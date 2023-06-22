РОМАН ВИКУЛОВ ⟩ Иной нарвач приносит Нарве больше пользы, чем иной нарвитянин

Конечно, и такие нехорошие люди среди горожан имеются, а соцсети не дают объективной картины умонастроений в народе и жизненных принципов большинства. Все-таки там активен сравнительно небольшой процент населения, а заметнее всего – радикалы всех направлений. Бывает, что к нормальному общению в соцсетях не способны как раз некоторые нарвитяне, во всем замечательные, но, в то же время, легко навешивающие на оппонентов ярлыки, свысока отметающие саму возможность диалога, подчеркивающие свою исключительность и праведность. В результате носители иных взглядов и убеждений только утверждаются в них.

Самое главное в классификации нарвитяне/нарвачи это то, что последние зачастую оказываются бо́льшими патриотами города на деле, хотя бы потому, что чаще связывают с ним жизнь, заинтересованы в развитии городской среды, своего района (рвачи!), так как рожают и воспитывают здесь детей, не терпят пренебрежительного отношения к городу.

Слишком многих прекрасных, исключительно талантливых и прогрессивных нарвитян мы называем такими уже в прошедшем времени. Отток молодежи из города – это, прежде всего, про них. Граждане мира с высокими стандартами жизни и современным мышлением западного человека покидают далекую от идеала Нарву, оставляя ее и тем, кто любит Россию, но уезжать на ПМЖ за реку не собирается.