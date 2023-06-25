Хронология мятежа в цитатах Пригожина и кремлевских функционеров

Что это было? Этот вопрос после мятежа Пригожина задает себе каждый. Rus.Postimees в поисках ответа присмотрелся к дискуссии шефа ЧВК Вагнера, Кремля и его сателлитов, которая была доступна в открытых источниках.
Пятница, 23 июня 2023 года
Так называемому «маршу справедливости» 24 июня, как его назвал «главнокомандующий» наемниками ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, предшествовала провокация, когда по базе неподконтрольных российским военным боевиков якобы был нанесен удар. За несколько часов до начала мятежа в Telegram-канале «Кепка Пригожина», который является рупором пропаганды шефа вагнеровцев, появился его комментарий о том, что министр обороны России Сергей Шойгу и его заместитель глава Генштаба Валерий Герасимов должны понести уголовную ответственность «за геноцид русского народа, убийства десятков тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу». «У Шойгу геноцид по национальному признаку», - дразнил министра обороны Пригожин в сообщении, которое было опубликовано в пятницу в 17:11.
Конфликт ЧВК «Вагнер» с легальным военным командованием РФ продолжается с 2022 года. В 2023 году Пригожин неоднократно публично материл Шойгу и Герасимова за непоставку боеприпасов наемникам и как следствие их массовую гибель на передовой.
В 21:00 помощники Пригожина опубликовали видеоролик, где видны фрагменты тел и что-то тлеющее в блиндаже. Утверждалось, что на записи зафиксированы последствия «ракетного удара по лагерям ЧВК Вагнер».
«Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть, нанесен военными МО РФ», - было сказано в сообщении к видео, которое выглядело как постановочное.
Уже в 21:10 было опубликована аудиозапись с первым заявлением Пригожина после «ракетного удара» по его лагерям.
«Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома и разогнать ЧВК Вавгнер. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы будем дальше защищать свою страну. А эти мрази не успокоились. Сегодня, видя что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответить на это злодеяние. Следующий шаг за нами», - почти кричал Пригожин.
Доказательств «огромных» потерь предоставлено не было.
В 21:27 было опубликовано «Заявление от совета командиров ЧВК Вагнер».
«Совет командиров ЧВК Вагнер принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово справедливость. Мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, те, кт уничтожили многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Тех, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать угрозой и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути. Любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие. Не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно не выходить на улицу по маршруту нашего следования. После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей родины. Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого справедливость для всей России», - снова на повышенных тонах продекларировал шеф ЧВК «Вагнер».
В 21:41 в кратком новом аудиосообщении Пригожин заявил, что Сергей Шойгу трусливо бежал из Ростова-на-Дону.
«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо как баба для того чтобы не объясняться зачем ООН поднимал вертолеты уничтожать наших парней. Зачем он наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», - сказал Пригожин.
«Нас 25 000 и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 000 ожидает как тактический резерв. А стратегический резерв – это вся армия и вся страна. Те, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», - сказал Пригожин в 21:50.
За несколько минут до этого российские государственные СМИ распространили заявление Минобороны РФ.
«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», - утверждали подчиненные Шойгу.
В 22:15 Пригожин рассказал подробности появления Шойгу в Ростове.
«Начали появляться подробности. Министр обороны специально прибыл в Ростов для того, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Он использовал артиллеристов и пилотво вертолетов в темную, чтобы нас уничтожить», - утверждал Пригожин.
«Это не военный переворот. Это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам», - комментировал Пригожин в 22:30 первую реакцию наблюдателей на свои громкие намеки.
В 22:40 шеф наемников заявил о поддержке своих действий военными.
«Большинство военных нас горячо поддерживают. Приходят сообщения «спасибо, парни, наконец то наступит справедливость в армии, наконец то вы добьетесь, чтобы нам дали боеприпасы и что нас перестанут кидать на мясо». Только что пришла информация, что в ростовском морге министр обороны велел спрятать 2000 тел, которые хранятся там, чтобы не показывать потери», - продолжал Пригожин публично «мочить» исключительно фигуру действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Одновременно с этим заявлением информагентства РФ процитировали путинского пресс-секретаря.
