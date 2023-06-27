Галерея ⟩ По приглашению президента Алара Кариса собрался Совет по гособороне

Совет по гособороне является совещательным органом, действующим при президенте. В него входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель парламентской комиссии по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Ситуация в России также обсуждалась правительством на внеочередном заседании кабинета министров

В понедельник утром состоялось внеочередное заседание кабинета министров, в ходе которого министры получили обзор последних событий в России и их возможных последствий.

«Могу заверить, что для Эстонии нет никакой угрозы от того, что происходит в России. Мы постоянно следим за ситуацией и обмениваемся информацией с нашими союзниками и партнерами, потому что Россия остается непредсказуемой, и, хотя Пригожин остановился, ситуация и ее долгосрочные последствия вызывают много вопросов. По этой причине наша восточная граница остается усиленно охраняемой, и мы советуем жителям Эстонии не ездить в Россию», - сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

По словам премьер-министра, влияние происходящего на войну в Украине будет видно только спустя некоторое время. «С нашей точки зрения, самое главное, чтобы в центре внимания международного сообщества оставалась победа Украины и продолжалась поддержка украинцев до тех пор, пока они не победят агрессора», - подчеркнула она.

В субботу Каллас встретилась с министрами и представителями наиболее тесно вовлеченных органов власти. В тот же день она также встретилась со своими коллегами из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Польши и Бельгии, с которыми продолжается координация действий.