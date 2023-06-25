Итоги Иванова дня: более 70 пьяных водителей и пятеро пострадавших в ДТП

Как сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, через минуту после полуночи в деревне Пуусепа волости Козе в Харьюмаа 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал во время поездки на велосипеде, получил травмы и был госпитализирован.

В 11.26 в субботу во дворе у дома по Мустамяэ-теэ, 181 в Таллинне 26-летний мужчина на автомобиле Peugeot 208 сбил 78-летнюю женщину. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу.

В 21.30 в волости Раквере на 110-м километре шоссе Таллинн-Нарва 31-летняя женщина не справилась с управлением внедорожником BMW X5. Автомобиль съехал в кювет, травмы получили пассажиры - 29-летняя женщина и десятимесячная девочка, которых доставили в больницу.

В субботу в 22.00 у магазина Peetri Selver под Таллинном 50-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением электросамокатом - она врезалась в бордюр и упала. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Более 70 нетрезвых водителей

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии отстранены от вождения с признаками алкогольного или наркотического опьянения 74 нетрезвых водителя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, когда превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.