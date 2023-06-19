Согласно исследованию Тартуского университета, схема финансирования медицины за счет налога с зарплаты устаревает. Если не изменить порядок формирования бюджета здравоохранения до конца этого года, то уже к 2025 году дефицит достигнет 200 миллионов евро. Кроме того, население стареет и все больше нуждается в лечении. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, хотят ли они сохранить нынешний уровень медицины, оплачивая новый налог.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Медицинский налог: медсестры в аду, удар по бабушкам, врач должен отработать по распределению
Ирина Крахина, домохозяйка (Кярдла)
- Готовы ли вы оплачивать дополнительный налог на медицину?
- Нет. Никакой логики в этом нет. Начнем с того, что сейчас очень сложно попасть к специалисту. К любому и по любой проблеме. Так что на это налог не повлияет. Деньги не решат проблемы нехватки нужных врачей. Во-первых, сам народ будет против нового налога, а во-вторых, надо более основательно подойти к решению этого вопроса, может, и реформу медицины начать.
- Какая реформа в медицине могла бы повысить уровень услуг?
- Возможно, надо принимать медицинских работников из других стран и по специальной программе ускоренной адаптации давать им возможность оказывать нам услуги. Посмотрите, сколько у нас невостребованных русских, казахстанских, грузинских, украинских специалистов. И они годами не могут обрести свою же профессию здесь, в Эстонии, где детского гастроэнтеролога найти нельзя. Нужно сделать доступным медицинские услуги, снизить нагрузку с тех, кто сегодня задыхается на рабочем месте, но не введением налога, а разрешением работать иностранным врачам.
Анита Иро, учащаяся (Таллинн)
- Так ли необходим медицинский налог?
- Если мы хотим сохранить ту медицину, которой сегодня пользуемся, то налог нужно вводить. Очевидно, что в медсестры идут девушки, сознательно выбравшие роль служения ближнему, а зарплаты там на уровне продавца хотдогов в киоске. Это недопустимо, что общество не разделяет труд по его значимости.
- Удовлетворены ли вы уровнем медицинского обслуживания?
- У нас медицинские услуги пока сохраняются на высоком уровне, и мне хотелось бы, чтобы этот уровень, как минимум, не снизился. Вот этот налог даст возможность государству поднять зарплаты санитарам, медсестрам, которые не будут уезжать на заработки в Финляндию и Швецию. Если говорить о главном, то и престиж профессии поднимется, потому что сейчас, если ты хочешь идти в медсестры, то на тебя смотрят, как на неудачника.
Эвелина Шкорлакова, учащаяся (Таллинн)
- Готовы ли вы оплачивать дополнительный налог на медицину?
- Трудно ответить однозначно. Налог может ударить по тем бабушкам и дедушкам, у которых болячек много, а пенсии маленькие. Надо так сделать, чтоб государство имело возможность брать с тех, кто платить в состоянии, кто хорошо зарабатывает, а не с детей, студентов и пенсионеров. С другой стороны, моя подруга права, без налога не будет хорошей зарплаты, а без зарплаты не будет достойных услуг и квалифицированного персонала.
- Справедливо ли, что мы вынуждены платить налоги государству?
- Да. Налоги - это то, на что государство и город ремонтируют дороги, ставят лавочки, обеспечивают чистоту природы, уборку мусора, работу полиции, оплачивает безопасность нашей страны, вот и медицинские услуги, о которых мы говорим, а еще образование и многое другое. Налоги - это культура современного человека во взаимодействии с государством, налоги - это то, что вокруг нас.
Владимир Михаилов, гидроинженер (Тарту)
- Так ли необходим медицинский налог?
- Я считаю, что по мере развития общества, чем дольше мы живем, чем больше создаем новые технологии, порождаем научные мысли, тем меньше мы должны испытывать налоговое бремя. Жизнь должна становится легче и менее требовательна в плане оплаты благ, которых все больше. Очень жаль, что этого процесса мы с вами не наблюдаем. Вот вам и новый налог на медицину. А разве нельзя улучшить качество медицины, поднять престиж профессии без поборов с населения? Можно, но почему-то государство не желает этого делать.
