РАНО РАДОВАЛИСЬ ⟩ Новая эстонская авиакомпания Marabu этим летом не будет выполнять рейсы из Таллинна

«Из-за непредвиденных задержек с предоставлением самолетов Marabu не сможет обслуживать Таллинн в текущем сезоне. Авиакомпания рассмотрит эту возможность в следующем летнем сезоне, так как мы хотим обслуживать Таллинн в следующем году», - сообщил Rus.ERR представитель авиакомпании.

Как сообщалось в пресс-релизе, который разослал представитель Marabu 17 апреля, авиакомпания опирается на немецкий рынок, но как эстонская компания начнет предлагать рейсы из Таллинна уже этим летом. В авиакомпании заверили, что с 21 мая из Таллинна можно будет полететь в Мюнхен, а с 16 июня - в Гамбург.

Marabu и эстонская национальная авиакомпания Nordica в начале этого года подписали долгосрочный договор о сотрудничестве. На основании договора национальная авиакомпания предлагает услуги новой авиакомпании, а именно три самолета Airbus A320neo.