Время коммента ⟩ Налет валькирий: каковы реальные результаты увертюры «Вагнера»?

В течение 24 июня Россия пережила репетицию гражданской войны, о «счастливом» завершении которой не говорят сейчас даже пропагандисты. ЧВК «Вагнер» так пригрозила Кремлю, что оправиться от этого не удастся никому. Сколько бы в соцсетях ни шутили, что это был «блицкринж», именно он открывает окно возможностей для Украины. Для России же вчера почти все закрылось.
Менее чем за сутки в России начался и пока закончился военный мятеж. Вечером 23 июня в канале «Разгрузка Вагнера» появилось видео, где комментировались последствия ракетного удара, который ВС РФ якобы нанесли по лагерю ЧВК «Вагнер». После этого Евгений Пригожин в типичном для себя жанре голосовых сообщений заявил, что 25 тысяч его солдат идут разбираться с армейскими генералами и царящим в стране беспределом. Около 2 ночи «вагнеровцы» вошли в Ростов-на-Дону. В Москве был введен режим контртеррористической операции.
Путин выдержал марку и выступил в 10 утра на следующий день. Он назвал действия «вагнеровцев» не просто военным мятежом, но «ударом в спину», снова прибегнув к своей любимой нацистской риторике. Через полтора часа подоспел и пересмешник речи президента Рамзан Кадыров, сделавший в своем заявлении акцент на «ноже» в соответствии с почитаемыми вековыми традициями.
Но все кончилось, едва успев начаться. В 20:25 24 июня пресс-служба Пригожина обнародовала запись его сбивчивой и туманной речи, из которой следовало, что бойцы ЧВК уходят в «полевые лагеря согласно плану». Незадолго до этого стало известно, что почти с самого утра на связи с главой мятежников был Александр Лукашенко. Именно его усилиями были заключены взаимоприемлемые соглашения между Пригожиным и Путиным. Помнится, на третий день масштабного вторжения России в Украину Лукашенко суетился и увещевал Владимира Зеленского. То же самое, только с чуть большей эффективностью он проделал и сейчас. Не царское это дело – тереть с комиком или поваром. Для этого есть вассал.
Что же произошло? ЧВК «Вагнер» спокойно вошли в миллионные города Ростов-на-Дону и Воронеж, где не встретили сопротивления. Путь на столицу был открыт. Дальше началась привычная для России торговля. Ведь там любые слова изношены до непотребного состояния, а за любыми действиями стоит «многоходовочка», как еще в 2000-е годы было принято обозначать операции спецслужб. Торговля закончилась тем, что Пригожину и его подчиненным не угрожают статьями за тяжкие преступления, не преследуют и не припоминают сбитые вертолеты регулярных вооруженных сил. А Пригожин уезжает в Беларусь к своему старому другу Лукашенко.
В это самое время «Фонтанка» публикует сообщения об обысках в офисе Пригожина в Санкт-Петербурге и обнаружении там слитков золота, денежных запасов и паспортов, где фото главы ЧВК «Вагнер» снабжено несколькими разными фамилиями. А в ночь на 25 июня телеграм «Радио Свобода» публикует справку, где рассказывает о том, как по одному из этих паспортов (причем на реально существующего человека) Пригожин лечился в клинике, связанной с дочерью Путина. Видимо, Пригожин начал понимать, что его обострение с командованием российской армии зашло так далеко, что ранее работавшее покровительство в коридорах российской власти, перестало работать. Пришлось идти на отчаянную провокацию, «включить отморозка» и умело избежать фатального риска.
Сам Пригожин в своих обращениях заявлял, что горой за президента, что его интересуют только генералы, ответственные за «беспредел». После заявления Путина и примкнувшего к хозяину Кадырова стало ясно, что начинается полноценная гражданская война, тогда как никаких целей, никакой программы, а значит, и никакой надежды на положительный результат у ЧВК «Вагнер» нет. Пригожин, как и его подельники в Кремле, использует заемные, ничего не значащие слова, за которыми не стоит ничего, кроме личных амбиций и бизнес-интересов. Не будучи криминальным авторитетом в действительности, Пригожин до недавнего времени успешно играл его. Но ответить за то, что сам в одном из обращений назвал «маршем справедливости», он не может.
