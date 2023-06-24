Эстонский эксперт по безопасности: Пригожин сошел с ума или у него есть козырь в рукаве

«Эти попытки направлены против режима», - заявил Стойческу, добавив, что противостояние Пригожина с российской элитой тянется уже давно. Как и Райнер Сакс , Стойческу также считает, что дело серьезное.

«Он либо сошел с ума, либо у него еще что-то есть за спиной, поскольку его бравада не может основываться только на прямых связях с Путиным, поваром которого его все знают», - прокомментировал Стойческу возможные дополнительные силы Пригожина. В то же время, по его словам, участились намеки, что у Пригожина есть поддержка и в ФСБ.