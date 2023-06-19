ШТРАФЫ ДО 1200 ЕВРО ⟩ Спасатель: курить и разводить огонь на природе запрещено!

– В волости Виймси запрещено поливать газоны, приостановлены даже строительные работы. В других регионах, частности в Ида-Вирумаа, ситуация столь же плачевна?
– Данный вопрос Спасательный департамент не комментирует, это зона ответственности местных самоуправлений.
– Может ли закончиться питьевая вода? Нужно ли ею запасаться?
– Независимо от экстремальной жары и засухи Спасательной департамент уже давно рекомендует всем жителям запастись достаточным количеством воды, еды, предметов первой необходимости и средств гигиены на случай чрезвычайных ситуаций.
Необходимый недельный запас питьевой воды – 21 литр на человека, или три литра на сутки.
– Как долго может продлиться тотальный запрет на разведение огня?
– Спасательный департамент старается действовать по возможности мягко, но запреты будут продолжаться до тех пор, пока опасность пожаров не минует. Уровень опасности может снизиться после одной или двух недель дождей.
С большой долей вероятности запрет на разведение огня сохранится и в Иванову ночь.
Нельзя разводить костры, готовить на гриле и использовать открытый огонь в лесах, парках и на пляжах, где есть какая-либо растительность.
Шашлык можно приговорить только на даче, в личном саду или во дворе, учитывая все возможные риски.
Необходимо заранее запастись водой или держать рядом огнетушитель – на случай, если ситуация выйдет из-под контроля.
– А можно ли использовать в общественных местах гриль без огня (на углях)?
– Это тип гриля, где используются завернутые в фольгу угли. В любом случае мы имеем дело с огнем – источником опасности. И это тоже запрещено! Термодинамика может спровоцировать возгорание.