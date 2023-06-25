Обзор ⟩ «Вагнер» был под Москвой, когда Путин и Пригожин неожиданно решили отыграть назад

В 20:25 Евгений Пригожин заявил в своем Telegram-канале, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Он сказал, что ЧВК отправились в сторону Москвы, и им оставалось пройти около 200 км. Понимая, что в результате их действий может пролиться русская кровь, он отдал приказ развернуть марш и «вернутся в полевые лагеря согласно плану.

«Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», - говорится в аудиокоментарии, опубликованном пресс-службой Евгения Пригожина.

После этого стали приходить сообщения об отводе подразделений ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону, который стал базой для намеревавшегося дойти до столицы Пригожина. Чеченские подразделения, которые президент Чечни Кадыров обещал бросить на подавление мятежа, так и не вошли в соприкосновение с вагнеровцами.

Жители Ростова-на-Дону провожают вагнеровцев, покидающих город. Фото: Reuters/Stringer