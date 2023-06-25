Хронология мятежа в цитатах Пригожина и кремлевских функционеров

«После этого [ракетного удара] отработали вертолеты. После этого артиллерия. Команды исходили от начальника генерального штаба [Валерия Герасимова] об уничтожении ЧВК Вагнер после совещания в министром обороны Шойгу, на котором они приняли это решение - уничтожить непокорные подразделения, которые родину готовы защищать, а их жопы [Шойгу и Герасимова] нет. В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили на встречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения министерства обороны, вернее срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми. Мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу, закидывая необученных солдат, в том числе срочников на войну. Он поставил против нас пацанов 18-летних. Они нам в дети и внуки все годятся. Эти парни будут жить и вернуться к своим матерям. Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-то встанет на пути, уничтожим все. Что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку. Мы идем дальше, идем до конца. Что касается заявлений по поводу арестов. Это братство, это справедливость, это честь, это совесть то, что есть у нас. А когда вы делаете эти заявления, у вас этих чувств нету. Они у вас уничтожены. Вы не можете понимать ничего кроме предательства», - рассказал Пригожин о движении его бойцов на Ростов-на-Дону.