- Каким образом государство может удержать персонал и сохранить уровень услуг в медицине?
- Все начинается с образования. Государству необходимо построить процесс обучения таким образом, чтобы он стимулировал трудоустройство и работу в госучреждении. А как это сделать? А обязать выпускников, получивших образование бесплатно, отработать в госсекторе не менее трех лет. Вот тогда и абитуриент будет сознательно выбирать профессию, и выпускник-дипломник понимать, что либо он внесет за обучение деньги, либо поработает на благо государству по распределению.
- Вы ратуете за возрождение советских традиций?
- Я не ратую за то, чтобы мы возродили традиции СССР. Я говорю о том, что мы можем использовать тот опыт, который был положителен во многих аспектах. Тут не мокрые эмоции, а сухой практицизм. Система распределения врачей работает, например, в Латвии.
Светлана Кудиева, пенсионерка (Таллинн)
- Готовы ли вы оплачивать дополнительный налог на медицину?
- Готова я или нет, но налог необходим. У меня подруга лежит в больнице, и я вижу, что очень сильно чувствуется нехватка персонала. Если мы хотим нормального лечения и ухода, нужно повышать зарплаты медсестрам и врачам. Они и так все уезжают на заработки в Финляндию. Отучился и уехал, отучился, на паром и туда. Или в другую сферу уходят, потому что в цветочном магазине оформлять букеты проще, чем выносить судно из-под лежачих пациентов.
- Какова должна быть средняя зарплата в медицине?
- Для медсестер было бы оптимально около полторы тысяч. Это очень немного в сравнении с тем, какая у них нагрузка и характер работы. Что касается врачей, то меньше трех с половины тысяч точно не должно быть, иначе все будут в Финляндии. А нам что останется? Бабушкины рецепты и подорожник в лесу. Налог нужен.
Александр Курочкин, пенсионер (Ахтме)
- Сможет ли медицинский налог удержать персонал и сохранить уровень услуг в здравоохранении?
- Уровень услуг в медицине не зависит от денег напрямую. Налог тут ничего не исправит. Все это зависит не от спроса на услуги пациентов, не от субсидий государства, не от коммерческих зарплат и не от социальных гарантий. Люди. Понимаете, что важны сами люди и их стремление и желание помогать? Само человеческое отношение на базаре за деньги не купишь. Говорят, что надо больше денег давать министрам, чиновникам, и они будут лучше работать. Глупость. Такого не бывает.
- Удовлетворены ли вы уровнем медицинского обслуживания?
- Да. Они молодцы. У меня инсульт был, и я столкнулся напрямую с этим. Большинство медицинского персонала испытывают огромную нагрузку. Есть неприятные моменты, но они не существенны на фоне того труда, который несут на себе медсестры и врачи. Я считаю, что налог, не знаю, может, и поможет им, но надо нагрузку уменьшать, а не деньгами заставлять их еще больше работать.
Ирина Райнер, менеджер (Таллинн)
- Готовы ли вы оплачивать дополнительный налог на медицину?
- Однозначно, я готова платить за здравоохранение. У нас проблема в том, что все медицинские работники уезжают, абсолютно все. И врачи, и медсестры, и семейные, и санитары. Уезжают в Великобританию, Германию, может, не на те должности, которые у них были или могли быть здесь, но в поисках заработка уезжают все. С этим надо бороться, а значит - платить. У нас прекрасный медицинский факультет в Тарту и глупо не использовать такой потенциал для своей страны. Налог - это всегда сложно. Мы не любим и не желаем платить, даже если это оправдано.
- Каким образом государство может удержать персонал и сохранить уровень услуг в медицине?
