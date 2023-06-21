ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Такая культура нам не нужна, или Скандал с еврейской выставкой в эстонском музее

Нельзя отрицать тот факт, что четверть населения страны так или иначе не определяет себя эстонцами. Несмотря на широко распространенную недавно информацию о том, что живущие в Эстонии русские массово стали идентифицировать себя несколько иначе, вынужден разочаровать тех, кто так рьяно пытается «окончательно решить русский вопрос»: процесс растянется на десятилетия и еще не известно, удовлетворит ли его результат тех, кто так переживает о влиянии этой этнической группы на общественное развитие республики.

Художники Соостер и Буньков на своем личном примере убедились, что не все так однозначно в Эстонии с национальным вопросом. Кое о чем стали догадываться и украинцы, которых Эстония гостеприимно принимала год назад, а сейчас стала относиться с большей настороженностью. Я не хочу сказать, что к новым мигрантам стали поворачиваться спиной, но затянувшаяся война высветила тот факт, что какой-то долгосрочной программы работы с украинскими беженцами в нашей стране никто не разрабатывал. Мы вновь оказались не готовы к политическим вызовам, поскольку окончательно запутались в своих же государственных приоритетах.

Если же говорить о тех приоритетах, которым отдает предпочтение Эстонский национальный музей, то Керту Сакс, как мне кажется, чересчур узко понимает задачи национальной культуры. Защищать ее от внешних влияний – занятие во многом бессмысленное. Законсервировать культурное явление, каким бы самобытным оно не было – это обречь его на постепенное умирание. Вся история человечества доказывает, что различные этнические культуры развиваются и обогащаются, взаимодействуя с другими. Кстати, работы Соостера и Бунькова как раз это и демонстрируют.