«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», - был лаконичен Дмитрий Песков.
В 22:48 появилось заявление Национального антитеррористического комитета России (НАК), где сообщалось о возбуждении ФСБ уголовного дела в отношении Евгений Пригожина. Но до сообщения об уголовном деле по факту призывов к вооруженному мятежу, спецслужбы России вслед за Минобороны России опровергли утверждения хозяина ЧВК «Вагнер» об ударах по его базовым лагерям.
«Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Министерством обороны Российской Федерации ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией», - писали чекисты поздно вечером в пятницу на своих интернет-страницах.
Помимо сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина спецслужбисты обратились к боевикам вагнеровцев
«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимых ошибок, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», - завершалось сообщение НАК.
Забегая вперед, можно сказать, что бойцы Пригожина чекистов не послушались, а те жители Ростова, которым удалось встретить наемников бывшего повара путина на улицах, как правило, судя по видео, выказывали поддержку действиям боевиков.
Суббота 24 июня 2023 года
В полночь Генпрокуратура РФ заявила, что ФСБ возбудила уголовное дело по статье 279 УК РФ – вооруженный мятеж (до 20-ти лет лишения свободы).
«Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка», - уточняли в надзорном ведомстве.
В час ночи Минобороны РФ заявило, что Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению на бахмутском направлении.
Незадолго до двух часов ночи государственные СМИ распространили заявление заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина, который призвал Пригожина решить все проблемы мирным путем.
«Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время. Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать - это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путем», - заявил Суровикин в специальном видеообращении.
В 2 часа ночи Евгений Пригожин заявил о текущей ситуации с напоминанием «ракетного удара».
«После этого [ракетного удара] отработали вертолеты. После этого артиллерия. Команды исходили от начальника генерального штаба [Валерия Герасимова] об уничтожении ЧВК Вагнер после совещания в министром обороны Шойгу, на котором они приняли это решение - уничтожить непокорные подразделения, которые родину готовы защищать, а их жопы [Шойгу и Герасимова] нет. В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили на встречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения министерства обороны, вернее срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми. Мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу, закидывая необученных солдат, в том числе срочников на войну. Он поставил против нас пацанов 18-летних. Они нам в дети и внуки все годятся. Эти парни будут жить и вернуться к своим матерям. Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-то встанет на пути, уничтожим все. Что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку. Мы идем дальше, идем до конца. Что касается заявлений по поводу арестов. Это братство, это справедливость, это честь, это совесть то, что есть у нас. А когда вы делаете эти заявления, у вас этих чувств нету. Они у вас уничтожены. Вы не можете понимать ничего кроме предательства», - рассказал Пригожин о движении его бойцов на Ростов-на-Дону.
Полтретьего ночи Дмитрий Песков сделал второе заявление по скандальной ситуации. И снова в нем не было никакой содержательной информации.
«Специальные службы, силовые ведомства в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», - цитировала пропаганда представителя Кремля.
В 2:31 Пригожин сообщил о том, что Герасимов не прекращает попытки уничтожения ЧВК Вагнер.
«Только что начальник Генштаба дал команду поднять самолеты и открыть огонь по колоннам, которые идут среди мирных машин, среди грузовиков. Ему безразлично кого убивать. Они убивают уже полтора года своих мирных граждан вместо того, чтобы воевать с противником. Я хочу сказать спасибо пилотам, который, как только что стало известно, отказались выполнять преступные команды», - заявил Пригожин.
Не спали в ту ночь и цензурные ведомства. Соцсеть «ВКонтакте» в третьем часу ночи заблокировала заявления Пригожина на его страницах «на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 июня 2023 года». Днем в субботу будут заблокированы и сами страницы целиком.
