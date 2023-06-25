Время коммента ⟩ Налет валькирий: каковы реальные результаты увертюры «Вагнера»?

Что же произошло? ЧВК «Вагнер» спокойно вошли в миллионные города Ростов-на-Дону и Воронеж, где не встретили сопротивления. Путь на столицу был открыт. Дальше началась привычная для России торговля. Ведь там любые слова изношены до непотребного состояния, а за любыми действиями стоит «многоходовочка», как еще в 2000-е годы было принято обозначать операции спецслужб. Торговля закончилась тем, что Пригожину и его подчиненным не угрожают статьями за тяжкие преступления, не преследуют и не припоминают сбитые вертолеты регулярных вооруженных сил. А Пригожин уезжает в Беларусь к своему старому другу Лукашенко.

Танк с флагом ЧВК «Вагнер» на улицах Ростова. Фото: STRINGER/REUTERS

В это самое время «Фонтанка» публикует сообщения об обысках в офисе Пригожина в Санкт-Петербурге и обнаружении там слитков золота, денежных запасов и паспортов, где фото главы ЧВК «Вагнер» снабжено несколькими разными фамилиями. А в ночь на 25 июня телеграм «Радио Свобода» публикует справку, где рассказывает о том, как по одному из этих паспортов (причем на реально существующего человека) Пригожин лечился в клинике, связанной с дочерью Путина. Видимо, Пригожин начал понимать, что его обострение с командованием российской армии зашло так далеко, что ранее работавшее покровительство в коридорах российской власти, перестало работать. Пришлось идти на отчаянную провокацию, «включить отморозка» и умело избежать фатального риска.