Гражданская война – это вовсе не обязательно волна народного сопротивления. Народу все эти игры безразличны, он предпочитает ни в чем не участвовать, от всего отлынивать. Так же было и в 1918 году, когда война России с Германией постепенно оборачивалась войной России с Россией. Гражданская война – это когда пользуются возможностями. Плохо лежит – берут. Не управляется – управляют сами. По ходу дела входят во вкус, втягиваются в борьбу за власть на разных уровнях, устраняют конкурентов и пытаются продать себя народу с максимальной выгодой. А народ – тащит понемногу, прикидывает, к кому примкнуть, выживает и ждет, когда устаканится.
Примечательное наблюдение высказала в эфире подкаста «Что нового?» ростовская корреспондентка «Новой газеты» Елена Романова. По ее словам, на въездах в город, куда в пять утра вошли «вагнеровцы», ранее были выставлены блокпосты. В их составе были сотрудники полиции, бойцы Росгвардии и некие люди в камуфляже. Если предположить, что это были солдаты регулярной армии РФ, то как ЧВК «Вагнер» смогли без кровопролития войти в Ростов и ездить на бронетехнике по центральным проспектам? Видимо, измена, о которой возвысил голос Путин, происходила не только в исполнении Пригожина и его подчиненных.
Гражданская война – это следствие раскола элит, которые долго утверждали свое единство в отсутствие реальных на то оснований. Издание «Проект» привело данные о том, кто высказался о мятеже, а кто на всякий случай промолчал. Зампред совбеза Дмитрий Медведев в привычном режиме психоделического цитирования выкрикнул: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!». Председатель Госдумы Вячеслав Володин дважды назвал Путина главнокомандующим и ни разу - президентом. К ним присоединились спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Но промолчало больше людей – от директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСБ Александра Бортникова до премьера Михаила Мишустина и главного кремлевского эстонца Антона Вайно, возглавляющего администрацию президента. Смолчала и потрясенная Маргарита Симоньян, а ее соратник Владимир Соловьев только и делал, что репостил официальные новости под общей шапкой «В Ростове все спокойно».
Этим людям нечего сказать – они лишь давно сознают, что страшно вляпались. Те, кто что-то судорожно выкрикивает, делают это, чтобы не идти на дно в безмолвии. У остальных теплится надежда, что удастся куда-то спрятаться. И опыт нацистских преступников, многие из которых тихо скончались в Южной Америке, говорит о том, что эти надежды небезосновательны. Система власти в России сумела за одни сутки доказать, что она ничего не может дать людям, которых она якобы защищает на их территории. А люди ничего и не ждали: они бегали приветствовать Пригожина и ЧВК «Вагнер». В Ростове любят и уважают крутых парней.
Главный результат рейда Пригожина - демонстрация, что это не просто возможно, но совсем нетрудно. Россия неэффективна и совершенно разобрана как государство, тем более если учесть, что она находится в состоянии войны. Рейд Пригожина – это более масштабное продолжение вылазок Русского Добровольческого Корпуса. С тем, чтобы войти на территорию России, нет никаких проблем. Сопротивления нет и не будет, разве что на самых подступах к Москве.
Это не значит, что теперь какие-то очередные военные формирования продолжат славное дело Пригожина, поднимут его знамя и все такое. Пригожин – безыдейный бизнесмен, у него могут быть девизы, но нет принципов. Более того, в настоящий момент он, видимо, сбитый летчик или же слегка оконфузившийся псевдофюрер, которому помог подтереться подоспевший Лукашенко. Вне зависимости от того, сколько еще осталось жить Пригожину, он сделал важное дело – показал, что у нынешней России нет не только будущего, но и настоящего.
Вчера закончилась собственно путинская эпоха, и ворота открыты. Если вторжение в Украину было началом конца, то марш на Ростов стал его финалом. Потому что наблюдающая за всем этим Украина просто обязана воспользоваться выявленной импотенцией государства и готовностью населения приспособиться к любым переменам.