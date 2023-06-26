В апреле появилась информация о том, что этим летом новая эстонская авиакомпания Marabu начнет выполнять рейсы из Таллинна. Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами эти планы откладываются на лето следующего года, пишет Rus.ERR.
РАНО РАДОВАЛИСЬ ⟩ Новая эстонская авиакомпания Marabu этим летом не будет выполнять рейсы из Таллинна
«Из-за непредвиденных задержек с предоставлением самолетов Marabu не сможет обслуживать Таллинн в текущем сезоне. Авиакомпания рассмотрит эту возможность в следующем летнем сезоне, так как мы хотим обслуживать Таллинн в следующем году», - сообщил Rus.ERR представитель авиакомпании.
Как сообщалось в пресс-релизе, который разослал представитель Marabu 17 апреля, авиакомпания опирается на немецкий рынок, но как эстонская компания начнет предлагать рейсы из Таллинна уже этим летом. В авиакомпании заверили, что с 21 мая из Таллинна можно будет полететь в Мюнхен, а с 16 июня - в Гамбург.
Marabu и эстонская национальная авиакомпания Nordica в начале этого года подписали долгосрочный договор о сотрудничестве. На основании договора национальная авиакомпания предлагает услуги новой авиакомпании, а именно три самолета Airbus A320neo.