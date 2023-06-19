Громкое убийство трех российских журналистов в ЦАР в 2018 году было только началом серии преступлений наемников Евгения Пригожина в этой стране. Журналисты опубликовали внутренние отчеты ЧВК «Вагнер» об их преступлениях в Африке и связях с войной в Украине.
ЧВК «Вагнер» похищает, пытает и убивает жителей Центральноафриканской республики
На фоне переговоров группы лидеров стран Африки с президентами Украины и России журналисты-расследователи из Центра «Досье» опубликовали внутренние отчеты наемников ЧВК Вагнер в Центральноафриканской республике (ЦАР), которые описывают массу насильственных преступлений против местных жителей и сотрудников ООН.
Журналистам вместе с коллегами из французской газеты Le Monde удалось подтвердить, что недавние протесты в столице ЦАР Убанги были спровоцированы действиями наемников Пригожина, которые подвергли пыткам местных жителей, один из которых впал в кому, а еще один пропал. Гасить конфликт был вынужден российский советник президента ЦАР Виталий Перфильев, который утверждал, что «вагнеровцы» проводят все операции совместно с жандармерией ЦАР. Заявления россиянина опровергаются документами самой ЧВК, которые оказались в распоряжении журналистов.
Так, в 2019 году наемники «Вагнер» на своей базе пытали местного жителя, которого подозревали в связях с запрещенными группировками.
«В ходе допроса применялись пытки, и ампутирована одна фаланга правой руки», - цитирует «Досье» внутренний отчет наемников, который сопровождается фотографиями результатов пыток.
В 2019 году бойцы с позывными «Борзый» (Денис Борозан) и «Дин» (Денис Галичкин) обстреляли группу инструкторов ООН.
«За нападение на представителей международной организации они отделались штрафами (150 и 300 тысяч рублей) и увольнением из "Вагнера"», - сообщают журналисты, отмечая, что отношения между «Вагнером» и ООН в ЦАР всегда были напряженными, но стрелять по представителям всемирной организации наемники Пригожина стали только в 2019 году.
Журналистам удалось установить, кто скрывается за позывным «Бага», который связан с похищением еще двух жителей ЦАР в 2021 году, тела которых были найдены через несколько дней после попадания на базу «вагнеровцев». Это уроженец Уфы Марат Багауетдинов, который с 2022 года живет в РФ.
В том же 2021 году в соседнем Камеруне без вести пропал Бьенвеню Дувокама - ключевой свидетель убийства в 2018 году трех российских репортеров - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Источники «Досье» утверждают, что мужчина был похищен людьми, связанными с Пригожиным.
31 марта 2023 года наемники Пригожина задержали в ЦАР двух мужчин и доставили их в полицейский участок, где подвергли пыткам. Оба мужчины в дальнейшем скончались от ран в больнице. В местных соцсетях и прессе сотрудники Центра «Досье» насчитали еще с десяток сообщений о подобных происшествиях и убийствах, в которых прямо или косвенно обвиняют наемников группы «Вагнер».
Помимо убийств «вагнеровцы» в ЦАР, судя по внутренней документации, практикуют мародерство, употребление наркотиков и алкоголя. Причем жертвами грабежа становились в том числе топовые чиновники страны. Например, в одном внутреннем отчете описан случай кражи на даче тогдашнего премьер-министра ЦАР Фирмена Нгребады.
«Забрали всю бытовую технику и часть мебели (мякиши на кресла) с дачи премьер-министра. Так, забрали телевизор, музыкальный центр отправили на Пески (так пригожинские сотрудники называют Сирию - прим. «Досье»), беговую дорожку на Липецк (так пригожинские сотрудники называют Ливию - прим. «Досье»). Телевизор вернули после того, как премьер обратился к КБ (командиру бригады - прим.ред.)», - цитируют журналисты внутренние документы вагнеровцев.
