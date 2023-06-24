Сб, 24.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Кая Каллас: Эстония усилила контроль на границе

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала происходящее в России, отметив, что наша страна усилила контроль на границе.

«Эстония внимательно следит за развитием ситуации в России и обменивается информацией с союзниками. Могу заверить, что прямой угрозы нашей стране нет. Охрана границ усилена», - написала Каллас в соцсетях.

Премьер-министр также призвала жителей Эстонии не ехать сейчас в Россию.

Ранее с заявлением также выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

За развитием событий в РФ следите в постоянно обновляющемся блоге Rus.Postimees.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх