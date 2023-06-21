Вступая в спор с говорящими по-русски израильскими художниками, эстонские музейщики просто не учли, что перед ними не молчаливые русскоязычные жители Эстонии, которые уже давно перестали реагировать на бесконечные обвинения местной политической элиты, а художники Израиля – страны, где свобода человека имеет ярко выраженную форму. Жителей этой ближневосточной страны мало чем можно удивить, особенно чиновничьей осторожностью и стремлением к политической бдительности, пишет публицист и учитель Игорь Калакаускас.
ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Такая культура нам не нужна, или Скандал с еврейской выставкой в эстонском музее
Об отказе руководства Эстонского Национального музея принять выставку работ Тэнно Пента Соостера и Сергея Бунькова я узнал несколько раньше, чем это стало темой эстонских СМИ. О довольно странном решении, озвученном Керту Сакс, упомянул в посте на своей персональной странице российский писатель и публицист Виктор Шендерович, с кем я имею честь быть лично знакомым. Поскольку Виктор Анатольевич упомянул о демарше эстонского музея весьма короткой ремаркой, я не придал этому событию значения. Собственно, я и сейчас не вижу особой драмы.
Эстонские чиновники просто не учли, что перед ними не молчаливые русскоязычные жители Эстонии, которые уже давно перестали реагировать на бесконечные обвинения местной политической элиты, а израильские художники. Видимо, что-то есть особенное в этом ближневосточном государстве, где люди на протяжении, как минимум, последних семи десятилетий умудряются уживаться вместе, несмотря на разные взгляды, неразрешенные этнические и религиозные конфликты, не говоря уже о регулярных террористических актах.
Поэтому ничего удивительного в том, что русскоязычные СМИ Израиля раскрутили тему так, что госпоже Сакс пришлось сочинять повторный ответ художникам. Но поскольку первым озвученным аргументом отказа стала война в Украине, то хотелось бы здесь немного отвлечься от собственно эстонско-израильской перебранки. Не буду оригинальным, если вновь вспомню банальную мысль о том, что «война все спишет». Под шумок у нас в Эстонии вновь принялись бороться со всем русским.
Нельзя отрицать тот факт, что четверть населения страны так или иначе не определяет себя эстонцами. Несмотря на широко распространенную недавно информацию о том, что живущие в Эстонии русские массово стали идентифицировать себя несколько иначе, вынужден разочаровать тех, кто так рьяно пытается «окончательно решить русский вопрос»: процесс растянется на десятилетия и еще не известно, удовлетворит ли его результат тех, кто так переживает о влиянии этой этнической группы на общественное развитие республики.
Художники Соостер и Буньков на своем личном примере убедились, что не все так однозначно в Эстонии с национальным вопросом. Кое о чем стали догадываться и украинцы, которых Эстония гостеприимно принимала год назад, а сейчас стала относиться с большей настороженностью. Я не хочу сказать, что к новым мигрантам стали поворачиваться спиной, но затянувшаяся война высветила тот факт, что какой-то долгосрочной программы работы с украинскими беженцами в нашей стране никто не разрабатывал. Мы вновь оказались не готовы к политическим вызовам, поскольку окончательно запутались в своих же государственных приоритетах.
Если же говорить о тех приоритетах, которым отдает предпочтение Эстонский национальный музей, то Керту Сакс, как мне кажется, чересчур узко понимает задачи национальной культуры. Защищать ее от внешних влияний – занятие во многом бессмысленное. Законсервировать культурное явление, каким бы самобытным оно не было – это обречь его на постепенное умирание. Вся история человечества доказывает, что различные этнические культуры развиваются и обогащаются, взаимодействуя с другими. Кстати, работы Соостера и Бунькова как раз это и демонстрируют.
Будучи по духу оптимистом, я верю, что случившиеся досадное недоразумение не приведет к напряженному периоду эстонско-израильских отношений. А умению смотреть на мир я бы некоторым нашим чиновникам и общественным деятелям посоветовал поучиться у евреев. Уверен, тогда им бы реже стала мерещиться русская угроза за каждым углом.