«Начальник Генштаба не успокаивается. Ошибка любого африканского диктатора – наносить авиационные удары по жилым районам. Прямо сейчас в воздухе два борта под номером 523 и 546, которые пытаются нанести эти удары. Запомните парни, вам родина не простит ударов по своей территории. Надо проявлять смелость и бить по территории противника, когда наша пехота двигается. Поэтому, когда сейчас говорят, что мы мешаем кому то на фронте воевать, это домыслы. Мы никому не мешаем. Мы мешаем спасти свою задницу преступникам, которые уничтожили около сотни тысчч русских солдат – Герасимову и Шойгу», - сказал Пригожин в 3:22 ночи.
«Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне. Был сбит расчетами ЧВК «Вагнер»», - заявил Пригожин в 3:45.
После этого губернатор Ростовской области Василий Голубев на фоне сообщений о перекрытии властями всех автотрасс вокруг Ростова призвал население «сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома».
В 5 утра шеф наемников рассказал о том, что его бойцы сбили второй вертолет.
«На московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу вертушек. В подразделении ЧВК «Вагнера все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю. Мы будем воспринимать как угрозу, и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить! У нас есть цели. Мы готовы все умереть. Все 25 000, а после этого еще 25 000, потому что мы умираем за родину. Умираем за русский народ, который надо освободить от тех людей, которые бьют по мирному населению. По которому били только что в Ростове с вертолетов. Один пилот с принадлежностью к ФСБ отказался выполнять вылет и наносить удары», - делился Пригожин подробностями работы своих головорезов, демонстрируя вовлеченность его агентурной сети даже в работу спецслужб РФ.
В 6 утра мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об «антитеррористическхе мероприятиях, направленных на усиление мер безопасности».
«Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», - написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.
В 7 утра в субботу Пригожин подтвердил захват штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
«Бои происходят в тех местах, где военное руководство дает ложную информацию бойцам. Поэтому происходят стычки. Там, где солдаты, Росгвардия и милиция встречают нас, они машут радостные нам руками. Многие из них говорят, что хотят пойти с нами. Уже 60-70 человек у нас присоединились, хотя мы прошли еще небольшой путь. Я думаю, что пол армии готовы пойти с нами», - рассказал Пригожин усталым голосом.
В 7:43 было опубликовано видео, где Пригожин стоит во дворе штаба ЮВО, перимтер которого охраняют наемники, а кадровые армейские офицеры идут мимо на работу. Шеф ЧВК «Вагнер» утверждал, что его бойцы полностью контролируют всю военную инфраструктуру города.
«Мы находимся в штабе. Под контролем военные объекты Ростова. В том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы [в Украине], уходят штатно. Проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все что делается нами, это контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет. Ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать, что ЧВК «Вагнер» помешала работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось… На фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, мы подтвердили, что огромное количество территорий потеряно (вероятно речь идет об успешности украинского контрнаступления – прим.ред.). Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору (22 июня на заседании Совбеза РФ его секретарь, бывший директор ФСБ Николай Патрушев заявил в ответ на вопрос Путина о потерях российской армии с момента начала контрнаступления ВСУ, что они составляют 13 тысяч военнослужащих – прим.ред.). Санитарные потери в день составляют до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники. Они отказываются не потому что они струсили, а потому что у них выхода нету. Боеприпасов нет, управления нет. Начальник Генштаба бежал отсюда, как только узнал, что мы подходим к зданию», - заявил и улыбнулся проходящей сотруднице Пригожин, на лице которого заметна ссадина.
В 9 утра Минобороны повторно обратилось к штурмовикам Пригожина.
«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», - цитировали государственные СМИ призыв к пригожинцам от анонимных представителей ведомства Шойгу.
В 9:26 Собянин сообщил о введении в Москве режима контртеррористической операции (КТО), что привело к отмене всех публичных мероприятий.
В 9:28 многолетний политический союзник Путина, экс-спикер Совета Федерации, депутат Госдумы и в последние месяцы один из наиболее заметных лоббистов Пригожина в Кремле Сергей Миронов призвал «всех людей с оружием в нашей стране воздержаться от его применения друг против друга». «Эту ситуацию можно и нужно завершить мирным путем», - утверждал обладатель именной кувалды от Пригожина.
