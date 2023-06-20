Минкульт Эстонии считает скандал с отменой выставки израильских художников урегулированным

Rus.Postimees получил официальную позицию Министерства культуры по громкой истории с отменой выставки, которая планировалась в Национальном музее Эстонии в 2024 году, когда Тарту будет культурной столицей Европы.
Министерство культуры Эстонии называют ситуацию с отменой выставки художников Тенно Пента Соостера и Сергея Бунькова «урегулированной». Напомним, выставка была заказана Национальным музеем Эстонии (ERM) в 2022 году, но отменена в начале июня 2023 года. Художники работают над серией офортов, посвященных ивритскому алфавиту, которые можно смотреть как мультфильмы.
«В настоящее время рассматриваемая ситуация урегулирована. ERM признал, что оценка, переданная художникам в первом ответном письме, была связана с недостаточностью информации. ERM быстро объяснил ситуацию всем сторонам, а также принес извинения артистам», - сообщил Rus.Postimees начальник отдела коммуникаций и международного сотрудничества Министерства культуры Эстонии Меэлис Компус.
8 июня директор ERM Керту Сакс сообщила художникам, что их выставка невозможна, поскольку «нынешняя международная обстановка не позволяет организовывать выставки с лицами, которые определяют себя как русские художники».
«Такое сотрудничество запрещает наше государство. Когда мы отправили вам приглашение в 2022 году, мы надеялись, что война в Украине закончится, но на данный момент признаков этого нет», - писала в первом письме художникам директор музея.
Когда художники возмутились этой аргументацией, в том числе в комментариях израильским СМИ, напоминая, что они оба являются гражданами Израиля, а их работы прямо сейчас экспонируются в Украине, Керту Сакс подтвердила отмену выставки, но уже ссылаясь на другие причины.
«В центре внимания музея прежде всего архаичная культура и образ жизни эстонцев, а также других финно-угорских народов. Согласно уставу, основной задачей музея является сбор, хранение, изучение и распространение материалов, отражающих культуру эстонского, финно-угорского и северного народов, а также этнических групп и соседних народов, проживающих в Эстонии», - написала директор музея 13 июня во втором письме художникам.
Во втором письме Керту Сакс извинялась «за плохую формулировку нашего предыдущего письма» и рассказывала о том, что музей «очень заинтересован в поддержании хороших отношений между Эстонией и Израилем в области культуры», а также приветствует «культурный туризм между Эстонией и Израилем».
Министерство культуры Эстонии в своем комментарии утверждает, что изначально журналисты неверно истолковали комментарии музея.
«Первоначальное письмо ERM быстро попало в русскоязычные СМИ Израиля, и музей обвинили в обстоятельствах, которые заведомо не соответствуют действительности, и ERM отдельно это подтвердил», - утверждает начальник отдела коммуникаций и международного сотрудничества Министерства культуры Эстонии Меэлис Компус.
В Министерстве напомнили об аргументах музея, что в будущем его ресурсы планируется более четко использовать для основной деятельности, «т.е. этнографии Эстонии, финно-угорских и северных народов». При этом Меэлис Компус отметил, что музей выразил готовность помочь художникам найти способы показать выставку в другом выставочном пространстве Эстонии, «где она лучше подходит».
Несмотря на утверждения Министерства культуры, что ситуация урегулирована, художники заявляют о готовности продолжать «бодаться». В понедельник соавтор отмененной выставки Сергей Буньков снова подробно описал, что их не устраивает в действиях музея, который сначала заказал, а потом отменил мультимедийный проект.
Что касается извинений, то, по словам Бунькова, перед художниками так и не извинились «простым, человеческим языком».
Rus.Postimees ранее пообщался с художниками и показал некоторые из их работ, которые были сделаны для выставки в Национальном музее Эстонии. Читайте наш материал «Эстонский музей отказался от выставки израильских художников, ссылаясь на войну».
Израильские художники пока не знают, где и когда может состояться их выставка в Эстонии. Но есть понимание того, что выставка должна состояться, поэтому еврейские организации Эстонии совместно с Министерствами иностранных дел обоих государств и Министерством культуры Эстонии содействуют прогрессу в этом вопросе, уточнили художники.