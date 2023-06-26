ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Непереворот в России: нас не касается, изменения начались, хуже Путина только Путин!

Воюющая в Украине ЧВК «Вагнер» в ночь на 24 июня подняла вооруженный мятеж. Путин в своем обращении назвал действия Евгения Пригожина и его людей «предательством» и «изменой», а также «ударом в спину России». Однако вместо захвата власти Пригожин повернул свои вооруженные формирования назад, не дойдя 200 км до Москвы. Корреспондент Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, как они отреагировали на события в РФ.
Андрей Иванов, инженер (Таллинн)
- Как русские в ЕС должны реагировать на политические кризисы в России?
- Никак. Мы живем в отдельном суверенном государстве и должны жить его проблемами. У нас своих кризисов достаточно. Достаточно сказать, что Еврибор стал 4%, и это более серьезная проблема и для русских, и для всех жителей Эстонии. Они там сами разберутся со своими проблемами, без нашего участия. Нам бы решить вопрос сдерживания инфляции и искать возможности оплаты ипотеки, вот это действительно вопросы первоочередного внимания.
- Вы допускаете в России возможность смены политического режима?
- Слушайте, ни одна революция никогда ни к чему хорошему не приводила. Даже Великая Французская. Тот, кто заменит Путина, будет еще хуже. Любая власть, которая приходит на смену насильственным путем, к добру не приведет. От того, что в России произойдет насильственная революция, вот так, как это могло быть в этот раз, наша Эстония проиграет.
Владимир Малышкин, блогер (Палдиски)
- Беспокоит ли жителей Эстонии политическая ситуация в России?
- Я уже все написал в своем личном блоге в социальных сетях. Найдите и посмотрите. Местных русских волнует ситуация в Эстонии, а не в далекой России. Пусть они сами со своими проблемами разбираются, а мы к этому интереса не имеем. Вы посмотрите, что у нас творится. После развала СССР Эстония не должна была быть в той ситуации, в которой сегодня находимся мы все: без собственной экономики, без собственной политики, без собственного мнения в ЕС.
- Каким образом надо реагировать политикам Эстонии на ситуацию в России?
- В отличие от нас, простых граждан, наши политики не могут молчать. От России зависит многое, и с ней надо договариваться. Как бы нынешнее руководство России ни подвергали жесткой критике, как бы ни надеялись на смену режима, я думаю, наши политики должны привыкнуть к тому факту, что то, что они имеют на сегодняшний день – надолго, если не на очень долго. Последние события с участием ЧВК «Вагнер» показательны. Система управления одна, договариваться им нужно, нужно искать дипломатические возможности.
- Какие политические шаги эстонского правительства могли бы ослабить опасность, исходящую от России?
- Мое мнение, что нынешний наш премьер-министр не способна решить ни проблемы политического характера, ни экономического, да и социального тоже. Пока мы не сменим конфигурацию коалиции, ничего хорошего для нас, народов, которые живут в Эстонии, не будет. Надо смотреть в мирное время не в конфликт, который был внутри России вчера, не в конфликт, который продолжается в Украине, а в мирные взаимоотношения. Надо отстаивать интересы людей, живущих в Эстонии, а не мифического ЕС.
Ольга Тарамеэ, банковский аналитик (Таллинн)
- Как реагировать русскоязычным жителям ЕС на политический конфликт в России?
- Без нас разберутся, я уверена. У них столько проблем во всех сферах жизни, что разгребать нужно много лет. Переживать о том, что волна дестабилизации оттуда докатится до нас, я думаю, не стоит. Если там когда-нибудь сменится власть реально, а не так, как мы все наблюдали в выходные, то это может отразиться на нас разве что в виде политических разногласий между партиями. Могут быть какие-то экономические вызовы, но и только. Ничего глобального не произойдет, потому что наша жизнь встроена в ЕС, а не в интересы России.
- Вы допускаете возможность смены политического режима в Москве?
- Раз события такого рода происходят, значит, существуют предпосылки к изменениям политической конъюнктуры. Но трудно предположить, когда конкретно это произойдет и кто придет на смену Путину. Также нет никакого приблизительного прогноза, что содержит политическая повестка дня гипотетического нового лидера и будет ли это один человек или коллективный орган. Какой смысл гадать на кофейной гуще? Одно можно сказать с уверенностью: неудавшийся переворот не останется без последствий для России, это точно.
Олег Мельник, электрик (Кехра)
- Судя по последним событиям в России, существует ли шанс смены режима?
- Очень сомнительно. Да, такие люди как Пригожин, конечно, обладают существенным влиянием в армии и силой убеждения для россиян, но главный центр - Кремль. Не Путин даже, а коллективный Кремль. Там сосредоточены колоссальные силы, которые ориентированы на сохранение власти во что бы то ни стало. Плюс спецподразделения и призывной резерв. Если мы соберем это в кучу, то картина предстанет правдивая и грустная - изменений ждать не приходится. Тем более, мы же видели, что Пригожин не ставил своей целью смену политической власти и свержение Путина. А какая была его цель настоящая, так и остается пока загадкой.
- Смена политического режима в России дает шанс прекращения войны в Украине?