При этом погибают не только жертвы «вагнеровцев», но и сами наемники. От пьянства. В опубликованных материалах есть эпизод, когда трое сотрудников ЧВК, которые отвечали за строительство предприятия по переработке мяса, после многомесячного запоя отравились метиловым спиртом. Еще одна группа бойцов вернулась с задания без оружия, при том что иметь оружие по официальным договоренностям с местными властями они не могли.
«Досье» напоминает, что первое появление ЧВК «Вагнер» в ЦАР датируется 2017 годом. Наемники в том числе занимались обучением местных военных и проектами по освоению месторождений страны.
К 2020 году в распоряжении «Вагнера» уже находились восемь баз и два пункта временной дислокации, а к сентябрю 2021 года на территории страны численность наемников достигала почти 1400 человек, находившихся на 47 локациях в ЦАР.
Сегодня «Вагнер» готовит местных солдат и бойцов жандармерии, участвует в операциях против повстанческих группировок, охраняет президента Туадеру, контролирует участки, где пригожинские сотрудники добывают золото и алмазы.
Изданию известны имена как минимум трех наемников Пригожина, которые до участия в войне против Украины работали в ЦАР.
«Антон Елизаров с позывным "Лотос", который руководил штурмом Соледара и появлялся на видео с Евгением Пригожиным, упоминается в документах ЦАР периода августа–сентября 2021 года, - сказано в публикации. - В Африке до начала войны работал командир наемников с позывным "Зомби", Борис Нижевенок, ставший известным благодаря участию в штурме Бахмута. Он ветеран российской армии, участвовал в войне в Донбассе и штурме Луганского аэропорта в 2014 году».
Третий наемник, с позывным «Добер», он же Евгений Ковалев, командовал базой под Банги в октябре 2021 года, а в 2023 году пригожинская пропаганда отметила его за предполагаемую роль в битве при Бахмуте.
Центр Досье опубликовал список из 44 имен наемников ЧВК «Вагнер», отвечавших за базы, блокпосты и пункты временного дислоцирования в ЦАР по состоянию на сентябрь 2021 года.
«Если вы располагаете информацией о причастности перечисленных лиц к преступлениям в России или за рубежом - свяжитесь с Центром "Досье"», - обращаются журналисты к своим читателям.
Rus.Postimees попросил прокомментировать данные расследования журналиста Дениса Короткова, который первым сообщил о существовании ЧВК Вагнер еще в 2015 году.
- Вам удалось подтвердить имена трех наемников Пригожина, которые до Украины отметились в ЦАР. Сколько их может быть всего, ведь Пригожин бережет свои элитные кадры от гибели в украинской мясорубке?
Денис Коротков: На самом деле, в Украине находятся не три человека, а гораздо больше из тех, кто отметился в Африке. Практически весь опытный командный состав был перемещен на украинское направление точно так же, как сотни и тысячи человек личного состава. Бережет господин Пригожин свои элитные кадры, не столько пряча их в Африке, сколько посылая в бой, прежде всего, новые кадры. То есть тех освобожденных осужденных, которых ему удалось получить в 2022 году, а также тех вновь набранных наемников, которые принимаютсся в ЧВК уже без особой проверки и особых требований. То есть тех, кого он может расходовать, извините за это слово, гораздо борлее непринужденно.
Что касается абсолютных чисел, то если учесть, что списочная численность на начало 2022 года в ЧВК "Вагнер" составляла плюс минус около 7 000 человек, я думаю, что 5-6 тысяч из их числа уже отметились в Украине. Кто-то выжил, кто-то был ранен, кто-то был убит. Сколько именно, сказать не могу. Предполагаю, что определенное количество наемников из тех, кто был в ЧВК до 24 февраля 2022 года, вообще отказались участвовать в этих слишком опасных боевых действиях. Еще часть из тех бойцов, насколько нам известно, перешла в другие структуры. Но абсолютные числа назвать пока не представляется возможным.