В 9:40 стало известно о том, что полиция оцепила здания Пригожина в Санкт-Петербурге. В офисе шефа ЧВК Вагнер на Васильевском острове прошли обыски в ходе которых из помещений было изъято огнестрельное оружие, золото в слитках, несколько поддельных загранпаспортов с портретами Пригожина на разные имена. Но главная находка силовиков Петербурга оказалась внутри припаркованного около офиса микроавтобуса, где были найдены коробки с крупной суммой в рублях. По данным «Фонтанка.ру» силовики насчитали там около 4 миллиардов рублей. Пригожин позже признает эту находку, заявив, что деньги предназначались для тех, кто воюет в Украине. После того, как станет известно, что Пригожин договорится с властями и отступит от Москвы, эти новости и фотографии изъятого в офисах Пригожина будут удалены с сайта главного петербургского СМИ.
В 10 утра к вагнеровцам, а заодно и ко всем остальным россиянам обратился уже лично Путин. Президент России ни разу не назвал имя Пригожина, но его действия назвал предательством.
«Действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья – братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части, - снова перешел к историческим параллелям Путин. - Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях».
В 10:46 глава Северной Осетии Сергей Меняйло первым из региональных лидеров призвал своих земляков, несущих службу в рядах ЧВК «Вагнер», не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина. Уже в 10:56 Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к землякам из числа бойцов ЧВК «Вагнер» и призвал их не совершать преступных действий и вернуться в места дислокации. В течении дня примеру этих региональных руководителей последовали и другие губернаторы, где активны вербовщики Пригожина.
В 11:21 белорусские государственные СМИ дали понять, что Путин обратился за помощью к Лукашенко.
«Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», - лаконично обозначили минские медиа, кто был инициатором звонка.
В 11:48 глава Чечни и давний союзник Пригожина в вопросах критики руководства Минобороны назвал действия шефа вагнеровцев - предательством.
«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Следующее заявление Пригожин сделал в полдень.
«По поводу предательства родины президент глубоко ошибся. Мы – патриоты своей родины. Мы воевали и воюем все бойцы ЧВК Вагнер. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ, или еще кого-нибудь, придти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии. Когда мы воевали в Африке, нам говорили, что нужна Африка. А после этого ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые были должны идти на помощь. Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной, мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, так же разворовываются. А чинуши сидят и экономят для себя. Как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву. Теперь они не экономят ничего. Они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк. Бьют по мирняку, потому что не попадают. И бьют куда попало. Мы – патриоты. А те, кто сегодня нам противостоит, это те, кто собрались вокруг подонков», - ответил Пригожин Путину.
После этого бывший президент России Медведев призвал всех сплотиться вокруг Путина, а депутат Госдумы Хинштейн к воздержанию от паники. На этом фоне пошли новости из регионов РФ о закрытии вербовочных пунктов ЧВК «Вагнер» и удалении их рекламы из публичных пространств. Магазины онлайн торговли сняли с продажи символики наемников Пригожина.
В час дня секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, тот самый, который после оккупации Херсона в 2022 году утверждал, что Россия там навсегда, заявил, что «бунт будет подавлен». «Для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа», - утверждал политик, который несколько лет подряд опровергал свою причастность к жестокому избиению журналиста Олега Кашина, который позволил себе назвать Турчака «сраным».
Заявлять о своей преданности Путину продолжали в течении дня самые разные персоны. От главы госкорпорации «Ростех», которая отвечает за производство современного оружия, Сергея Чемезова до патриарха РПЦ МП Кирилла Гундяева.
Первым о провале усилий Пригожина в районе обеда в субботу заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Попытка раскачать общество, пробудить в нем самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной Гражданской войны - провалилась. Россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи», - было сказано в заявлении Нарышкина на ресурсах Российского исторического общества, которое возглавляет спецслужбист.
После 16-ти часов губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале признал, что боевики Пригожина перемещаются уже по его региону, то есть они смогли выхеть из Ростовской области, проехать Воронежскую и продолжали двигаться в сторону Москвы.
«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем», - фактически признавал Артамонов отсутствие препятствий для вагнеровцев в Липецкой области.
