаются местные соглашения (местное соглашение - paikallinen sopiminen - будет возможно во всех компаниях, независимо от того, принадлежит ли компания к ассоциации работодателей и какая система представительства у работников). Местные соглашения часто заключаются, например, по вопросам, связанным с заработной платой, рабочим временем или условиями годового отпуска.