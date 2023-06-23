Костры, танцы, музыка и не только. Культурная программа выходных

Суббота, 24 июня

Празднования в честь Иванова дня продолжатся и в субботу, в том числе и с героями, которые описаны чуть выше, но далеко не везде так же, как в пятницу. Центр обучения и отдыха Liipa Talu на окраине поселка Лоо собирает всех желающих на традиционный безалкогольный летний костер для наслаждения природой, едой и общением в трезвости.

В Янеда под Тапа вечером в субботу те, кто накануне не добрался до Пярну, смогут услышать Анне Вески. Но, помимо классиков эстрады, на сцену выйдут и представители более современных аналогов героев MTV. Например, Shanon, или дуэт Kurjad Plaanid.

В гавани Остербю на полуострове Ноароотси двухчасовой концерт даст финалистка «Звезды Звезд» на канале 2 Synne Valtri.

Для любителей классики в Таллинне в субботу, как и в пятницу, можно послушать итальянского певца Иона Додона. Не путать с бывшим прокремлевским президентом Молдавии Игорем Додоном. Додон, тот, который финалист шоу итальянских суперзвезд, работает в стилистике, неминуемо ассоциативно напоминающей о Фрэнке Синатре и прочих кумирах тех, кто был бабушками и дедушками еще в начале XXI века. Таланты этого итальянца доступны прямо в пиццерии La Prima Pizza.