- Вы выдаете желаемое за действительное. Давайте смотреть фактам в глаза. А что мы там видим? Видим заминированную Запорожскую АЭС. И это ключевой фактор в войне с Украиной. Это прямой шантаж и Украины, и Европы, и всего мира. Путин однозначно намекает, что при любой попытке силового вмешательства в политическую жизнь России он уничтожит ЗАЭС. Это катастрофа, несопоставимая ни с какой аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Это будет навсегда измененный мир.
Валентина Смирнова, пенсионерка (Таллинн)
- Как русские в ЕС должны реагировать на политические кризисы в России?
- Нет слов. Я в шоке от того, что происходило в России. Я против любых военных конфликтов и войн. Как такое можно делать в XXI веке, я представить себе не могу. И самое страшное, что мы все в Эстонии переживаем, что это может перекинуться на нас. Боятся и русские в Эстонии, и эстонцы, что война может случиться у нас? здесь. У меня родственники в Пскове, там тоже очень переживают. Не хочу говорить об этом. Боюсь, и все.
Алексей Шолохов, социолог (Йыхви)
- Как реагировать русскоязычным жителям ЕС на политический конфликт в России?
- Живущим в Эстонии нужно проявлять внимательность и ответственно подходить к выбору источников информации о ситуации в России, прежде чем делать выводы. Необходимо следить за новостями, мыслить и учитывать, что в России никакие прогнозы не работают. Не нужно лишних эмоций, все должно быть сдержанно и аргументированно.
- Могут ли такие фигуры, как Пригожин, составить альтернативу Путину?
- Необходимо учитывать, что при оценке возможностей высока вероятность ошибки, особенно в случае с такими людьми как Пригожин. Будем нейтральны, не будем идти на поводу эмоций и ожиданий. То, что происходило в России в эти дни, являлось ключевым моментом за последние годы, который свидетельствует, что почва для изменений есть.
Кристина Кильк, домохозяйка (Таллинн)
- Беспокоит ли жителей Эстонии политическая ситуация в России?
- Не знаю, как и сказать. Наверное, нет. Рано нам беспокоиться, пока что ничего не произошло такого, чтобы на нас могло отразиться плохим. Пока там ничего глобально не поменялось, но движение во власти Путина есть. То, что происходило в пятницу и субботу внутри России, надо понимать как желание народа менять свою жизнь. Изменения там необходимы, все слишком застоялось и не может длиться так долго.
- Вы допускаете падение политического режима Владимира Путина?
- Знаете, Россия такая непредсказуемая страна, что допускать можно все что угодно, и все равно ошибешься. Могу сказать только то, что хуже Путина сейчас человека нет.
Анна Мандрикова, бухгалтер (Тарту)
- Какова должна быть реакция жителей Эстонии на политические кризисы в России?
- Русским в Эстонии не надо вмешиваться в такие события, которые происходили в эти дни в Москве. Мало ли что, ведь у каждого русского могут тут возникнуть проблемы из-за его позиции относительно Москвы. Кому это надо? Многие хотели или вынуждены были примкнуть к какой-то стороне противостояния, но я бы им не советовала это делать. Россия - это не наша страна. О себе надо думать прежде всего.
- Вы допускаете возможность смены политического режима в Москве?
- Любая альтернатива Владимиру Путину - это шанс для Украины, это надежда, что войну новая администрация России окончит. Такой лидер, обладающий военным влиянием, как Пригожин, может сыграть важную роль в прекращении конфликта, может не в этот раз, но в будущем. Давайте не забывать, что именно он сказал о том, что Украина не нападала на Россию. Возможно, именно такие высказывания определят дальнейшую судьбу не только Украины, но и Европы. Хуже Путина только Путин.
Комментарий автора
Организовавший в пятницу, 24 июня, вооруженный «марш справедливости» на Москву основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, захвативший по ходу следования в субботу Ростов-на-Дону, неожиданно повернул свои боевые подразделения и военную технику обратно, на места обычной дислокации.
Несмотря на то, что до столицы России оставалось не более 200 км, Евгений Пригожин объявил, что слишком велика вероятность кровопролития со стороны его наемников, а потому он отдает приказ не допустить вооруженного столкновения с частями регулярной армии России и вернуться всем своим вооруженным формированиям обратно в полевые лагеря.
Предположительно, по некоторым данным, в ходе однодневного марш-броска вооруженных формирований ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, в процессе боевых столкновений с Вооруженными силами России могли погибнуть до 15 российских военнослужащих.
Большинство предполагаемых погибших могут быть летчиками на сбитых наемниками ЧВК «Вагнер» летательных аппаратах: это до трех вертолетов Ми-8 МТПР, один вертолет Ми-8, один вертолет Ка-52, один вертолет Ми-35, один вертолет Ми-28 и один транспортный самолет Ан-26/Ил-28/Ил-18. Нет точной информации и по ситуации со взорванным на трассе грузовиком, также принадлежащем ВС РФ.
После приказа Евгения Пригожина о возвращении вооруженных наемников и военной техники ЧВК «Вагнер», Кремль принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина. Уголовное дело было открыто по факту организации вооруженного мятежа согласно Статье 279 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Также руководство России пообещало не наказывать участников вооруженного мятежа.
Причиной «марша справедливости», по словам его руководителя, Евгения Пригожина, послужила попытка министра обороны России Сергея Шойгу физически уничтожить ЧВК «Вагнер».
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