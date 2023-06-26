ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Непереворот в России: нас не касается, изменения начались, хуже Путина только Путин!

- Каким образом надо реагировать политикам Эстонии на ситуацию в России?

- В отличие от нас, простых граждан, наши политики не могут молчать. От России зависит многое, и с ней надо договариваться. Как бы нынешнее руководство России ни подвергали жесткой критике, как бы ни надеялись на смену режима, я думаю, наши политики должны привыкнуть к тому факту, что то, что они имеют на сегодняшний день – надолго, если не на очень долго. Последние события с участием ЧВК «Вагнер» показательны. Система управления одна, договариваться им нужно, нужно искать дипломатические возможности.

- Какие политические шаги эстонского правительства могли бы ослабить опасность, исходящую от России?

- Мое мнение, что нынешний наш премьер-министр не способна решить ни проблемы политического характера, ни экономического, да и социального тоже. Пока мы не сменим конфигурацию коалиции, ничего хорошего для нас, народов, которые живут в Эстонии, не будет. Надо смотреть в мирное время не в конфликт, который был внутри России вчера, не в конфликт, который продолжается в Украине, а в мирные взаимоотношения. Надо отстаивать интересы людей, живущих в Эстонии, а не мифического ЕС.

Ольга Тарамеэ, банковский аналитик (Таллинн)

Ольга Тарамеэ. Фото: Денис Антонов

- Как реагировать русскоязычным жителям ЕС на политический конфликт в России?