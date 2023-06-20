Минкульт Эстонии считает скандал с отменой выставки израильских художников урегулированным

Министерство культуры Эстонии называют ситуацию с отменой выставки художников Тенно Пента Соостера и Сергея Бунькова «урегулированной». Напомним, выставка была заказана Национальным музеем Эстонии (ERM) в 2022 году, но отменена в начале июня 2023 года. Художники работают над серией офортов, посвященных ивритскому алфавиту, которые можно смотреть как мультфильмы.

«В настоящее время рассматриваемая ситуация урегулирована. ERM признал, что оценка, переданная художникам в первом ответном письме, была связана с недостаточностью информации. ERM быстро объяснил ситуацию всем сторонам, а также принес извинения артистам», - сообщил Rus.Postimees начальник отдела коммуникаций и международного сотрудничества Министерства культуры Эстонии Меэлис Компус.

Официальный комментарий Министерства культуры Эстонии по ситуации вокруг отмены выставки в Национальном музее Эстонии (Тарту), которую делали израильские художники Тенно Пент Соостер и Сергей Буньков, 20 июня 2023 года. Фото: Архив Rus.Postimees

8 июня директор ERM Керту Сакс сообщила художникам, что их выставка невозможна, поскольку «нынешняя международная обстановка не позволяет организовывать выставки с лицами, которые определяют себя как русские художники».

«Такое сотрудничество запрещает наше государство. Когда мы отправили вам приглашение в 2022 году, мы надеялись, что война в Украине закончится, но на данный момент признаков этого нет», - писала в первом письме художникам директор музея.

Когда художники возмутились этой аргументацией, в том числе в комментариях израильским СМИ, напоминая, что они оба являются гражданами Израиля, а их работы прямо сейчас экспонируются в Украине, Керту Сакс подтвердила отмену выставки, но уже ссылаясь на другие причины.