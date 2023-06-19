ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Медицинский налог: медсестры в аду, удар по бабушкам, врач должен отработать по распределению

Мария Элинкина, педагог (Нарва)

Мария Элинкина. Фото: Денис Антонов

- Так ли необходим медицинский налог?

- Если человеку требуется помощь, если ему хочется избавится от недуга, то мне кажется, что не жалко этих денег, которые требуют заплатить врачам. Здоровье прежде всего. Я знаю свои болячки и готова заплатить за качество. Пусть будет налог.

- Удовлетворены ли вы уровнем медицинского обслуживания?

- Сейчас я недовольна работой своего семейного врача. Он прихватил где-то себе дополнительную работенку и нас забросил. Когда нужно к нему обратиться, когда что-то болит, его не найти. Слишком долго нужно ждать приема, слишком долго нужно дозваниваться. Это услуга никуда не годится.

- Каким образом государство может удержать персонал и сохранить уровень услуг в медицине?

- У меня внучка работает в больнице сестрой, и я знаю какая громадная нагрузка на медицинских сестер. Медсестры работают в аду. Это кромешный ад, который обрушивается с первых минут суточной смены на девочек в виде лежачих больных, в виде многочасовых операций, нервов и негативной реакции больных. Она работает в травматологическом отделении, и там очень тяжело всему медицинскому персоналу. Привозят на скорой помощи пожилых со слезами, плачем, нервами и пошло-поехало. Снижать нагрузку надо и на врачей, и на персонал, тогда и уход будет нормальный.

​Комментарий автора Сегодня финансирование здравоохранения в Эстонии стало острым вопросом, требующим немедленного внимания. Устаревающая схема, основанная на социальном налоге, не справляется с растущими потребностями, особенно с учетом стареющего населения и зарплат в конвертах. По данным Инспекции по труду, от 10 до 15% всех работников в стране получают часть или всю свою зарплату, не платя никаких налогов. Не являясь налогоплательщиками, они тем не менее, активно пользуются услугами не только семейных врачей, но и получают помощь у узких медицинских специалистов. Также высока доля таких безналоговых потребителей медицинских услуг, как дети и студенты. В результате проведенного в Тартуском университете исследования была сделана рекомендация повысить налоги для решения проблемы финансирования. По словам экс-министра здравоохранения и экс-председателя совета Кассы здоровья Пеэпа Петерсона, который был инициатором данного исследования, если не принять решения до конца текущего 2023 года, дефицит финансирования здравоохранения к 2025 году достигнет 200 миллионов евро. Эта сумма примерно равна объему финансирования такого направления как семейные врачи. В анализе, проведенном Тартуским университетом, указываются два возможных решения проблемы. Первое – перераспределять существующие налоги в пользу медицины в большем объеме. Но в этом случае система финансирования здравоохранения попадает в зависимость от политических приоритетов, которые изменяются вместе со сменой правящих коалиций. Второй вариант - целевой медицинский налог, собираемый исключительно для финансирования здравоохранения. В таком случае он не будет подвержен конъюнктуре политических партий. Если Рийгикогу не захочет принимать закон о введении отдельного медицинского налога и в Эстонии сохранится нынешняя система солидарного медицинского страхования, то повышение существующих налогов неизбежно. По мнению аналитика Тартуского университета Андреса Вырка, решением проблемы может стать повышение налога с оборота с 20% до 23,5%. Авторы тартуского исследования предлагают государству оплачивать социальный налог за всех застрахованных лиц, включая детей, пенсионеров и студентов. «Если бы мы действительно делали перечисления, например, за детей, пенсионеров, студентов, то это дало бы достаточно большую сумму, чтобы дефицит Кассы здоровья был бы покрыт на cследующие 15 лет», - пояснил свою позицию ERR аналитик Тартуского университета Андрес Вырк. В свою очередь министр здоровья Рийна Сиккут заявила, что повышение налогов для получения денег на здравоохранение является вопросом политического соглашения.