- Конечно, соблазн велик в том, чтобы обязать врачей-выпускников отрабатывать три или пять лет врачебную практику у нас в Эстонии, но насколько это соответствует нашим демократическим традициям, понимаете, большой вопрос. Заставить никого нельзя. Наверное, налог - более приемлемый для меня и нашего общества выход.
Мария Элинкина, педагог (Нарва)
- Так ли необходим медицинский налог?
- Если человеку требуется помощь, если ему хочется избавится от недуга, то мне кажется, что не жалко этих денег, которые требуют заплатить врачам. Здоровье прежде всего. Я знаю свои болячки и готова заплатить за качество. Пусть будет налог.
- Удовлетворены ли вы уровнем медицинского обслуживания?
- Сейчас я недовольна работой своего семейного врача. Он прихватил где-то себе дополнительную работенку и нас забросил. Когда нужно к нему обратиться, когда что-то болит, его не найти. Слишком долго нужно ждать приема, слишком долго нужно дозваниваться. Это услуга никуда не годится.
- Каким образом государство может удержать персонал и сохранить уровень услуг в медицине?
- У меня внучка работает в больнице сестрой, и я знаю какая громадная нагрузка на медицинских сестер. Медсестры работают в аду. Это кромешный ад, который обрушивается с первых минут суточной смены на девочек в виде лежачих больных, в виде многочасовых операций, нервов и негативной реакции больных. Она работает в травматологическом отделении, и там очень тяжело всему медицинскому персоналу. Привозят на скорой помощи пожилых со слезами, плачем, нервами и пошло-поехало. Снижать нагрузку надо и на врачей, и на персонал, тогда и уход будет нормальный.
Комментарий автора
Сегодня финансирование здравоохранения в Эстонии стало острым вопросом, требующим немедленного внимания. Устаревающая схема, основанная на социальном налоге, не справляется с растущими потребностями, особенно с учетом стареющего населения и зарплат в конвертах.
По данным Инспекции по труду, от 10 до 15% всех работников в стране получают часть или всю свою зарплату, не платя никаких налогов. Не являясь налогоплательщиками, они тем не менее, активно пользуются услугами не только семейных врачей, но и получают помощь у узких медицинских специалистов. Также высока доля таких безналоговых потребителей медицинских услуг, как дети и студенты.
В результате проведенного в Тартуском университете исследования была сделана рекомендация повысить налоги для решения проблемы финансирования. По словам экс-министра здравоохранения и экс-председателя совета Кассы здоровья Пеэпа Петерсона, который был инициатором данного исследования, если не принять решения до конца текущего 2023 года, дефицит финансирования здравоохранения к 2025 году достигнет 200 миллионов евро. Эта сумма примерно равна объему финансирования такого направления как семейные врачи.
В анализе, проведенном Тартуским университетом, указываются два возможных решения проблемы. Первое – перераспределять существующие налоги в пользу медицины в большем объеме. Но в этом случае система финансирования здравоохранения попадает в зависимость от политических приоритетов, которые изменяются вместе со сменой правящих коалиций. Второй вариант - целевой медицинский налог, собираемый исключительно для финансирования здравоохранения. В таком случае он не будет подвержен конъюнктуре политических партий.
Если Рийгикогу не захочет принимать закон о введении отдельного медицинского налога и в Эстонии сохранится нынешняя система солидарного медицинского страхования, то повышение существующих налогов неизбежно.
По мнению аналитика Тартуского университета Андреса Вырка, решением проблемы может стать повышение налога с оборота с 20% до 23,5%. Авторы тартуского исследования предлагают государству оплачивать социальный налог за всех застрахованных лиц, включая детей, пенсионеров и студентов.
«Если бы мы действительно делали перечисления, например, за детей, пенсионеров, студентов, то это дало бы достаточно большую сумму, чтобы дефицит Кассы здоровья был бы покрыт на cследующие 15 лет», - пояснил свою позицию ERR аналитик Тартуского университета Андрес Вырк.
В свою очередь министр здоровья Рийна Сиккут заявила, что повышение налогов для получения денег на здравоохранение является вопросом политического соглашения.
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