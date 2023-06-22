Фото ⟩ Почти 20 собак в мустамяэской квартире: «Многих засунули в маленькие клетки»

«Спасенные чихуахуа жили в стесненных условиях, многих из них запихали в маленькие клетки. Полы были покрыты мочой и экскрементами», - сказала руководитель по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйзамаа.

Поскольку собакам не были обеспечены достойные условия содержания, Сельскохозяйственный и продовольственный департамент изъял их у владельца.

«Об отсутствии элементарных условий говорит также то обстоятельство, что по прибытии в приют собаки были в плохом состоянии, как физически, так и морально. Многие были пугливыми и начинали защищаться при приближении человека. Прошло время, некоторые из них стали смелее, но многим еще нужно много работать, чтобы возникло доверие к человеку», - рассказала представитель приюта.

В ходе осмотра ветеринара выяснилось, что у многих собак проблемы с глазами и деснами, вросшие когти, а у некоторых еще и опухоли, требующие хирургического вмешательства.

На домашней странице Varjupaikade MTÜ можно взглянуть на собак и подать заявку, если какую-нибудь из них вы захотите взять себе домой. По словам Мыйзамаа, интерес к 17 собакам большой, приют уже получил 50 заявок от потенциальных владельцев.