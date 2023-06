Костры, танцы, музыка и не только. Культурная программа выходных

Для желающих вырваться из кольца привычных имен и ритуалов Иванова дня в пятницу, 23 июня, еще есть шанс попасть на фестиваль «Летний огонь Пюхаярви», который гремит на берегу одноименного озера на юге страны. Сегодня, помимо исполнителей из Эстонии, на сцену в качестве хедлайнера выйдет drum'n'bass DJ Sub Focus. 41-летний британец Ник Доума знает толк в том, как взрывать танцпол, делая ту самую Music For The Masses по Depeche Mode, только без гитар, барабанов и микрофонов.