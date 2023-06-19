Пн, 19.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ШТРАФЫ ДО 1200 ЕВРО ⟩ Спасатель: курить и разводить огонь на природе запрещено!

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Twitter
Comments
  • Гриль на углях – не исключение из запрета
  • Послабления в Иванову ночь маловероятны
  • Спасатели работают в усиленном составе

Из-за жары и засухи в Эстонии объявлено предупреждение последнего (красного) уровня. Чем это чревато? Будет ли смягчен строжайший запрет на разведение огня в Иванову ночь?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель звена спасательной команды Йыхви Артём Троицкий.

Выдержки из беседы:

– Эстонию накрыла жара и длительная засуха. К чему готовятся спасатели?

– Спасатели находятся в полной боевой готовности и работают в усиленном составе. Задействовано больше, чем обычно спасателей, а также техника для тушения лесных пожаров. К сотрудничеству привлечены наши партнеры из Департамента полиции и погранохраны со своими вертолетами.

Спасательный департамент надеется на понимание со стороны жителей Эстонии, необходимо выполнять все требования.

– Что означает красный уровень опасности?

– При обращении с открытым огнем в лесах, на пляжах и в парках нужно соблюдать очень большую осторожность. Введен запрет на разведение открытого огня в лесах и полях, где имеется сухая трава и какая-либо растительность.

– Ситуация настолько критична, что одного дождя уже не хватит?

– Государственная метеослужба прогнозирует, что ближе к праздникам возможны небольшие осадки. К сожалению, их не хватит на то, чтобы хоть как-то исправить ситуацию.

Озвучу статистику. С 1 мая по сегодняшний день спасатели выезжали на 312 вызовов, связанных с лесными пожарами, 112 из которых произошли на минувшей неделе. Шесть лесных пожаров до сих пор продолжаются, ведутся работы по их тушению. Вчера произошло сразу три лесных пожара в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Всем пожарам присвоена третья, предпоследняя степень опасности. В тушении задействованы большие ресурсы спасателей, а также 20 солдат из Тапа и вертолеты. Все пожары взяты под контроль.

– В волости Виймси запрещено поливать газоны, приостановлены даже строительные работы. В других регионах, частности в Ида-Вирумаа, ситуация столь же плачевна?

– Данный вопрос Спасательный департамент не комментирует, это зона ответственности местных самоуправлений.

– Может ли закончиться питьевая вода? Нужно ли ею запасаться?

– Независимо от экстремальной жары и засухи Спасательной департамент уже давно рекомендует всем жителям запастись достаточным количеством воды, еды, предметов первой необходимости и средств гигиены на случай чрезвычайных ситуаций.

Необходимый недельный запас питьевой воды – 21 литр на человека, или три литра на сутки.

– Как долго может продлиться тотальный запрет на разведение огня?

– Спасательный департамент старается действовать по возможности мягко, но запреты будут продолжаться до тех пор, пока опасность пожаров не минует. Уровень опасности может снизиться после одной или двух недель дождей.

С большой долей вероятности запрет на разведение огня сохранится и в Иванову ночь.

Нельзя разводить костры, готовить на гриле и использовать открытый огонь в лесах, парках и на пляжах, где есть какая-либо растительность.

Шашлык можно приговорить только на даче, в личном саду или во дворе, учитывая все возможные риски.

Необходимо заранее запастись водой или держать рядом огнетушитель – на случай, если ситуация выйдет из-под контроля.

– А можно ли использовать в общественных местах гриль без огня (на углях)?

– Это тип гриля, где используются завернутые в фольгу угли. В любом случае мы имеем дело с огнем – источником опасности. И это тоже запрещено! Термодинамика может спровоцировать возгорание.

С общественными кострами Ивановой ночи тоже связаны риски. Не исключено, что и от них придется отказаться.

Специально организованные праздники на территории тех или иных самоуправлений и районных управ – в зоне ответственности муниципалитетов. 

– Запрет на курение – часть общего запрета? К чему он обязывает?

– Курить запрещено точно так же, как и использовать открытый огонь. Запрет действует повсюду, где есть какая-либо растительность. Речь идет о парках, лесах и полях. Сигарета допустима в городской среде или на пляже – в открытом пространстве, где вокруг – вода, песок и камни.

– Как будут контролировать запреты и вести надзор?

– Спасатели постоянно патрулируют местность – обозначенные места, где могут бывать люди и разводить костры. При обнаружении нарушений спасатели проведут разъяснительную беседу. В случае отсутствия понимания спасатели вмешаются в ситуацию, потушат огонь и выпишут штраф.

– Что грозит нарушителям? Каковы санкции?

– Если инцидент произошел в зоне ответственности Спасательного департамента, то у нас есть право начать на месте срочное делопроизводство и выписать штраф 40 евро.

Если нарушение выходит за грань разумного, то придется начинать общее делопроизводство, сумма штрафа может достигнуть 1200 евро.

На торфяные поля нельзя заезжать на мототехнике, в лесах RMK установлены соответствующие знаки. Нарушителями будет заниматься полиция.

– Будут ли спасатели запускать дроны и проводить спецрейды?

– Дроны не следят за людьми, они задействованы в проверках торфяных болот и лесов. Буквально вчера в Ида-Вирумаа благодаря дрону было обнаружено торфяное возгорание в 20 метров и предотвращен большой пожар.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как пережить аномальную жару? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein
Студия Postimees: как пережить аномальную жару? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Mihkel Maripuu
  • К чему готовятся спасатели? Какие меры принимаются?
  • Что означает предупреждение второго (оранжевого) уровня?
  • В волости Виймси запрещено поливать газоны, приостановлены строительные работы. В других регионах ситуация столь же критическая?
  • Может ли закончиться питьевая вода? Нужно ли ею запасаться?
  • Что категорически запрещено в связи жарой и засухой?
  • Как долго может продлиться запрет на разведение костров?
  • К чему обязывает запрет на курение?
  • Что грозит нарушителям запретов? 
  • Возможны ли послабления к Иванову дню?
  • Как провести праздники в безопасности?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх