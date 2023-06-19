ШТРАФЫ ДО 1200 ЕВРО ⟩ Спасатель: курить и разводить огонь на природе запрещено!

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель звена спасательной команды Йыхви Артём Троицкий.

Выдержки из беседы:

– Эстонию накрыла жара и длительная засуха. К чему готовятся спасатели?

– Спасатели находятся в полной боевой готовности и работают в усиленном составе. Задействовано больше, чем обычно спасателей, а также техника для тушения лесных пожаров. К сотрудничеству привлечены наши партнеры из Департамента полиции и погранохраны со своими вертолетами.

Спасательный департамент надеется на понимание со стороны жителей Эстонии, необходимо выполнять все требования.

– Что означает красный уровень опасности?

– При обращении с открытым огнем в лесах, на пляжах и в парках нужно соблюдать очень большую осторожность. Введен запрет на разведение открытого огня в лесах и полях, где имеется сухая трава и какая-либо растительность.

– Ситуация настолько критична, что одного дождя уже не хватит?

– Государственная метеослужба прогнозирует, что ближе к праздникам возможны небольшие осадки. К сожалению, их не хватит на то, чтобы хоть как-то исправить ситуацию.