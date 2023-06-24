Кая Каллас: Эстония усилила контроль на границе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала происходящее в России, отметив, что наша страна усилила контроль на границе.
«Эстония внимательно следит за развитием ситуации в России и обменивается информацией с союзниками. Могу заверить, что прямой угрозы нашей стране нет. Охрана границ усилена», - написала Каллас в соцсетях.
Премьер-министр также призвала жителей Эстонии не ехать сейчас в Россию.
Ранее с заявлением также выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
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