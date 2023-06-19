ЧВК «Вагнер» похищает, пытает и убивает жителей Центральноафриканской республики

«Если вы располагаете информацией о причастности перечисленных лиц к преступлениям в России или за рубежом - свяжитесь с Центром "Досье"», - обращаются журналисты к своим читателям.



Rus.Postimees попросил прокомментировать данные расследования журналиста Дениса Короткова, который первым сообщил о существовании ЧВК Вагнер еще в 2015 году.



- Вам удалось подтвердить имена трех наемников Пригожина, которые до Украины отметились в ЦАР. Сколько их может быть всего, ведь Пригожин бережет свои элитные кадры от гибели в украинской мясорубке?



Денис Коротков: На самом деле, в Украине находятся не три человека, а гораздо больше из тех, кто отметился в Африке. Практически весь опытный командный состав был перемещен на украинское направление точно так же, как сотни и тысячи человек личного состава. Бережет господин Пригожин свои элитные кадры, не столько пряча их в Африке, сколько посылая в бой, прежде всего, новые кадры. То есть тех освобожденных осужденных, которых ему удалось получить в 2022 году, а также тех вновь набранных наемников, которые принимаютсся в ЧВК уже без особой проверки и особых требований. То есть тех, кого он может расходовать, извините за это слово, гораздо борлее непринужденно.