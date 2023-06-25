Российские депутаты сообщили, что не имеют претензий к ЧВК «Вагнер»

В частности, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что «тут все вопросы к руководителю ЧВК», а бойцы «Вагнера» в Ростове-на-Дону «ничего предосудительного не делали».

«Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Поэтому какие к ним вопросы», - сказал российский депутат.

Картаполов уточнил, что судьба организации пока до конца не определена, однако депутат считает неправильным запрещать ЧВК, которую он назвал самым боеспособным подразделением в России: «Сначала нужно с этим определиться. Что с ней будет? Какие останутся подразделения? Останутся ли они вообще? Как они будут называться? Кому будут подчиняться? Ведь помимо тех подразделений, которые находятся в зоне спецоперации, есть много сотрудников этой ЧВК в других местах <...> И взять их и разоружить, и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь».

Картаполов также предположил, что в ЧВК могут сменить руководство, «поставить туда кого-то, кто будет более лояльным, более конкретным, но кого участники будут уважать и воспринимать».