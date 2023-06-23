Костры, танцы, музыка и не только. Культурная программа выходных

Где в Эстонии можно разделить с окружающими радость праздника в ближайшие выходные? Rus.Postimees присмотрелся к некоторым событиям 23-25 июня в самых разных точках на карте республики.
Пятница, 23 июня
Для желающих вырваться из кольца привычных имен и ритуалов Иванова дня в пятницу, 23 июня, еще есть шанс попасть на фестиваль «Летний огонь Пюхаярви», который гремит на берегу одноименного озера на юге страны. Сегодня, помимо исполнителей из Эстонии, на сцену в качестве хедлайнера выйдет drum'n'bass DJ Sub Focus. 41-летний британец Ник Доума знает толк в том, как взрывать танцпол, делая ту самую Music For The Masses по Depeche Mode, только без гитар, барабанов и микрофонов.
Избежать попадания в ураган развеселой пляски не позволит еще один хедлайнер фестиваля, опять же, британец и тоже мастер драмэндбэйс, Macky Gee.
На правах хозяев с микрофонами будут работать уроженцы Вызу, хип-хоп герои Эстонии 5MIINUST, ветераны из рок-группы Terminaator, упорно продолжающие косить под финский поп-металл, и еще целый букет исполнителей разной степени модности, соревнующихся в длине рукавов и штанин, их список можно найти на сайте фестиваля.
Целая серия уличных концертов в честь Иванова дня пройдет вечером в пятницу отнюдь не только в столице. В Пярну мастера эстонского фолка с полувековой выдержкой - группа Kukerpillid - будет радовать тех, кто соберется в Рыбацкой деревне, чтобы греть друг друга в эту самую короткую ночь года.
Неподалеку, на пляже Пярнуского залива, можно прикоснуться к легенде. Среди целого набора самых разных голосов в рамках Valgeranna jaanituli 2023 целых полтора часа будет петь Анне Вески.
В Кейла вечер пятницы украсят мажорные мелодии популярных исполнителей, среди которых и натуральная молодежь в лице Karl-Erik Taukar и Starboy Bob, а также молодежь нестареющая. В том числе 2 Quick Start и Ansambel Laine.
Жители Кадрина и соседнего Раквере станут счастливыми свидетелями таланта актера и певца Койта Тооме и наверняка услышат суперхит «Синяя мигалка» от группы Meie Mees.
В музее под открытым небом в Виимси дважды на сцену выйдет рок-группа Tanel Padar, но хедлайнером вечера назначены не такие громкие музыканты. В 20:30 в этой точке празднования Иванова дня выступит уникальный дуэт Puuluup, который мало того, что совмещает в одних и тех же песнях русский и эстонский языки, но еще и играет на чем попало, делая музыку буквально из ничего.
С другой стороны Таллинна другой музей под открытым небом приглашает вечером в пятницу в баню. Мероприятие с игривым названием «Здравствуй, банька, здравствуй, пар!» готовят сотрудники Эстонского музея под открытым небом в Рокка-Аль-Маре. «Познакомим посетителей с ролью бани в жизни эстонца от рождения до смерти», - создают праздничное настроение музейщики. Успех праздника там закрепят жизнерадостные музыканты Väikeste Lõõtspillide Ühing.
В Маарду вечером, помимо фолка от ансамбля MARI - ON, MAHE, Tšarõ и ViaVi, можно будет послушать речь мэра города и песни на русском от Елены Дериземля.
Суббота, 24 июня
Празднования в честь Иванова дня продолжатся и в субботу, в том числе и с героями, которые описаны чуть выше, но далеко не везде так же, как в пятницу. Центр обучения и отдыха Liipa Talu на окраине поселка Лоо собирает всех желающих на традиционный безалкогольный летний костер для наслаждения природой, едой и общением в трезвости.
В Янеда под Тапа вечером в субботу те, кто накануне не добрался до Пярну, смогут услышать Анне Вески. Но, помимо классиков эстрады, на сцену выйдут и представители более современных аналогов героев MTV. Например, Shanon, или дуэт Kurjad Plaanid.
В гавани Остербю на полуострове Ноароотси двухчасовой концерт даст финалистка «Звезды Звезд» на канале 2 Synne Valtri.
Для любителей классики в Таллинне в субботу, как и в пятницу, можно послушать итальянского певца Иона Додона. Не путать с бывшим прокремлевским президентом Молдавии Игорем Додоном. Додон, тот, который финалист шоу итальянских суперзвезд, работает в стилистике, неминуемо ассоциативно напоминающей о Фрэнке Синатре и прочих кумирах тех, кто был бабушками и дедушками еще в начале XXI века. Таланты этого итальянца доступны прямо в пиццерии La Prima Pizza.
Тем же, кому ближе природа, но не только кострами, столами с едой, фолк, или поп-музыкой из динамиков, стоит присмотреться к усадьбе Вихула, где гостям праздника обещаны покатушки на настоящем вертолете. Среди прочих музыкантов национальные традиции поддержит группа The Swingers. Но не новозеландские рокеры из конца 70-х, а эстонский шоу-бенд.
Воскресенье, 25 июня
Судя по афишам, третий день этих выходных будет днем тишины и отдыха всех от всех. Конечно, если вы не готовы рвануть в Сигулда на концерт сравнительно юной английcкой инди-рок-звезды по имени James Bay. Трижды номинант на Грэмми в рамках своего европейского тура выбрал среди стран Балтии, увы, не Эстонию, а Латвию. Но ведь это не так и далеко.
Если силы останутся, как и жажда зрелищ, то в воскресенье можно смело снова пройтись по любимым экспозициям любимых музеев, потому что новых выставок в эти выходные не ожидается. Или просто сходить в кино. В прокате целый набор фильмов для семейного просмотра. От фантастических мультиков «Элементарно», «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Человек-паук: Паутина вселенных» до «Города астероидов» Уэса Андерсона и очередной голливудской сказки про супергероев «Флэш».
И пусть погода никому не испортит задуманное в эти три дня без обязательного труда.