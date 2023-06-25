Обзор ⟩ «Вагнер» был под Москвой, когда Путин и Пригожин неожиданно решили отыграть назад

В субботу, 24 июня, части ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заняли город Ростов-на-Дону, а к вечеру почти дошли до Москвы с требованиями о «справедливости». По пути было уничтожено несколько российских вертолетов и один самолет. К вечеру стало известно, что Кремль нашел с Пригожиным общий язык.
В ЧВК «Вагнер» примерно в 21:10 23 июня заявили, что российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.
«Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово "справедливость", и мы вернем ее», - заявил военный преступник Пригожин, который числится в санкционных списках Запада.
Основной гнев был направлен против министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова, которых главарь вагнеровцев потребовал ему выдать в разговоре с высокопоставленными военными в Ростове-на-Дону. Конфликт Пригожина с высшим военным руководством России длится уже год.
После этого, утром 24 июня, колонны «Вагнера», включавшие бронетранспортеры, начали движение в сторону Москвы. По данным аналитического проекта Oryx, российские военные потеряли в ходе конфликта с устроившей мятеж ЧВК «Вагнер» три вертолета и самолет. Пилоты, скорее всего, погибли.
Местные власти регионов и местные силовики почти не препятствовали продвижению колонны вагнеровцев. В Липецкой области трактор вырыл посреди шоссе траншею, которую позже принялся спешно закапывать. Заблокировать дорогу самосвалами не удалось – вагнеровцы их быстро столкнули в кювет.
Российские чиновники, среди них губернаторы областей, члены Госдумы и бывший президент Медведев, целый день делали заявления в поддержку Путина. Бывший президент РФ отметил, что госпереворот в крупнейшей ядерной державе поставит мир «на грань уничтожения».
В Моске были мобилизованы силы полиции, ФСБ и Росгвардии. Оборудовались оборонительные позиции, а мэр Собянин объявил, что в понедельник в городе будет выходной день.
В 20:25 Евгений Пригожин заявил в своем Telegram-канале, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Он сказал, что ЧВК отправились в сторону Москвы, и им оставалось пройти около 200 км. Понимая, что в результате их действий может пролиться русская кровь, он отдал приказ развернуть марш и «вернутся в полевые лагеря согласно плану.
«Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», - говорится в аудиокоментарии, опубликованном пресс-службой Евгения Пригожина.
После этого стали приходить сообщения об отводе подразделений ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону, который стал базой для намеревавшегося дойти до столицы Пригожина. Чеченские подразделения, которые президент Чечни Кадыров обещал бросить на подавление мятежа, так и не вошли в соприкосновение с вагнеровцами.
Кремль сообщил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против Евгения Пригожина будет прекращено, достигнута договоренность, что ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Беларусь. Что он там будет делать – не уточняется. К вагнеровцам не будут применять наказания, учитывая их «фронтовые заслуги». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который не постеснялся обнажить, что уголовные дела в России возбуждаются и прекращаются не по закону, а по воле президента.
Напомним, что в опубликованном в субботу утром обращении президент Владимир Путин назвал мятеж Евгения Пригожина «предательством» и «изменой», а также «ударом по России». Путин сравнил происходящее с событиями 1917 года и пообещал, что все, кто «встал на путь предательства», «понесут неминуемое наказание». Видимо, Путин был вынужден отказаться от собственных слов в силу неспособности разрешить кризис чисто силовым путем или по какой-то иной причине.
После сообщения из Кремля в Москве быстро свернули блокпосты, люди в форме отбыли в места постоянной дислокации. Однако режим контртеррористической операции, объявленный в Москве и Подмосковье, сразу не сняли.
В переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» участвовал президент Беларуси Александр Лукашенко, поскольку он около 20 лет лично знаком с Евгением Пригожиным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, во время общения российского президента Владимира Путина с белорусским лидером они условились, «что Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию». «И мы высоко ценим эту готовность», — подчеркнул он.
Песков назвал прошедший день «достаточно тяжелым» и «полным трагических событий», но заявил, что произошедшее никак не скажется на ходе войны против Украины.
На фоне военного мятежа в России заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в своем Telegram-канале, что восточная группировка ВСУ начала сегодня наступление на нескольких направлениях одновременно.
«По направлению Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клищиевка, Курдюмовка. Во всех направлениях есть продвижение вперед», - сообщила она.
Несмотря на объявленные договоренности, пока неясно, что будет с вагнеровцами и Пригожиным лично. Попытка военного переворота уже нанесла огромный урон авторитету российского диктаторского режима и увеличила уровень стресса в российском обществе.