Буквально за два часа до этого сообщения этот же губернатор писал, что «Липецкая область с президентом».
«Полностью поддерживаем каждое слово главы государства, каждое решение Верховного главнокомандующего. Наш регион сплоченный и отзывчивый, мы помогаем бойцам, эвакуированным жителям, мы всегда вместе ради общего святого дела. Так было и так будет. Мы не допустим раскола нашей великой страны. Не допустим повторения печальных страниц нашей истории. Мы едины!», - утверждал Артамонов до встречи с вагнеровцами.
Впрочем, именно из Липецкой области днем в субботу приходили видеокадры на которых экскаваторы делали траншеи прямо на автомагистралях. «Такие траншеи танки пролетят со свистом», - комментировали соцсети эти усилия местных властей по демонстративной солидарности с Путиным.
В 16:50 стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Анкары оказать содействие для скорейшего разрешения ситуации в России в условиях мира.
В 18 часов Медведев заявил, что вооруженный мятеж - это продуманная акция, организованная ради захвата власти в стране.
В 18:50 стало известно о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел днем два совещания - с руководством силового блока и военными. А сразу после 20 часов пресс-службы Лукашенко сообщила, что белорусский лидер лично провел переговоры с Евгением Пригожиным.
«Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным», - говорилось в сообщении.
В субботу Пригожин молчал в течение восьми часов, пока весь мир следил за тем, как продвигалась колона его бойцов по федеральной автомагистрали «Дон» с юга на север к Москве.
Молчание в канале Пригожина прерывается в 20:22 сначала текстовым заявлением.
«Сегодня по маршруту движения ЧВК Вагнер все местные экстренные службы продолжали работу в полном объеме и сотрудничали с участниками Марша Справедливости. Работали служба скорой помощи, пожарная служба, сотрудники МВД продолжали обеспечивать безопасность. В случаях необходимости, им оказывалась всяческое содействие со стороны ЧВК Вагнер. В свою очередь местные службы и жители поддерживали движение колонн. Логистические маршруты не нарушались, снабжение магазинов и аптек не нарушалось. Спасибо, Россия!», - утверждал ресурс Пригожина, публикую тематический хэштег #РоссияСВагнером
Сразу после этого сообщения Евгений Пригожин заявил, что прекращает свой поход на Москву.
«ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», - лаконично отчитался шеф ЧВК Вагнер в 20:29.
После девяти вечера Минск сообщил, что президент России Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за работу, проделанную по урегулированию ситуации вокруг частной военной компании «Вагнер».
В 22:00 стало известно, что наемники Пригожина стали покидать штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Еще через час Дмитрий Песков заявил, что власти не будут преследовать участников вооруженного мятежа, уголовное дело в отношении Пригожина будет закрыто а сам он уйдет в Беларусь.
В полночь товары с логотипами ЧВК «Вагнер» вернулись на торговые онлайн площадки России, а интернет заполнили кадры того, как экскаваторы обратно зарывают разрытые автомбильные трассы на подступах к Москве с юга.
Все новости воскресенья 25 июня из России о ЧВК «Вагнер» касаются лишь нормализации жизни в тех регионах, где в субботу прошли колонны представителей этой частной армии.
Все время, пока мир с тревогой наблюдал за происходящим, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов хранили молчание. Помимо десятков шуток и приколов, которые заполнили интернет в эти дни, Rus.Postimees цитирует лишь одну, как раз на этот счет.
«Боеприпасы! Где, сука, Герасимов и Шойгу?!», - пишут сетевые шутники, обыгрывая известную нецензурную цитату Пригожина о недостатке боеприпасов у его наемников, адресованную Шойгу и Герасимову в мае.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в уровне доверия главы государства Владимира Путина министру обороны РФ Сергею Шойгу.
«Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, доверяет ли Путин Шойгу после всего произошедшего.
О том, чем займется Пригожин в Беларуси в Кремле не знают.
Сам Евгений Пригожин по состоянию на 19:00 воскресенья продолжает почти сутки хранить молчание.